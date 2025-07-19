¡Öride someone¡Çs coattails¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡Öcoattail¡×¤Ï¥³¡¼¥È¤«¤é¿â¤ì²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÛ¤Î¤³¤È¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û

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¡ÖIt's clear Jim is just riding his partner's coattails; he hasn't done anything to contribute to the company's success.¡×
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