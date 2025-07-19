ÁÆÉÊ¤¬¡Öºï¤ê¤¿¤¤»Å»ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡×È¯É½¤·¤¿¿¿°Õ¡Ö¼å²»ÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤°¤é¤¤¡Ä¡×ËÜ²»ÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤¬16Æü¹¹¿·¤Î¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤·¤â¤Õ¤ê¥Á¥å¡¼¥Ö¡×¤Î±¿±Ä¤ËÉÔËþ¤òÏ³¤é¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖË»¤·¤¤¡£¿çÌ²¤òºï¤Ã¤Æ¤ë¡£»Å»öºï¤í¤¦¤«¤Ê¡£¤ä¤ê²á¤®¤Æ¤ë¤ï¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö»Å»ö¹Ê¤ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Âè3°Ì¤ËÀÅ²¬Ä«ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¤¢¤Æ¤ß¤Ê¤²¡×¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê»Å»ö¤ä¤±¤É¡£°¤¤¤±¤É¡¢¾ð¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£ÀÅ²¬¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¡£M¡Ý1Ä¾¸å¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤ä¤«¤é¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¨¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Ë¡Ø¤¢¤Æ¤ß¤Ê¤²¡Ù¤è¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¤¬Â¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
2°Ì¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ÖÅÅÃÓ¤ÎÀÚ¤ì¤«¤±¤¿³ª¡×¡ÊÄÌ¾ÎÅÅ³ª¡Ë¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡Ö¿·¥Í¥¿¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤Æ¤ë¡£¥¨¥°¤¤ÎÌ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£Æó·î¤°¤é¤¤µÙ¤ó¤Ç¤â¤¨¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
1°Ì¤ÎÈ¯É½¤ÎÁ°¤ËÈÖ³°ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÁÆÉÊ¤Î¥í¥±¡×¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖÊÔ½¸¤Î´¶¤¸¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¥Á¥°¥Ï¥°¤Ç¡×¤È¸ì¤ê¡¢Æ°²è¤Î»öÁ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
Âè1°Ì¤Ï¡Ö¤·¤â¤Õ¤ê¥Á¥å¡¼¥Ö¡×¤À¤È¤¤¤¤¡Ö¡Ê»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡ËÁ´°÷¤ä¤ëµ¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤ä¤é¤ó¤Ç¤¨¤¨¤¬¤Ê¡£ËèÆü¹¹¿·¤Ç°Ý»ý¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢²¶¤Ï¤»¤ó¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤·¤Ð¤é¤¯µÙ¤ó¤Ç¤â¤¨¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÆ±¤¸Æ°²è¤òÏ¢Æü¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ß¥¹¤â»ØÅ¦¡£¡Ö¤·¤â¤Õ¤ê¥Á¥å¡¼¥Ö¡×¤Ïº£·î10Æü¤ËËèÆü¹¹¿·2193ËÜ¤Ç7Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Öº£¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÉ¯Ç÷¡Ê¤Ò¤Ã¤Ñ¤¯¡Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¸À¤¦¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤ä¤ë¤±¤É¤µ¡£º£¡¢¤½¤ó¤Ê¼å²»¤òÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤°¤é¤¤Ë»¤·¤¹¤®¤ë¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉÀ£Á°¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
Æ°²è¹¹¿·¤«¤é2Æü¸å¡¢·ë²ÌÅª¤Ë18Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤ò·çÀÊ¡£ÁêÊý¤Î¤»¤¤¤ä¡Ê32¡Ë¤¬¥²¥¹¥È2¿Í¤È¤È¤â¤ËÈÖÁÈ¤ò¿Ê¹Ô¤·¤¿¡£