¡ÖÊì¤ò»É¤·¤¿µ²±¤Ê¤¤¡×¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì½÷À»àË´¡¢42ºÐÂ©»Ò¤òÂáÊá¡¡ÀéÍÕ»Ô
18Æü¡¢ÀéÍÕ»Ô¤Ç68ºÐ¤Î½÷À¤¬ÇØÃæ¤Ë¿ÏÊª¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï42ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ò»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ»Ô¤ÎÌµ¿¦¤Î42ºÐ¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢18Æü¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢ÀéÍÕ»Ô²Ö¸«Àî¶è¤Ç¡Ö¹âÎð½÷À¤¬ÇØÃæ¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡´±¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢68ºÐ¤ÎÆ£ÂåÂÙ»Ò¤µ¤ó¤¬ÇØÃæ¤Ë¿ÏÊª¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æ£Âå¤µ¤ó¤ÏÅö½é¡¢²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¡ÖÂ©»Ò¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Â©»Ò¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»ä¤Îµ²±¤È¤·¤Æ¡¢Êì¤òÊñÃú¤Ç»É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£