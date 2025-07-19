º´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤¿À¸¤È»à¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Î10Ç¯¤Ï¡Ö¡È¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¡É¤â¡×
¡¡°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¤¬¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤À¡£¥«¥ìーÂô·°¤Ë¤è¤ë¸¶ºîÌ¡²è¤«¤éÈ´¤±½Ð¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦»³¸ýÌÄ³¤¤Ë°½À¥¤¬´°àú¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤â¤¦°ì¿Í¡¢ËÜºî¤Î¼Â¼Ì²½¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤¬¤¤¤ë¡£ÌÄ³¤¤ËÌ©¤«¤ÊÎø¿´¤òÊú¤¯¡¢Æ±Î½¡¦Æá¿ÜÅÄÍ¥ÌïÌò¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¤À¡£
»²¹Í¡§º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢¡Ø¤¯¤Á¤Ó¤ë¤Ë²Î¤ò¡Ù¤«¤é¤Î10Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡¡Ö20Ç¯¤Ë´¶¤¸¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤10Ç¯¡×
¡¡¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¤Î¸¶ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æº´Ìî¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤±Ê¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï½Å¤á¤ÎÏÃ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢½ª³è¤Î¤³¤È¤äÆÈ¿È¤È¤·¤Æ¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ê¤É¡¢¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥Æー¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¤Ë¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¥³¥á¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥¹¥¯¥¹¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Âç¿¹Èþ¹á¤Ë¤è¤ëµÓËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¸¶ºî¤Ë¤¹¤´¤¯¶á¤¤·Á¤ÇµÓËÜ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æá¿ÜÅÄ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¸¶ºî¤Ø¤Î·É°Õ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æá¿ÜÅÄ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö´¶¾ðÉ½¸½¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âè°ì°õ¾Ý¤ò°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¡Ø·ù¤ÊÅÛ¤À¤Ê¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Æá¿ÜÅÄ¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢ÌÜ¤Îµ±¤¤Î¤Ê¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»à¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÌÜ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£¸¶ºî¤ÎÆá¿ÜÅÄ¤Ë¤â¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌòºî¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆá¿ÜÅÄ¤¬È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤È¼ÂºÝ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡¢¤½¤³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤È¤Ï°ã¤¦Ê£»¨¤ÊÆâÌÌ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ç±é¤Î°½À¥¤È¤ÏËÜºî¤¬½é¶¦±é¡£º´Ìî¤Ï°½À¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ñÌ±ÅªÇÐÍ¥¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤«¤ì¤ëÊý¡×¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¿ÍÊÁ¤òÀä»¿¡£¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿ÆÀÌ¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡Æá¿ÜÅÄ¤ÏÌÄ³¤¤Ë½ª³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤ò±ä¡¹¤ò¹Ô¤¦¥·ー¥ó¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¡¢ÀìÌçÍÑ¸ì¤ò´Þ¤àÄ¹Âæ»ì¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÌòÊÁ¤À¡£¡Ö´°Á´¤ËÀöÎé¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº´Ìî¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤êÂæ»ì¤¬µÍ¤Þ¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ìò¼Ô¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤éÌó10Ç¯¡¢¡Ø¤¢¤ÎÂæ»ì¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡Ä¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¤½¤¦»×¤¦Æü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£Âæ»ì¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤Ã¤Á¤ê¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤âËÜÅö¤Ë¤¤¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Æー¥Þ¤ò°·¤¦ËÜºî¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º´Ìî¼«¿È¤âÂ¿¤¯¤Îµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¥Ñー¥È¥Êー¤¬¤¤¤ëÊý¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤â¡È»à¡É¤Ï¤¤¤Ä¤«Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤ÎÎ¾¿Æ¤â¡¢¤Õ¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é50ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¿ôÇ¯·Ð¤Ã¤¿¤éÄêÇ¯Âà¿¦¤â¤¹¤ë¡£¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤³¤«Èò¤±¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸µµ¤¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£º£¤Þ¤Ç²¿ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ê¬¡¢¤ªÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²ÈÂ²¤È¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜºî¤¬Í¿¤¨¤¿¿¼¤¤±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö30ÂåÆÈ¿È½÷À¤ÎÌÄ³¤¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢½÷À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ªÏÃ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£30Âå°Ê¾å¤ÎÊý¤ÏÌÄ³¤¤Ë¶¦´¶¤ò¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢10Âå¡¦20Âå¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â·è¤·¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÌÇò¤¯´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¬¤éÊÙ¶¯¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¼èºà¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Ìò¼Ô¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿º´Ìî¤Îº£¸å¤Ø¤Î»×¤¤¤â¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î10Ç¯¤Ïº£¤Þ¤Ç¼¬¤¤¤¿¼ï¤«¤é¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î²ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢M!LK¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤ÈÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¿¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¡È¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¡É¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¡¢Í§Ã£¤È¤Î»þ´Ö¤â¤³¤ì¤«¤é¤Î10Ç¯¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÊÊ¸¡áÀÐ°æÃ£Ìé¡Ë