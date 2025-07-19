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¢¨1 https://www.asahi.com/ads/start/articles/00392/
¢¨2 https://press.moviewalker.jp/news/article/1144595/
¢¨3 https://www.nhk.jp/p/anpan/ts/M9R26K3JZ3/blog/bl/pAVY30dQeR/bp/p57gxDVx15/
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