¡Öº£¤¹¤°ËÉ¶õ¹è¤Ë±£¤ì¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¡ÖÅ¨¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×11ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¡ÖÀïÁè¤Î¸½¼Â¡×
¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ç¶ÌºÕ¤¹¤ë¤è¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤É¤¦¤«Ëå¤¿¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÅç¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤ÊÀïÁè¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
1944Ç¯7·î¡¢Î²²«Åç¡£¤½¤ì¤Ï°ì»þÁÂ³«¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£»¶¤ê»¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅçÌ±¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼º£¤â¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦¡ÙÃø¼Ô¤¬¤³¤Î¹ñ¤Î°ÅÉô¤Ë¼¹Ç°¤Î¼èºà¤ÇÇ÷¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¼ò°æÁïÊ¿¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¿Í·Á¤òÊú¤¤¤Æ
1944Ç¯6·î15Æü¤ÎÃë²¼¤¬¤ê¡£11ºÐ¤ÎÅÐ´î»Ò¤Ï¼«ÂðÁ°¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¹ñÌ±³Ø¹»¤Î³«¹»µÇ°Æü¤Ç¡¢µÙ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
Í·¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¡¢¸µ»³ÊýÌÌ¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¿Ê¼»Î¤¿¤Á¤Î°ìÃÄ¤¬³¤´ßÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£³¤´ß¤Ç¤ÏÆü¤´¤í¤«¤é·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â·±Îý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸«Á÷¤Ã¤¿¡£´Ö¤â¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢Ê¼»Î¤¿¤Á¤Ï³¤´ßÊý¸þ¤«¤é¡¢¤â¤ÎÀ¨¤¤Àª¤¤¤ÇÁö¤Ã¤Æ°ú¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£ÅÐ´î»Ò¤ÎÁ°¤ò¶î¤±È´¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÊ¼»Î¤¿¤Á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×
Ê¼»Î¤Î°ì¿Í¤¬Áö¤ê¤Ê¤¬¤éÂçÀ¼¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¤ó¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Çº£¤¹¤°ËÉ¶õ¹è¤Ë±£¤ì¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×
Ä¾¸å¡¢¶õ½±·ÙÊó¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£¹ì²»¤ò¶Á¤«¤»¤Ê¤¬¤é°ìÄ¾Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ëÀïÆ®µ¡¤¬¸«¤¨¤¿¡£¹²¤Æ¤Æ²È¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é»Ð¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÍÎÉþ»Ñ¤Î½÷¤Î»Ò¤Î¿Í·Á¤òÊú¤¤¤Æ²È¤ÎÃæ¤ò¤¦¤í¤¦¤í¤·¤¿¡£´û¤ËËÉ¶õ¹è¤ËÆ¨¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿»Ð¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤¬¤·¤¿¡£
¡ÖÁá¤¯Íè¤Ê¤µ¤¤¡ªÁá¤¯Íè¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×
ÅÐ´î»Ò¤¬¹²¤Æ¤Æ²È¤ò½Ð¤Æ¡¢ËÉ¶õ¹è¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¡¢ÀïÆ®µ¡¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÅÐ´î»Ò¤¬¤È¤Ã¤µ¤Ë¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¡£¤½¤ì¤ÏÀïÆ®µ¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤ò¿¶¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¾Ð¤Ã¤Æ¼ê¤ò¿¶¤ì¤Ð¡¢·â¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡£Ä¾Á°¤Þ¤Ç¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê¥Ð¥ê¥Ð¥ê¨¡¨¡¡×¤Èµ¡½ÆÁÝ¼Í¤Î¹ì²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿ÀïÆ®µ¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÐ´î»Ò¤¬¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë·â¤Ä¤Î¤ò»ß¤á¤¿¡£ÀïÆ®µ¡¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬¼ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤¹¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡£Æ¨¤²¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢»×¤Ã¤¿¡£¡ÖÅ¨¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¡£
¶õ½±¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¼«Âð¼þÊÕ¤òÊâ¤¤¤Æ²ó¤ë¤È¡¢µ¡½ÆÁÝ¼Í¤ÎÃÆ¤¬»ê¤ë½ê¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£ÈïÃÆ¤·¤¿À×¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½é¤á¤Æ¸«¤¿Å¨¤ÎÃÆ¡£¹¥´ñ¿´¤«¤é¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò½¦¤¤½¸¤á¤¿¡£
ÀïÆ®µ¡¤Ë¤è¤ë¶õ½±¤ÏÍâÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅçÌ±¤¬µ¡½ÆÁÝ¼Í¤äÇúÃÆÅê²¼¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂæÉ÷¤ÎÄÌ²á¥ë¡¼¥È¤Ç¤¢¤ëÎ²²«Åç¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÉÉ÷ÎÓ¡×¤È¤·¤Æ¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë¤Ê¤É¤ÎÂçÌÚ¤òÉßÃÏÆâ¤Ë¿¢¤¨¤Æ¤¤¤ë²È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ÀèÁÄ¤¬¿¢¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÌÚ¤¬Åç¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È¡¢»Ò¶¡¿´¤Ë»×¤Ã¤¿¡£
¼ò°æÁïÊ¿¡Ê¤µ¤«¤¤¡¦¤½¤¦¤Ø¤¤¡Ë
ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹µ¼Ô¡£ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ê¤É¤ÎÎò»Ë¤ò¼èºà¡¦È¯¿®¤¹¤ë¼«¾Î¡ÖµìÊ¹µ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£1976Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£2023Ç¯2·î¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö¡¢Åìµþ»Ù¼ÒÊÔ½¸¶ÉÊóÆ»¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÀïË×¼Ô°ä¹ü¼ý½¸»ö¶È¤ò½ê´É¤¹¤ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤äÅìµþ¸ÞÎØ¡¢¹Ä¼¼ÊóÆ»¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£Î²²«Åç¤Ë¤Ï·×4²óÅÏ¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á3²ó¤ÏÀ¯ÉÜÇÉ¸¯¤ÎÎ²²«Åç°ä¹ü¼ý½¸ÃÄ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÅÏÅç¤·¤¿¡£¼èºàÀ®²Ì¤ÏTwitter(@Iwojima2020)¤Ê¤É¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó½¸ÃÄ²ñ°÷¡£¸½ºß¡¢ËÌ³¤Æ»Æü¹â·´¿·¤Ò¤À¤«Ä®ºß½»¡£Ãø¼Ô¤Ë¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦ Í§·³¥ÏÃÏ²¼Æóºß¥ê¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡¢Âè11²ó»³ËÜÈþ¹áµÇ°¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤ÊÀïÁè¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¡ÄÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢Î²²«Åç¤Î¡ÖÂ¼¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü¡×