Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¥ê¥ó¥°Éüµ¢¤Î¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤¬·×ÎÌ¥Ñ¥¹¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×46ºÐ¤Ç¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂÃ¥¼è¤Ê¤ë¤«
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡WBCÀ¤³¦¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡²¦¼Ô¡¡¥Þ¥ê¥ª¡¦¥Ð¥ê¥ª¥¹(ÊÆ¹ñ)¡ã12²óÀï¡ä¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª(¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó)¡Ê2025Ç¯7·î19Æü¡¡ÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¡MGM¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡3Ç¯11¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥ó¥°Éüµ¢¤¹¤ë¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µÀ¤³¦6³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¡Ê46¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢62¾¡39KO8ÇÔ2Ê¬¤±¡Ë¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë»î¹ç²ñ¾ì¤ÎÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇÁ°Æü·×ÎÌ¤ËÎ×¤ß¡¢146.8¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó66.59¥¥í¡Ë¤Ç°ìÈ¯¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ëWBCÀ¤³¦¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¥Þ¥ê¥ª¡¦¥Ð¥ê¥ª¥¹¡Ê30¡áÊÆ¹ñ¡¢29¾¡18KO2ÇÔ1Ê¬¤±¡Ë¤Ï146.2¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó66.32¥¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤Ï21Ç¯8·î¡¢¥è¥ë¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¦¥¬¥¹¡Ê¥¥å¡¼¥Ð¡Ë¤ËÈ½ÄêÉé¤±¤·¤ÆWBAÀ¤³¦¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¸å¡¢°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£22Ç¯¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Æ»´ÇÔ¤·¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¤ÏÆ±¹ñ¾å±¡Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤ÆÍîÁª¤·¤¿¡£ºòÇ¯7·î¤Ë¤Ï³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÄ¶RIZIN.3¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¡¢°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¤È¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£6·î¤Ë¤Ï¹ñºÝ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤Î146.8¥Ý¥ó¥É¤Ï¡¢¸µÀ¤³¦4³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥±¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È4ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç6²óKOÉé¤±¤·¤¿12Ç¯12·î¤Ë147¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó66.68¥¥í¡Ë¤òµÏ¿¤·¤Æ°ÊÍè¤Î½Å¤¤ÂÎ½Å¡£Ê¢¶Ú¤Ï³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢È©¤Ë¤ä¤äÇò¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤Ï¾Ð´é¤Ç¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Ý¡¼¥º¡£¥Ð¥ê¥ª¥¹¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¤Ç¤Ï¾åÈ¾¿ÈÍç¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆT¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¡¢°®¼ê¤·¤ÆÊÌ¤ì¤¿¡£
¡¡·×ÎÌÄ¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£Éüµ¢¤Ï¿À¤Î¤ªÆ³¤¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£12ºÐ¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤éµÙ¤à¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î4Ç¯¤ÇÂÎ¤òµÙ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ëÎÉ¤¤»î¹ç¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶ÉESPN¤Ë¤è¤ë¤È¡¢46ºÐ°Ê¾å¤ÇÀ¤³¦Àï¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Õ¥©¥¢¥Þ¥ó¡Ê46ºÐ102Æü¡Ë¤È¥Ð¡¼¥Ê¡¼¥É¡¦¥Û¥×¥¥ó¥¹¡Ê49ºÐ94Æü¡Ë¤Î2¿Í¤À¤±¤Ç¡¢¾¡¤Æ¤Ð¼«¿È¤¬»ý¤Ä¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé¤ÎºÇÇ¯Ä¹À¤³¦²¦¼ÔµÏ¿¡Ê40ºÐ215Æü¡Ë¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¢¥ó¥À¥«¡¼¥É¤Î126¥Ý¥ó¥É¡Ê57.15¥¥í¡Ë·ÀÌó10²óÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëWBC¥Õ¥§¥¶¡¼µé23°Ì¤ÎµµÅÄµþÇ·²ð¡Ê26¡áTMK¡Ë¤Ï¥ê¥ß¥Ã¥È¤Î126¥Ý¥ó¥É¡¢WBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê24¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ï125.8¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó57.06¥¥í¡Ë¤Ç¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£µµÅÄ3·»Äï¤Î¤¤¤È¤³¡¢µþÇ·²ð¤Ïº£Ç¯2·î¡¢¸µÀ¤³¦2³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë7²óTKOÉé¤±¡£¥Ô¥«¥½¤Ï12·î27Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÇÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£