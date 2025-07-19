¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤ÏÃÂÀ¸5¼þÇ¯¡£¡í¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¡í¥³¥é¥Ü¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ÏÎ¹¹Ô¤Î¤ª¶¡¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡Ô³¤Ï·Ì¾SA¸ÂÄê¡Õ
¥°¥ì¡¼¥×¥¹¥È¡¼¥ó¤¬Å¸³«¤¹¤ëÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¥ï¡¼¥ë¥É¤Ï¡¢2025Ç¯7·î18Æü¤«¤é¡¢¥Í¥¹¥ì¤Î¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à Made with KITKAT¡×¤òEXPASA³¤Ï·Ì¾¡Ê²¼¤ê¡Ë SASTAR 2¡Ê¥µ¥¹¥¿¡¼ ¥Ä¡¼¡Ë¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ò¤ó¤ä¤ê¡¢¤ª¸ý¤ÎÃæ¤¬¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¤Ë
¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢¤³¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£Âç¤¤Ê´Ý¤¤¸ý¶â¤Ç"¤Õ¤ï¤â¤³"¤Ë¤·¤Ü¤ê¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤Î´°½Ï¥Ð¥Ê¥Ê¥Ô¥å¡¼¥ì¤È¡¢¤Ò¤ó¤ä¤ê¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ÏÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È Åìµþ¤Ð¤ÊÆàÌ£¡×¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¤Ò¤È¤Ä¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
É½ÌÌ¤Î²Ä°¦¤¤¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¹ï°õ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¸·Áª¤·¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òÇÛ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡Ù¤é¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢¹ñ»ºÎýÆý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ß¥ë¥¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£Îä¤¿¤¤¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ÈÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à Made with KITKAT¡×¤Ï¡¢EXPASA³¤Ï·Ì¾¡Ê²¼¤ê¡Ë SASTAR 2¡Ê¥µ¥¹¥¿¡¼ ¥Ä¡¼¡Ë¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä»þ´Ö¤Ï9»þ¤«¤é20»þ¡£
²Á³Ê¤Ï590±ß¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô