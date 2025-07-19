º¸¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤Î¥á¥Ã¥Ä¡¦¥¥ã¥Ë¥ó¥°¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±Î½¡¦ÂçÃ«¤âºÆ¤Ó¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÄÆü¤ò´ê¤¦
¡¡º£Ç¯¤âÀ¹¶·¤Î¤Þ¤Þ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿MLB¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡£Â¿¤¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ²Ú¤ä¤«¤ÊÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¸Î¾ã¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¤È´¶¤¸¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤Ç³èÌö¤·¤¿¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡¦¥¥ã¥Ë¥ó¥°Åê¼ê¡Ê29¡Ë¤À¡£
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤È1Ç¯425Ëü¥É¥ë¡ÊÌó6²¯2000Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÇÎ×¤ó¤Àº£µ¨¡¢¥¥ã¥Ë¥ó¥°¤Ï16»î¹ç¤Ç7¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.77¡£ÆÃ¤ËºÇ½é¤Î10ÅÙ¤ÎÀèÈ¯µ¡²ñ¤Ç¤Ï2ÅÀÂæ¤ÎËÉ¸æÎ¨¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£5·î17Æü¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹Àï¤Ç¤ÏÆ±»ÔÆâ¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò6²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç2¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸õÊä¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÆ¯¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¡£²¿¤«Âç¤¤Ê¤â¤Î¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡£Â¾¤Î25¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤«¤Ê¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤¿¤À¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï·ë²Ì¤â¼«Á³¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤â¤ó¤À¤è¡×
¡¡5·îÃæ½Ü¤´¤í¤Î¤³¤È¡£º£µ¨¹¥Ä´¤ÎÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤¿ºÝ¡¢¥¥ã¥Ë¥ó¥°¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤è¤ê¤â¥á¥Ã¥Ä¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¥á¥Ã¥Ä¤Ï¡¢º£Ç¯¤â¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð·÷Æâ¤Ë¤¤¤ë¡£¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤Î°ì³Ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¥ã¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢½çÄ´¤Ê¤é¤Ð¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Þ¤Ç¤Ë10¾¡¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç23Ç¯¤Î7¾¡¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¸ÊºÇ¹â¤Î1Ç¯¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡½¡½¡£6·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆËÉ¸æÎ¨5.01¤ÈÄ´»Ò¤òÊø¤·¤¿¥¥ã¥Ë¥ó¥°¤ò¡¢Æ±26Æü¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬½±¤Ã¤¿¡£¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢º¸Â¤òÄË¤á¤Æ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢º¸¥¢¥¥ì¥¹ç§¤òÃÇÎö¡£¤â¤Á¤í¤óÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ê¡¢½¼¼Â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»ÖÈ¾¤Ð¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²º¤ä¤«¤Ê¸ì¤ê¸ý¤Î¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¸þ¤±¤¿Àï¤¤¤òËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¶»¤¬½ý¤à¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸µÆ±Î½¤Ç¤¢¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ä¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤â»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ë¥ó¥°¤Ï19Ç¯¤«¤éºòµ¨¤Þ¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë½êÂ°¡£ÂçÃ«¤È¤â¥Ù¥ó¥Á¤ÇÏÃ¤·¹þ¤à¤Ê¤É¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Ç¤â¡ÖÇØÈÖ¹æ17¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¤¹¤°¤ËÉ½¾ð¤òÊø¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉáÃÊ¤ÎæÆÊ¿¤ÏÉáÄÌ¤ÎÃç´Ö¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÈà¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯À¨¤¤Áª¼ê¤À¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¾¯¤·¤Ç¤âµÛ¼ý¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³Ø¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Í¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Ë¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢²È¤ËÂç»ö¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤è¡£¼Â¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤â¤ª´ê¤¤¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡º£¤Ï¤¿¤À¥¥ã¥Ë¥ó¥°¤¬²óÉü¤·¡¢ºÆ¤Ó¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÄÆü¤¬¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯Íè¤ë¤³¤È¤òµ§¤ê¤¿¤¤¡£º£µ¨¤Ë¤Ä¤«¤ß¡¢³èÌö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤Þ¤¿ÈäÏª¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤¿ÂçÃ«¤â¤Þ¤¿¤½¤Î»þ¤¬Íè¤ë¤Î¤ò¤¤Ã¤ÈÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê¿ù±º¡¡Âç²ðÄÌ¿®°÷¡Ë