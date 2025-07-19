¾åÈ¾´ü¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÅ´Æ»Î¹µÒ¿ô¤¬22¡¥4²¯¿Í¡¢²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¹ñ²ÈÅ´Ï©½¸ÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤ËÁ´¹ñ¤ÎÅ´Æ»¤¬Í¢Á÷¤·¤¿Î¹µÒ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ6¡¥7¡óÁý¤Î±ä¤Ù22²¯4000Ëü¿Í¤Ç¡¢Æ±´ü¤È¤·¤Æ²áµîºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¡£
Å´Æ»Åö¶É¤Ï¾åÈ¾´ü¡¢¹âÂ®Å´Æ»¤ÈºßÍèÀþ¤Î»ñ¸»¤òÅý°ìÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤ÆÎ¹µÒÍ¢Á÷Ç½ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤ÎÅ´Æ»¤Ç¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ7¡¥5¡óÁý¤Î1ÆüÊ¿¶Ñ1Ëü1183ËÜ¤ÎÎ¹µÒÎó¼Ö¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¥á¡¼¥Ç¡¼ÅöÆü¤Î5·î1Æü¤Ë¤Ï1Æü¤Î¾èµÒ¿ô¤¬Ã±Æü¤È¤·¤Æ²áµî¤Î±ä¤Ù2311Ëü9000¿Í¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÂçÎ¦Éô¤ÎÆâ³°¤ò·ë¤ÖÅ´Æ»Í¢Á÷¤Ç¤Ï¹½£¡¦¿¼¥»¥ó¡¦¹á¹Á¹âÂ®Å´Æ»¤¬¾åÈ¾´ü¤Ë¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ16¡¥1¡óÁý¤Î±ä¤Ù1503Ëü3000¿Í¤òÍ¢Á÷¤·¡¢¥é¥ª¥¹¡¦Ãæ¹ñÅ´Æ»¤ÏÆ±19¡¥1¡óÁý¤Î13Ëü9000¿Í¤òÍ¢Á÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å´Æ»Åö¶É¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¥Ó¥¶¤Î´ËÏÂÀ¯ºö¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¡¢³°¹ñ¿ÍÎ¹µÒ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤âÁÕ¸ù¤·¡¢¾åÈ¾´ü¤Ë¤ª¤±¤ë³°¹ñ¿ÍÎ¹µÒ¤ÎÅ´Æ»ÍøÍÑ¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ30¡¥1¡óÁý¤Î914Ëü8000¿Í¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å´Æ»Åö¶É¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥ÀÆÃÊÌÎó¼Ö¡×¡ÖµþÏÂ¹æ¡×¡ÖÂç²ÏÇ·Æî¹æ¡×¡ÖÀÆÏ¥1¹æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÎð¼Ô¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿´Ñ¸÷Îó¼Ö¤òÆ³Æþ¤·¤ÆÎ¹µÒ¤Ë¼Á¤Î¤è¤ê¹â¤¤Î¹¹ÔÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÈ¾´ü¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÁ°Ç¯Æ±´üÈæ23¡¥2¡óÁý¤Î·×972ËÜ¤Î´Ñ¸÷Îó¼Ö¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢´Ñ¸÷·ÐºÑ¤ä¥·¥Ë¥¢»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë