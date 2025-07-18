ÄÃÄËºÞ¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤! ¡Ö»°ºµ¿À·ÐÄË¡×¤Ë¸ú¤¯°Õ³°¤ÊÌô¤È¼£ÎÅË¡¤È¤Ï¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û
ÆÍÁ³¡¢´é¤Ë·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤¬Áö¤ë¡Ö»°ºµ¿À·ÐÄË¡×¡£¤·¤«¤·¡¢ÄË¤ß¼«ÂÎ¤Ï°ì½Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢·Ú»ë¤·¤ÆÊüÃÖ¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢²æËý¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼£¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢»°ºµ¿À·ÐÄË¤Î¼£ÎÅË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹©Æ£Ç¾¿À·Ð³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î¹©Æ£ÂöÌ¦ÀèÀ¸¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
¹©Æ£ ÂöÌ¦¡Ê¹©Æ£Ç¾¿À·Ð³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
Åìµþ°å²Ê»õ²ÊÂç³ØÂ´¶È¡£Åìµþ°å²Ê»õ²ÊÂç³ØÇ¾¿À·Ð³°²Ê¡¢¹ñÎ©½Û´Ä´ïÉÂ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ï¥¤¥Ç¥ë¥Ù¥ë¥¯German Cancer Research Center¡¢ºÌ¤Î¹ñÅìÂçµÜ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£2024Ç¯¡¢ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¹©Æ£Ç¾¿À·Ð³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î±¡Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£°å³ØÇî»Î¡£ÆüËÜÇ¾¿À·Ð³°²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÇ¾Â´Ãæ³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÆ¬ÄË³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¿À·ÐÆâ»ë¶À³Ø²ñµ»½ÑÇ§Äê°å¡£
ÊÔ½¸Éô
»°ºµ¿À·ÐÄË¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹©Æ£ÀèÀ¸
¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÄÃÄËºÞ¤À¤È¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Æ¤ó¤«¤ó¤ÎÌô¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥«¥ë¥Ð¥Þ¥¼¥Ô¥ó¡×¤¬Í¸ú¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÆâÉþ¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«¤Þ¤¹¡£¸ú²Ì¤¬Ë³¤·¤¤¾ì¹ç¤äÌô¤ÎÉûºîÍÑ¤Ê¤É¤ÇÆâÉþ¤¬·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¡Ê¥¬¥ó¥Þ¥Ê¥¤¥Õ¡Ë¤ä¼ê½Ñ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¹©Æ£ÀèÀ¸
¤Ï¤¤¡£¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬´°Á´¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»°ºµ¿À·Ð¤Îº¬¸µ¤ËÊü¼ÍÀþ¤òÅö¤Æ¤Æ¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿À·Ð¤ÎÆ¯¤¤ò¼å¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¼ê½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹©Æ£ÀèÀ¸
»°ºµ¿À·Ð¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤ë·ì´É¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¿À·Ð¤«¤éÎ¥¤¹¼ê½Ñ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£¼ª¤Î¸å¤í¤ÎÈéÉæ¤òÌó5～6cmÀÚ¤ê¡¢¸²Èù¶À¤Ç³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¿À·Ð¤È·ì´É¤ò¸«¤Ä¤±¡¢·ì´É¤ò¿À·Ð¤«¤éÎ¥¤·¤Æ¸ÇÄê¤·¤Þ¤¹¡£¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¿À·Ð¤Î°µÇ÷¤½¤Î¤â¤Î¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìó9³ä¤Ï¼ê½Ñ¤Ç¼£¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¹©Æ£ÀèÀ¸
»°ºµ¿À·ÐÄË¤Î¾É¾õ¤ÏÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀìÌçµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ì¤ÐÆÃÊÌ¤Ê¸¡ºº¤âÉÔÍ×¤Ç¡¢¾É¾õ¤Î¤ß¤Ç¿ÇÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ç¾¼ðáç¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇMRI¸¡ºº¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÀìÌçµ¡´Ø¤Ç¿ÇÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£¼£ÎÅË¡¤âÊ£¿ô¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»×¤¤Åö¤¿¤ë¾É¾õ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï²æËý¤»¤º¤Ë¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢µ©¤Ç¤¹¤¬¡Ö»õËá¤¤¹¤ë¤È»õ¤¬ÄË¤¤¡×¤È¡¢»õ²Ê°å±¡¤ÇÈ´»õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢È´»õ¤·¤Æ¤âÄË¤ß¤Ï¼£¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢·ò¹¯¤Ê»õ¤òÈ´¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»°ºµ¿À·ÐÄË¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤ÏMedical DOC¤Ë¤Æ¡ã´é¤Ë¥Ó¥ê¥Ã¤È¤·¤¿ÄË¤ß¤¬Áö¤ë¡Ö»°ºµ¿À·ÐÄË¡×¤Î¸¶°ø¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«? ÊüÃÖ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ä¼£ÎÅË¡¤â°å»Õ¤¬²òÀâ!¡ä¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£