¡Ö¿·¶½½¡¶µ¡×¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡Ö¥Û¥¹¶¸¤¤¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ª¡©¥Ï¥é¥¤¥Á¡¦´ä°æ¤¬¡Ö¿ä¤·¡×¤Î°Õ»Ö¶¯¥Ê¥Ä»Ò¤È¸ì¤ê¹ç¤¦
SNS¤äTV¤ÇÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤ÎÌ¡²è¡Ø¤ë¤Ê¤·¤¤¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¡£
¤½¤Î´°·ë¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ºî¼Ô¤Î°Õ»Ö¶¯¥Ê¥Ä»Ò¤µ¤ó¤ÈËÜºî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¥Ï¥é¥¤¥Á¡¦´ä°æÍ¦µ¤¤µ¤ó¤ÎÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ø¤ë¤Ê¤·¤¤¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Îø°¦ÏÀ¡¢Å·ºÍÏÀ¡¢¥¢¡¼¥ÈÏÀ¡¢ÁÏºîÏÀ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÃÂê¤Ç¤ªÆó¿Í¤Ï°Õµ¤Åê¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¶¦ÌÄ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÇòÌÜ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡©
Âç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÎÂÐÃÌ¤òËÜÊÔ¤È°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¤³¤ÎÂÐÃÌ¤Ï¡Ø¾®Àâ¸½Âå 2025Ç¯ 5¡¦6·î¹æ¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¡Î»£±Æ¡ÏÇð¸¶ÎÏ
¡ÎÊ¹¤¼ê¡¦¹½À®¡ÏÅçÂÞÎ¶ÂÀ
´ä°æÍ¦µ¤¡Ê¤¤¤ï¤¤¡¦¤æ¤¦¤¡Ë
1986Ç¯ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ï¥é¥¤¥Á¤Î¥Ü¥±Ã´Åö¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï»ö·ï¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¤É¤¦¤ä¤éËÍ¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ï¤Þ¤Á¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ø¤³¤ÎÊ¿Ã³¤ÊÆ»¤òËÍ¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°Êâ¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¤ä¡¢¸¶ºî¤È¤·¤Æ·È¤ï¤Ã¤¿Ì¡²è¡Ø¥à¥à¥ê¥ó¡Ù¤Ê¤É¡¢³èÌö¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£
°Õ»Ö¶¯¥Ê¥Ä»Ò¡Ê¤¤¤·¤Ä¤è¡¦¤Ê¤Ä¤³¡Ë
1985Ç¯»³·Á¸©À¸¤Þ¤ì¡£2012Ç¯¥×¥é¥ÏÈþ½Ñ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡ÊAcademy of Fine Arts,Prague¡Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥á¥Ç¥£¥¢³Ø²Ê½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£2014Ç¯¡Ø½÷¿À¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¢¥Þ¥¾¥Í¥¹¡¦¥¥¹¡Ù¡Ø¹õ¿¿¼î¤½¤À¤Á¡Ù¡Ø¥Þ¥ª¥Ë¡Ù¤Ê¤É¡£
¡ÖÈýÌÓ¤òÉÁ¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³
¨¡¨¡´ä°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢°ÊÁ°¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«!?£Ô£Ö¡×¤Ç¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÌ¡²è¤È¤·¤Æ¡Ø¤ë¤Ê¤·¤¤¡Ù¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ä°æ¡¡¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤ë¤Ê¤·¤¤¡Ù¤ÏÃ±¹ÔËÜ¤¬½Ð¤ëÁ°¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤·¤«¡¢Âè2ÏÃ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤¯¤é¤¤¤Î»þ´ü¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¡¢Â³¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¡£
°Õ»Ö¶¯¡¡¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢ËÜÅö¤Ë¡£
´ä°æ¡¡ºÇ½é¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ï³¨ÊÁ¤Ç¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ø¤ë¤Ê¤·¤¤¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë·Ý¿Í¤Ã¤Æ·ë¹½¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³¨¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤Ã¤ÆÍýÍ³¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
°Õ»Ö¶¯¡¡ÉÔµ¤Ì£¤Ê³¨¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¾¡¼ê¤Ê°õ¾Ý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·Ý¿Í¤µ¤ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥é¥Î¥Ù¤ÎÉ½»æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ý¥Ã¥×¤Ê³¨¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢óÊÎÛ¤ÎÀîÅç¤µ¤ó¤È¤«¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤Î¸þ°æ¤µ¤ó¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤¬É¾²Á¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡£
´ä°æ¡¡³¨¤Î¤³¤È¤Ï¾Ü¤·¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤ÏËü¿Í¼õ¤±¤·¤ä¤¹¤¤³¨ÊÁ¤ÎÌ¡²è¤¬¿Íµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤éµÕ¤Ë¡¢°Õ»Ö¶¯ÀèÀ¸¤ß¤¿¤¤¤ÊÆÈÆÃ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Î³¨¤Ë·Ý¿Í¤ÏÌÜ¤¬¹Ô¤¯¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°Õ»Ö¶¯¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ï¤â¤Ã¤È¤Ò¤É¤¤³¨ÊÁ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¡¢»ä¤ÏÈýÌÓ¤òÉÁ¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
´ä°æ¡¡ÈýÌÓ¤òÉÁ¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡©
°Õ»Ö¶¯¡¡¤¤¤«¤Ë¤âÌ¡²è¤Î¥¥ã¥é¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç¡£Åö»þ¤ÏÌ¡²è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ºîÉÊ¤ò¥¢¡¼¥È´ó¤ê¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¤¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤µ¤ó¤Ë¡ÖÈýÌÓ¤ÏÉÁ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÍ¡¤µ¤ì¤Æ¡£¡ÖÈýÌÓ¡¢ÉÁ¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Á¡×¤È¤«Ç´¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤À¤ó¤À¤óº£¤Î³¨ÊÁ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¤ª¤É¤í¤ª¤É¤í¤·¤¤³¨¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿
´ä°æ¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¡Ø¤ë¤Ê¤·¤¤¡Ù¤Î³¨ÊÁ¤âÁ°ºî¤Þ¤Ç¤È¤Ï·ë¹½°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
°Õ»Ö¶¯¡¡°Õ¼±Åª¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ø¤ë¤Ê¤·¤¤¡Ù¤Î2´¬¤«¤é¤ÏÇØ·Ê¤Î³¨¤ò¥×¥í¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤µ¤ó¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥×¥íÅÙ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡£
´ä°æ¡¡¹ë²Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡Ø¤ë¤Ê¤·¤¤¡Ù¤Ï½øÈ×¤Î¤Û¤¦¤¬³¨¤¬Çò¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
°Õ»Ö¶¯¡¡º£¤Ï¥¢¡¼¥È´ó¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ´¶¾ð¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤â¤Ã¤ÈÇä¤ì¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ìî¿´¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¤«¤é¡¢ÇØ·Ê¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡£
´ä°æ¡¡°Õ»Ö¶¯ÀèÀ¸¤Î³¨¤Î¡¢¤¢¤Î´¶¤¸¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Î¡¢¥¥ã¥é¤ÎÎØ³Ô¤Î¤Ü¤ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡©
°Õ»Ö¶¯¡¡¥«¥±¥¢¥ß¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
´ä°æ¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£¤¢¤ì¤¬¹¥¤¤Ç¡£¡Ø¹õ¿¿¼î¤½¤À¤Á¡Ù¤È¤«¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸ÉÁ¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ì¤¬ºîÉÊ¤Î¤ª¤É¤í¤ª¤É¤í¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤È¤¹¤´¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
°Õ»Ö¶¯¡¡¡Ø¹õ¿¿¼î¤½¤À¤Á¡Ù¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢´ò¤·¤¤¡£
¡Ö¥Û¥¹¶¸¤¤¡×¤¬¡Ø¤ë¤Ê¤·¤¤¡Ù¤Î¸¶ÅÀ¡©
¨¡¨¡´ä°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤ë¤Ê¤·¤¤¡Ù¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
´ä°æ¡¡°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢2´¬¤Î³Ø±àº×¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¿¹Èø¤Ã¤Æ½÷¤Î»Ò¤¬¥±¥ó¥·¥ç¡¼¤ËÅÜ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£Îø¿Í¤È¥¥¹¤·¤Æ¤¿¥±¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë¡Öº£¤Î¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¶â¤È¤Ã¤¿¡©¡×¤Ã¤ÆÇ÷¤ë¤È¤³¤í¡£
¨¡¨¡¹â¹»¤Ç¥Û¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤·¤Æ¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¥±¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë¡¢ÂÀµÒ¤Î¿¹Èø¤¬µÍ¤á´ó¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£
´ä°æ¡¡¤¢¤½¤³¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¾¥×¥í¤ÎµÒ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
°Õ»Ö¶¯¡¡¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¡£
´ä°æ¡¡Ëµ¤«¤é¸«¤¿¤é¥Û¥¹¥È¤ËñÙ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¿¹Èø¤Ï¤½¤ì¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¥±¥ó¥·¥ç¡¼¤Î»þ´Ö¤òÇã¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Êø¤ì¤¿¤é¤¹¤´¤¯ÅÜ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
°Õ»Ö¶¯¡¡¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡Ø¤ë¤Ê¤·¤¤¡Ù¤Î¸¶ÅÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¡Ø¤ë¤Ê¤·¤¤¡Ù¤Ï¥Û¥¹¶¸¤¤¤ÎÏÃ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
´ä°æ¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Û¥¹¶¸¤¤¡×¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×
°Õ»Ö¶¯¡¡ÀÎ¡¢¥Û¥¹¶¸¤¤¤Î½÷¤Î»Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ë¡¢»ä¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¿¥Û¥¹¶¸¤¤¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤³¤È¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î½÷¤Î»Ò¤Ï¡¢¥Û¥¹¥È¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤¹¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Á°¸þ¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÉ÷Â¯¤Ëµ´½Ð¶Ð¤·¤Æ¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¥Û¥¹¶¸¤¤¤ÎÏÃ¤òÉÁ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾å¼ê¤¯¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤Îº¢¤ËÊÔ½¸¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¿·¶½½¡¶µ¤ÎÏÃ¤ò´«¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¡Ø¤ë¤Ê¤·¤¤¡Ù¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¿¹Èø¤¬ÅÜ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
´ä°æ¡¡Í§Ã£¤ËÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿ä¤·³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»Ò¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ª¶â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ª¶â»È¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÂÎ¤òÇä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£»ä¤´¤È¤¤ÎÂÎ¤òÇä¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¿ä¤·¤¬½á¤¦¤Ê¤éËÜË¾¡×¤Ã¤ÆÊÖ¤µ¤ì¤Æ¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶Ú¤ÏÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡£¥Û¥¹¥È¤Ë¤·¤í¡¢¿ä¤·³è¤Ë¤·¤í¡¢¤ªµÒ¤Î³Ð¸ç¤âÈ¾Ã¼¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°Õ»Ö¶¯¡¡¤½¤ì¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î°ì¤Ä¤Î¤¢¤êÊý¤È¤¤¤¦¤«¡£
´ä°æ¡¡¤ë¤Ê¤È¥±¥ó¥·¥ç¡¼¤â¤ªµÒ¤È¥Û¥¹¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥±¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë¿§Îø¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¤ë¤Ê¤¬¤Û¤À¤µ¤ì¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¤ë¤Ê¤¬Âç¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¥±¥ó¥·¥ç¡¼¤òÁà¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤È¤«¡£¤É¤Ã¤Á¤¬¾å¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¨¡¨¡¤³¤ÎÂÐÃÌ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¹æ¤Ë¡Ø¤ë¤Ê¤·¤¤¡Ù¤ÎºÇ½ªÏÃ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´ä°æ¤µ¤ó¤Ï¤ë¤Ê¤È¥±¥ó¥·¥ç¡¼¤Î´Ø·¸¤¬¤É¤ó¤Ê¥é¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
´ä°æ¡¡Í½ÁÛ¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ë¤Ê¤¬Éé¤±¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢½è½÷¤ò¼º¤Ã¤Æ¡¢¿À¤Î»Ò¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¥±¥ó¥·¥ç¡¼¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Îø°¦¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤«¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
°Õ»Ö¶¯¡¡¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
´ä°æ¡¡ºÇ½ª²ó¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤è¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÉáÄÌ¤Ë¸«¤¨¤ÆµÒ´ÑÀ¤¬¤Ê¤¤
¨¡¨¡´ä°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤ë¤Ê¤·¤¤¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
´ä°æ¡¡¤µ¤Ã¤µó¤²¤¿¿¹Èø¤È¡¢¤¢¤È¤Ï¥¹¥Ð¥ë¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¤ë¤Ê¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢»þ¡¹¤ë¤Ê¤Ë½õ¸À¤â¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢½Ð¤·¤ã¤Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤º¤Ã¤ÈËµ´Ñ¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¡¢¿Í´ÖÌ£¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
°Õ»Ö¶¯¡¡¥¹¥Ð¥ë¤ÏÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬¤¹¤´¤¯Û£Ëæ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÏÃ¤Î¶á¤¯¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ë¤Ê¤Î¿®¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
´ä°æ¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡£¤½¤³¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
°Õ»Ö¶¯¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤ë¤Ê¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¥¹¥Ð¥ë¤¬¤ë¤Ê¤ÎÅÁµ¤ò½ñ¤¤¤¿Ãø¼Ô¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤´¼«¿È¤Ï²Ð¿À¤Î°å³Ø¤Î¿®¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤â¤¦¾¯¤·µÒ´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥Ð¥ë¤Ï¡ÖµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ²Ð¿À¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤Ã¤ÆÅú¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
´ä°æ¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¥¹¥Ð¥ë¤Ë¤Ï²Ð¿À¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£
°Õ»Ö¶¯¡¡¤½¤ì¤Ç¡Ö¤¨¤Ã¤È¤½¤ì¿®¤¸¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤ÊÖ¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤·¤¿¤é¥¹¥Ð¥ë¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¡Ø¿®¤¸¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡Ø¤Ê¤¤¡Ù¤â¤Î¤ò¿®¤¸¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡×¤È¡£¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ï»ö¼Â¤È¤·¤Æ¡Ø¤¢¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤Î¿Í¤Ï¡Ö¿®¤¸¤Æ¤ë¤Î¤È²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ê¡×¤Èºü¤òÅê¤²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤òÉÁ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
´ä°æ¡¡¤½¤ÎÏÃ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊ¿¹ÔÀþ¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
°Õ»Ö¶¯¡¡¼Â¤Ï¥¹¥Ð¥ë¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤¸ì¤ê¼ê¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Â¿Ê¬¡¢ÆÉ¼Ô¤Ï¥¹¥Ð¥ë¤òÃæÎ©Åª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤ë¤Ê¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¥¹¥Ð¥ë¤Ë¤Ï²Ð¿À¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¤ë¤Ê¤È»ëÅÀ¤¬¶á¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
´ä°æ¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ê¡£µÒ´ÑÅª¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï°ìÈÖ¤É¤Ã¤×¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
°Õ»Ö¶¯¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È¤«¡Ö¤³¤¦¸«¤¨¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¤«¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¾ï¼±¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÂÐ¾Ý¤ò¸ì¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢°ìÈÖ¡¢µÒ´ÑÀ¤¬¤Ê¤¤¡£
¡ÖµÞ¤ËÂç·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Î¶²ÉÝ
´ä°æ¡¡²¶¡¢Ì¡²è¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ëºîÉÊ¤Ã¤Æºî¼Ô¤ÎÆâ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢É½ÌÌ¾å¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢ºî¼Ô¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ã¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¡¢°Õ»Ö¶¯ÀèÀ¸¤Ï¡Ø¤ë¤Ê¤·¤¤¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃ¯¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
°Õ»Ö¶¯¡¡¤ë¤Ê¤Ç¤¹¡£
´ä°æ¡¡¤Ø¤¨¡¼¡¼¡£¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
°Õ»Ö¶¯¡¡¤ë¤Ê¤Ï¥«¥ê¥¹¥Þ¤È¤«¶µÁÄ¤ÎÀßÄê¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂçÎø°¦¤ÎÊÒ»×¤¤¤ò¤·¤Æ·ë¶É¤Ï¼Â¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÁê¼ê¤òÂç·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê»ä¤Ç¤¹¤Í¡£
´ä°æ¡¡¼Â¤Ï¡¢ÀÎ¤¢¤ë½÷À¤Ë¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ãç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¶É¡¢ÉÕ¤¹ç¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ã¤Æ¤ªÃÇ¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤ì¤«¤é·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
°Õ»Ö¶¯¡¡Æ±¤¸¤À¡£»ä¤È¡£
´ä°æ¡¡¤½¤ì¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤«ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¨¡©¡¡·ù¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ÈÎ©¾ì¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë°ìÅÙ¤À¤±¤½¤Î¿Í¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌµ»ë¤µ¤ì¤Æ¡£
°Õ»Ö¶¯¡¡ÀÎ¡¢»ä¤â¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¹ðÇò¤òÃÇ¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢Áê¼ê¤Ï»ä¤Î¹¥°Õ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÃÇ¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ð¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÉÝ¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
´ä°æ¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¡¢È¿Å¾¥¢¥ó¥Á¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ì¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£¤º¤Ã¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÂç·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
°Õ»Ö¶¯¥Ê¥Ä»Ò¡Ø¤ë¤Ê¤·¤¤¡Ù
²Ð¿À¤Î»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¹â¹»À¸¡¢¤ë¤Ê¡£
¤«¤Ä¤Æ²Ð¿À¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢ïªµä±¡¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÁÄÊì¡¢¡Ö¤ª¤Ð¤Ð¡×¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ïªµä±¡¤Ç¤Ï²Ð¿À¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¤ë¤Ê¤Î·ì¤¬Æþ¤Ã¤¿¥â¥°¥µ¤ò»È¤¤¡¢¡Ö¼«¸Ê¼Â¸½¡×¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¿®¼Ô¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¤ë¤Ê¤Ï¡Ö½¡¶µ¤Î¿Í¡×¤È¤·¤Æ¥¯¥é¥¹¤Ç¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Í£°ì¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ð¥ë¤È¤ÏÎÉ¤¤Í§¿Í´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¤ë¤Ê¤¬¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¼Ô¡¢¥±¥ó¥·¥ç¡¼¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤½¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤Ïµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¡¢¤ë¤Ê¤Ï¥±¥ó¥·¥ç¡¼¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤À¤¬¡¢¿À¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¤ë¤Ê¤ËÎø¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¤ë¤Ê¤Ï¡¢¥±¥ó¥·¥ç¡¼¤ò¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤±¤ÆÆÉ¤à¡ÛÈþ½Ñ¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÌ¡²è²È¡×¤È¡Ö¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡×¤¬¸ì¤ê¹ç¤¦¤Î¤Ï¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Ã¤È¤âµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡Ö½Ö´Ö¡×