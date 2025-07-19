Ãæ¹ñ¤Î¥Ï¥Ã¥«¡¼¡¢ÂæÏÑ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ËÁÀ¤¤Äê¤á¤ë¡½ÆÈ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯7·î18Æü¡¢ÆÈ¹ñºÝÊüÁ÷¶É¥É¥¤¥Á¥§¡¦¥ô¥§¥ì¤ÎÃæ¹ñ¸ìÈÇ¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ï¥Ã¥«¡¼¤¬ÂæÏÑ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï±Ñ¥í¥¤¥¿¡¼¤ÎÊóÆ»¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼´ë¶ÈProofpoint¤¬16Æü¤ËÊó¹ð½ñ¤òÈ¯É½¤·¡¢Ãæ¹ñ´ØÏ¢¤Î¥Ï¥Ã¥«¡¼¤¬ÂæÏÑ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ÈÂ¿¹ñÀÒ¶ä¹Ô¤ÎÅê»ñ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ò¥Ç¡¼¥¿Àà¼è¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»°¤Ä¤ÎÃæ¹ñ´ØÏ¢¤Î¥Ï¥Ã¥¥ó¥°³èÆ°¤¬3¡Á6·î¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉô¤Ï¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Proofpoint¤Î¸¦µæ°÷¤¬¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¹¶·âÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤µ¡´Ø¤¬¥Ï¥Ã¥«¡¼¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê´ë¶È¤äµ¡´Ø¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤¬¤Ê¤¯¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÂ¿¹ñÀÒ¶ä¹Ô¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ä°ìÉô¤ÎÂç´ë¶È¹ç·×¤Ç15¤«¤é20¤ÎÂçÃæ·¿´ë¶È¤Þ¤¿¤Ïµ¡´Ø¤ËµÚ¤Ö¡×¤È¤Î¸ÀµÚ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¥Ã¥«¡¼¤Î¼ê¸ý¤È¤·¤ÆProofpoint¤Î¸¦µæ°÷¤¬¡Ö°ìµ¤¤Ë80ÄÌ°Ê¾å¤Î¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Ä¤±¡¢´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Î´ØÏ¢¾ðÊó¤òÀà¼è¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤Û¤«¡¢ÅðÍÑ¤·¤¿ÂæÏÑ¤ÎÂç³Ø¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»È¤¤¡¢µá¿¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤ÆÈ¾Æ³ÂÎÀß·×¡¦À½Â¤´ë¶È¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁÈ¿¥¤Ë°°Õ¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò´Þ¤à¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡¢²Í¶õ¤ÎÅê»ñ²ñ¼Ò¤òÁõ¤Ã¤ÆÂæÏÑÈ¾Æ³ÂÎ¶È³¦¤ÎÃøÌ¾¤ÊÅê»ñ²ñ¼Ò¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Î¶¨¶È¤ò¿½¤·¹þ¤à¤È¤¤¤Ã¤¿¼ê¸ý¤â¸«¤é¤ì¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÂæÏÑ¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼´ë¶ÈTeamT5¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤â¥Ï¥Ã¥«¡¼½¸ÃÄ¤Ë¤è¤ëÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤ÎÁý²Ã¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢6·î¤Ë¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹²½³Ø´ë¶È¤¬¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢³°±ï¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤ä´ØÏ¢¶È³¦¤òÉ¸Åª¤Ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢ÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë¤Ê¤ÉÂæÏÑ¤Î¼çÍ×È¾Æ³ÂÎ´ë¶È¤¬¥Ï¥Ã¥«¡¼Èï³²¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¥í¥¤¥¿¡¼¤â¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤ÎÉ¸Åª¤òÆÈ¼«¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£°ìÊý¡¢ºßÊÆÃæ¹ñÂç»È´Û¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¥í¥¤¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¶¦ÄÌ¤Î¶¼°Ò¤À¡×¤È¤·¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë