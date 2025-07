¡Öride someone¡Çs coattails¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡Öcoattail¡×¤Ï¥³¡¼¥È¤«¤é¿â¤ì²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÛ¤Î¤³¤È¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û

正解は「便乗する」でした!

コートテールとは、昔ながらの男性用スーツから垂れ下がっている長い布のことです。

この表現は否定的なニュアンスがあり、その人の成功を享受するために近くにいることを意味します。

「It's clear Jim is just riding his partner's coattails; he hasn't done anything to contribute to the company's success.」

(ジムがただパートナーの成功に便乗しているだけなのは明らかだ。彼は会社の成功になにも貢献していない)