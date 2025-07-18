°Û¼¡¸µ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÏ»ËÜÌÚ¿Íµ¤¥¥ã¥Ð¾î¡¢³¹Ãæ¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ïÌÜÎ©¤Á¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç´î¤Ó¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×
¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCHANCE GALs¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë°Û¼¡¸µ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¥ã¥Ð¾î¤¬¹áÀî¸©¤Ç³¹¥í¥±¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¹áÀî¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤ë¤Û¤É¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°Û¼¡¸µ¥¹¥¿¥¤¥ë¡ªÏ»ËÜÌÚ¿Íµ¤¥¥ã¥Ð¾î¤ÎÁ´¿È»Ñ
¡¡7·î16Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹³Ø¹»¥Á¥§¥ó¥¸²Ê¡Ù#28¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥¥ã¥Ð¾î¤é³Æ³¦¤Î¥«¥ê¥¹¤¬ÃÎÀ¤ÈÉÊ³Ê¤òËá¤½÷À¤«¤éÆ´¤ì¤é¤ì¤ë½÷À¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£Ã´Ç¤¤Ï¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¦°ËÆ£½Ó²ð¡¢³ØÇ¯¼çÇ¤¤Ï¥Ù¥Ã¥¡¼¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¶µ¼¼¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿TGC¹áÀî¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÌ©Ãå¡£ÈÖÁÈ½é¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦CHANCE GALs¤Ï¤³¤³¤Ç4ÅÙÌÜ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤¬¹â¿ÈÄ¹¡¦¾×·â¤ÎÆ¬¿È¡¦°Û¼¡¸µ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤¢¤¹¤«¡ÊÏ»ËÜÌÚ¡¦¥¸¥ã¥ó¥°¥ëÅìµþ¡Ë¡£¤¢¤¹¤«¤Ï¥â¥Ç¥ëµé¤ÎÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¿¥¤¥È¤Ê¥¸¡¼¥ó¥º»Ñ¤Ç¹áÀî¸©¡¦¹â¾¾»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¤Ë¸½¤ì¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ð¾î¤¿¤Á¤Ï¡Ö¿©¤Ù¥í¥°É¾²Á¤Î¹â¤¤¤¦¤É¤óÅ¹¤òÃµ¤»¡ª¡×¤È¤¤¤¦³¹¥í¥±¤ËÄ©Àï¡£¤¢¤¹¤«¤Ï¸µ¥ª¥ê¥³¥ó1°Ì¥¢¥¤¥É¥ë¡¦Å·³¤¤ê¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ê³¹¤ò»¶ºö¤·¤¿¡£
¡¡ÈË²Ú³¹¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤¹¤«¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¡ª¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÁûÁ³¡£¤¢¤¹¤«¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦½÷À¤Ï¤ª¤½¤ë¤ª¤½¤ë¤¢¤¹¤«¤Ë¶á¤Å¤¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡ª¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤·¤¿¡£½÷À¤ÏÅ·³¤¤é¤Ë¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¹ðÇò¡£CHANCE GALs¤ÎÂ¸ºß¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢TGC¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â´Ñ¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÅÚÃÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤¢¤¹¤«¤Ï¡Ö´ò¤·¤¤¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ë¡£
¡¡Å·³¤¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¹áÀî¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£