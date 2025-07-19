´ØÅÅ ¸¶È¯¤Î¿·ÁýÀß¤òËÜ³Ê¸¡Æ¤ ÈþÉÍ¸¶È¯¤Ê¤É¤ÇÃÏ¼ÁÄ´ºº¤Ø
¡¡´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤¬¿·¤¿¤Ê¸¶È¯¤Î·úÀß¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ê¡°æ¸©¤ÎÈþÉÍ¸¶È¯¼þÊÕ¤ÇÃÏ¼ÁÄ´ºº¤Ê¤É¤ò»Ï¤á¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û´ØÅÅ ¸¶È¯¤Î¿·ÁýÀß¤òËÜ³Ê¸¡Æ¤ ÈþÉÍ¸¶È¯¤Ê¤É¤ÇÃÏ¼ÁÄ´ºº
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÈþÉÍ¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ê¤É¤Ç¸¶È¯¤Î·úÀß¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÏ¼Á¤äÃÏ·Á¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤Ï¡¢Ï·µà²½¤·¤¿ÈþÉÍ¸¶È¯1¹æµ¡¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´ºº¤ò2010Ç¯¤Ë»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢ºî¶È¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸¶È¯¤Î¿·ÁýÀß¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¸¡Æ¤¤òÂç¼êÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤¬¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ°Ê¹ß½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½»þÅÀ¤Ç·èÄê¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈþÉÍ¸¶È¯¤Ç¤Ï1¹æµ¡¤È2¹æµ¡¤¬ÇÑÏ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë