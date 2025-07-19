¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×ÃæÆü¡¦¾¾»³¿¸Ìé¤¬¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¼Âà¡¡¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼ÍÞ¤¨ÉôÌç¥È¥Ã¥×
¥×¥íÌîµå¡¦ÃæÆü¤Î¾¾»³¿¸ÌéÅê¼ê¤¬18Æü¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ò¼Âà¤È¤Ê¤ê¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾»³Åê¼ê¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇÍÞ¤¨ÉôÌç¥È¥Ã¥×¤ÎÌó53ËüÉ¼¤ò³ÍÆÀ¡£º£µ¨32»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·3¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇËÉ¸æÎ¨1.42¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¥»¡¼¥Ö¿ô¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¡Ê18Æü¸½ºß¡Ë¤Î28¥»¡¼¥Ö¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢4Æü¤ËÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¾»³Åê¼ê¤Ï¡Ö±¦¼Ü¹üÉªÆ¬ÈèÏ«¹üÀÞ¡×¤È¤Î¤³¤È¤ÇµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¼Âà¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£1Æü¤Ç¤âÁá¤¯Éüµ¢¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£