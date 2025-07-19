ÌÚÍü·ûÉð¡¢°ËÅì¤ÇºÊ¡¦°ÂÅÄÀ®Èþ¤È¤ÎÌÜ·â¾ðÊóÂ³¡¹¡Ö²¶¤ÈÀ®Èþ¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤Æ¤¿¤«(¾Ð)¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø1²¯¿Í¤ÎÂç¼ÁÌä!? ¾Ð¤Ã¤Æ¥³¥é¤¨¤Æ! 30Ç¯ÌÜÆÍÆþ2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤¬¡¢¤¤ç¤¦19Æü(19:00¡Á)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
ÌÚÍü·ûÉð
MC¡¦½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤ÈÃçÎÉ¤·¤ÎÌÚÍü·ûÉð¤Ï¡¢¡Ö¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹¡×¤ò¾¡¼ê¤Ë¡Ö¥ë¡¼¥Ä¤ÎÎ¹¡×¤ØÊÑ¹¹¡£Î¾¿Æ¤ÎÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÀÅ²¬¡¦°ËÅì¤Ç¼«¿È¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÃµ¤ëÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡£
Âè°ì¥ë¡¼¥Ä¿Í¤Ï¡¢ÀÎ¤Ïµû²°¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¡£¡Ö±ü¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤¿¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÀÖ¤óË·Ï¢¤ì¤ÆÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿?¡×¤È¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌÚÍü¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£ÌÚÍü¤Ï¡Ö²¶¤È(°ÂÅÄ)À®Èþ¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤Æ¤¿¤«(¾Ð)¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¥ë¡¼¥Ä´¶½Ð¤¿¤Ê!¡×¤ÈÀª¤¤¤Å¤¯¡£
¼Â¤Ï¶áÇ¯¡¢°ËÅì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¤¤¤Þ¤¤¤Á·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ëÌÚÍü¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤«°ËÅì¤ò¤â¤¦°ìÅÙÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÎ¹¤ÇÌÚÍü¤À¤«¤é¤³¤½ÃÎ¤ë°ËÅì¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
Ê¢¤´¤·¤é¤¨¤ËË¬¤ì¤¿¾¦Å¹¤Ç¤Ï´³Êª¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÄ«¤´¤Ï¤ó¤Ë¡¢ÌÚÍü¤Ï¡Ö²¶¤Î¥¬¥¤Îº¢¤«¤éÄ«ÈÓ¤Ï¤³¤ì!¡×¤ÈÀå¸Ý¡£¤¹¤ë¤ÈÅ¹¼ç¤¬¡¢ÌÚÍü¤Î½¾·»¤Ç¸½ºß¿ùÊÂ¶èµÄ²ñ¤ÎµÄÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¿ÍÊª¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å¹°÷¤Î½÷À¤Ï¥¹¥¯¡¼¥ë¥á¥¤¥Ä¤È¤·¤Æ¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤È²ÎÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È!?¡×¤ÈÌÚÍü¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡£¤½¤Îµ®½Å¤Ê¶¦±é¥·¡¼¥ó¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¡£
¹Ô¤¤Ä¤±¤Î´³Êª²°¤Ç¤â¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥·¥§¥Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚÍü¤Î½ÇÉã¤ò¡Ö¿ÆÊý¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ä¾Â°¤Î¸åÇÚ¤ËÁø¶ø¡£¤Û¤«¤Ë¤âÌÚÍü¤ä¿ÆÀÌ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿Í¡¹¤È¼¡¡¹¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÌÚÍü¤¬63ºÐ¤Ë¤·¤Æ¿ÍÀ¸½é¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ËÄ©Àï¡£½é¤á¤Æ¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤È°ËÅì¤Î³¤¤ËÌÚÍü¤ÏÂç¶½Ê³¡£Æ»Ãæ¤ÏÎ¾¿Æ¤ÎÏÃ¤ä°ÂÅÄ¤È¤Î°ËÅì¥Ç¡¼¥È¤ÎÏÃ¤Ê¤É¡¢ÌÚÍü¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµ®½Å¤Ê¥È¡¼¥¯¤¬Â³¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤¹¡£
VTR¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¡ÖÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿!¡×¤ÈÌÚÍü¤¬ÍðÆþ¡£ÊüÁ÷30Ç¯ÌÜÆÍÆþ¤òµÇ°¤·¡¢²áµî¤ÎÌ¾ºî¥À¡¼¥Ä±ÇÁü¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¡×¤È¤¤¤¦29Ç¯Á°¤Î½é¡¹¤·¤¤Ý¯°ææÆ¤Î±ÇÁü¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤¬¹Ô¤¯!! ¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹ in ÀéÍÕ¸©ÆîË¼Áí»ÔÉÙ±ºÄ®¡×¡ÖÌîÏ¤²ÂÂå¤¬¹Ô¤¯!! ¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹ in ·§ËÜ¸©Â¿ÎÉÌÚÄ®¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
ÌÚÍü·ûÉð
MC¡¦½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤ÈÃçÎÉ¤·¤ÎÌÚÍü·ûÉð¤Ï¡¢¡Ö¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹¡×¤ò¾¡¼ê¤Ë¡Ö¥ë¡¼¥Ä¤ÎÎ¹¡×¤ØÊÑ¹¹¡£Î¾¿Æ¤ÎÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÀÅ²¬¡¦°ËÅì¤Ç¼«¿È¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÃµ¤ëÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡£
Âè°ì¥ë¡¼¥Ä¿Í¤Ï¡¢ÀÎ¤Ïµû²°¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¡£¡Ö±ü¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤¿¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÀÖ¤óË·Ï¢¤ì¤ÆÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿?¡×¤È¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌÚÍü¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£ÌÚÍü¤Ï¡Ö²¶¤È(°ÂÅÄ)À®Èþ¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤Æ¤¿¤«(¾Ð)¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¥ë¡¼¥Ä´¶½Ð¤¿¤Ê!¡×¤ÈÀª¤¤¤Å¤¯¡£
Ê¢¤´¤·¤é¤¨¤ËË¬¤ì¤¿¾¦Å¹¤Ç¤Ï´³Êª¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÄ«¤´¤Ï¤ó¤Ë¡¢ÌÚÍü¤Ï¡Ö²¶¤Î¥¬¥¤Îº¢¤«¤éÄ«ÈÓ¤Ï¤³¤ì!¡×¤ÈÀå¸Ý¡£¤¹¤ë¤ÈÅ¹¼ç¤¬¡¢ÌÚÍü¤Î½¾·»¤Ç¸½ºß¿ùÊÂ¶èµÄ²ñ¤ÎµÄÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¿ÍÊª¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å¹°÷¤Î½÷À¤Ï¥¹¥¯¡¼¥ë¥á¥¤¥Ä¤È¤·¤Æ¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤È²ÎÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È!?¡×¤ÈÌÚÍü¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡£¤½¤Îµ®½Å¤Ê¶¦±é¥·¡¼¥ó¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¡£
¹Ô¤¤Ä¤±¤Î´³Êª²°¤Ç¤â¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥·¥§¥Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚÍü¤Î½ÇÉã¤ò¡Ö¿ÆÊý¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ä¾Â°¤Î¸åÇÚ¤ËÁø¶ø¡£¤Û¤«¤Ë¤âÌÚÍü¤ä¿ÆÀÌ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿Í¡¹¤È¼¡¡¹¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÌÚÍü¤¬63ºÐ¤Ë¤·¤Æ¿ÍÀ¸½é¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ËÄ©Àï¡£½é¤á¤Æ¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤È°ËÅì¤Î³¤¤ËÌÚÍü¤ÏÂç¶½Ê³¡£Æ»Ãæ¤ÏÎ¾¿Æ¤ÎÏÃ¤ä°ÂÅÄ¤È¤Î°ËÅì¥Ç¡¼¥È¤ÎÏÃ¤Ê¤É¡¢ÌÚÍü¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµ®½Å¤Ê¥È¡¼¥¯¤¬Â³¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤¹¡£
VTR¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¡ÖÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿!¡×¤ÈÌÚÍü¤¬ÍðÆþ¡£ÊüÁ÷30Ç¯ÌÜÆÍÆþ¤òµÇ°¤·¡¢²áµî¤ÎÌ¾ºî¥À¡¼¥Ä±ÇÁü¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¡×¤È¤¤¤¦29Ç¯Á°¤Î½é¡¹¤·¤¤Ý¯°ææÆ¤Î±ÇÁü¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤¬¹Ô¤¯!! ¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹ in ÀéÍÕ¸©ÆîË¼Áí»ÔÉÙ±ºÄ®¡×¡ÖÌîÏ¤²ÂÂå¤¬¹Ô¤¯!! ¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹ in ·§ËÜ¸©Â¿ÎÉÌÚÄ®¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£