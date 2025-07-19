60Âå½÷ÀÊú¤¤Ä¤«¤ì¡Ä30Ê¬¸å¤Ë30Âå½÷À¤âÆ±ÍÍÈï³²¡¡ºÙ¿È¤ÎÃËÆ¨ÁöÃæ¡¡Æ±°ìÈÈ¤Î²ÄÇ½À¤â¡¡°°Àî»Ô
ËÌ³¤Æ»¡¦°°ÀîÃæ±û·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯7·î18ÆüÌ¤ÌÀ¡¢°°Àî»Ô¤ÇÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢18Æü¸áÁ°1»þ¤´¤í¡¢°°Àî»Ô6¾òÄÌ16ÃúÌÜ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢»ÔÆâ¤Ë½»¤à60Âå¤Î½÷À¤¬¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤ËÊú¤Ãå¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷À¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃË¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¨¤²¤¿ÃË¤Ï¿ÈÄ¹165¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤ÎºÙ¿È¤Ç¡¢¹õ¿§·Ï¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡¢¹õ¿§·Ï¤Î¥º¥Ü¥ó¤Ç¡¢¹õ¿§·Ï¤Î¥¥ã¥Ã¥×Ë¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢¹õ¤Ã¤Ý¤¤ÉÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¸ý¸µ¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷À¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃË¤ÏÆî¤ÎÊý¤ËÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤Ï150～160¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤ÎºÙ¿È¤Ç³¥¿§·Ï¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¿§·Ï¤Î¥º¥Ü¥ó¤òÃåÍÑ¤·¡¢¹õ¤Ã¤Ý¤¤ÉÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç´é¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿2¿Í¤Î½÷À¤ÈÃË¤Ë¤ÏÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Èー¥«ー¤Ê¤É¤ÎÁêÃÌÎò¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï2¤Ä¤Î¸½¾ì¤¬¶á¤¤¤³¤È¤äÃË¤ÎÇØ³Ê¹¥¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÆ±°ìÈÈ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼þÊÕ¤Î¥Ñ¥È¥íー¥ë¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£