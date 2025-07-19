¡Ö¿å¤¬¾¯¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Û¤É¥Ö¥É¥¦¤¬´Å¤¤¡©¡×¢ª¤½¤ÎÍýÍ³¤ËÄ¶Ç¼ÆÀ
¡Ö¿å¤¬¾¯¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Û¤É¥Ö¥É¥¦¤¬´Å¤¤¡©¡×¢ª¤½¤ÎÍýÍ³¤ËÄ¶Ç¼ÆÀ
¡Ö·ÐºÑ¤È¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤È»ñ¸»¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤Ç¤¢¤ë¡×
¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¡¢ÂæÏÑÍ»ö¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎºÆÁª¡£·ãÆ°¤¹¤ëÀ¤³¦¾ðÀª¤òÀ¸¤È´¤¯¥Ò¥ó¥È¤Ï¡ÖÃÏÍý¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏÍý¤È¤Ï¡¢ÃÏ·Á¤äµ¤¸õ¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Á³´Ä¶¤ò³Ø¤Ö¤À¤±¤Î³ØÌä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÇÀ¶È¤ä¹©¶È¡¢ËÇ°×¡¢Î®ÄÌ¡¢¿Í¸ý¡¢½¡¶µ¡¢¸À¸ì¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¸½ÂåÀ¤³¦¤Î¡Ö¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¡×¤ò³Ø¤Ö³ØÌä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢¡ÖÃÏÍý¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥ó¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¡Öº£¡×¤È¡ÖÌ¤Íè¡×¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯´ðÁÃ¶µÍÜ¤â¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£Ãø¼Ô¤ÏÂå¡¹ÌÚ¥¼¥ß¥Ê¡¼¥ë¤ÎÃÏÍý¹Ö»Õ¤ÎµÜÏ©½¨ºî»á¡£¡ÖÅìÂçÃÏÍý¡×¡Ö¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÃÏÍýÃµµæ¡×¤Ê¤É¡¢Âå¥¼¥ß¤Ç³«¹Ö¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏÍý¹ÖºÂ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡ÖÂå¥¼¥ß¤ÎÃÏÍý¤Î´é¡×¡£¶á´©¡Ø·ÐºÑ¤ÏÃÏÍý¤«¤é³Ø¤Ù!¡ÚÁ´ÌÌ²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡ÚÂç¿Í¤Î¶µÍÜ¡ÛÃÏÍý¤È¥ï¥¤¥ó¤ÎÏÃ
¡¡³§¤µ¤ó¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ï¤ª¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡© »ä¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ÎÇò¥ï¥¤¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ï¥¤¥ó¤òÀ¸»º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ç¯Ê¿¶Ñµ¤²¹10¡Á20¡î¤¬ºÇÅ¬¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ°Þ30¡Á50ÅÙ¡¢Æî°Þ20¡Á40ÅÙ¤Ï¥ï¥¤¥ó¥Ù¥ë¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ï¥¤¥ó¤ÎÀ¸»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¥Ö¥É¥¦¤Ï¤É¤³¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¥Ö¥É¥¦¤ä¥ª¥ê¡¼¥Ö¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥ì¥â¥ó¡¢¥³¥ë¥¯¥¬¥·¤È¤¤¤Ã¤¿¼ùÌÚºîÊª¤Ï¡¢¥±¥Ã¥Ú¥ó¤Îµ¤¸õ¶èÊ¬¤Ç¤¤¤¦ÃÏÃæ³¤Àµ¤¸õ²¼¤Ç¤ÎÀ¸»º¤¬À¹¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃÏÃæ³¤Àµ¤¸õ¤È¤Ï¡¢²Æµ¨¤Ï¾®±«¡¢Åßµ¨¤Ï²¹ÃÈÂ¿±«¤ò¼¨¤¹µ¤¸õ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£²¼¿Þ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÃÏÃæ³¤¼þÊÕ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëµ¤¸õ¤Î¤¿¤á¡¢ÃÏÃæ³¤Àµ¤¸õ¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£²¹ÂÓµ¤¸õ¤ËÂ°¤¹¤ëµ¤¸õ¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¤¸õ²¼¤ÇÈ¯Ã£¤·¤¿ÇÀ¶È¤¬ÆóÊà¼°ÇÀ¶È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÊà¾ì¡ÊÇÀ¾ì¡Ë¤òÆóÊ¬³ä¤¹¤ëÊý¼°¤ÎÇÀ¶È¤Ç¡¢ÅßºîÃÏ¤ÈµÙ´×ÃÏ¤ËÆóÊ¬³ä¤·¤Þ¤¹¡£Åß¤Ï²¹ÃÈ¤Ç¹ß¿å¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÇÀ¹Ì¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¾®Çþ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åß¤Ë°é¤Ä¾®Çþ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Åß¾®Çþ¡Ê½©¤ËÇÅ¼ï¤·¤Æ±ÛÅß¤µ¤»¡¢½é²Æ¤Ë¼ý³Ï¤¹¤ë¾®Çþ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢²Æ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¾¯±«¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤éÇÀ¶È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¹¡£Åß¤Î´Ö¤ÎÇÀ¹Ì¤Ç¡¢ÅÚ¾íÃæ¤Î¿åÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿åÊ¬¶¡µë¤Î¤¿¤á¤ËµÙ´×¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¤¿¤ÀµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÍÓ¤ä»³ÍÓ¤òÊüËÒ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÓ¤ä»³ÍÓ¤ÏÁÆ¿©¤ËÂÑ¤¨¤ë²ÈÃÜ¤Ç¡¢¥¨¥µ¤òÂ¿¤¯É¬Í×¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿¢À¸¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤´¥ÁçÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´¥ÁçÃÏ°è¤ËÂ¿¤¯µï½»¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥¹¥é¡¼¥à¶µÅÌ¤ÏÍÓÆù¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÃÜ¤òÊüËÒ¤¹¤ì¤ÐÊµÇ¢¤ò¿â¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬ÃÏÎÏ¤Î²óÉü¤òÂ¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢½©¤ÎÇÅ¼ï´ü¤òÂÔ¤Ä¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë²Æ¤ÎÂÀÍÛ¤Î·Ã¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¼ùÌÚºîÊª¤ò°é¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏÃæ³¤Àµ¤¸õ¤Ç¥Ö¥É¥¦¤¬°é¤ÄÍýÍ³
¡¡²Ì¼ù¤Ï¿åÍø¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤ÎÀ¸»º¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£É¬Í×°Ê¾å¤ËÅÚ¾íÃæ¤«¤é¿åÊ¬¤òµÛ¤¤¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£´Å¤ß¤ò¶Å½Ì¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¿åÍø¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤Ë³¿åÃÏ¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Àð¾õÃÏ¤Ç²Ì¼ùºÏÇÝ¤¬À¹¤ó¤ÊÍýÍ³¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£Àð¾õÃÏ¤ÎÃæ±ûÉô¤ËÀð±ûÉô¤Ç¤Ï²ÏÀî¿å¤¬ÉúÎ®¤·¤Æ¿åÍø¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÃÏÃæ³¤Àµ¤¸õ²¼¤Ç¤Ï²Ì¼ùºÏÇÝ¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥É¥¦¤ä¥ª¥ê¡¼¥Ö¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥ì¥â¥ó¤Ê¤É¤ÏÃÏÃæ³¤Àµ¤¸õ²¼¤Ç¤ÎÀ¸»º¤¬À¹¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤Æ¤³¤³¤Ç¡¢Á°¿Þ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡À¤³¦¤ÇÃÏÃæ³¤Àµ¤¸õ¤¬Å¸³«¤¹¤ëÃÏ°è¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¶ñÂÎÅª¤Ê¹ñ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¡¢¥Á¥ê¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¥ï¥¤¥ó¤ÎÀ¸»ºÃÏ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Ï¹Âç¤Ê¹ñÅÚ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏÃæ³¤Àµ¤¸õ¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¼þÊÕ¤À¤±¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Î¥ï¥¤¥ó¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Î90¡ó¤¬¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢»º¤È¤¤¤¦¤Î¤âÍý²ò¤Ç¤¤ëÏÃ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃÏÃæ³¤Àµ¤¸õ¤¬Å¸³«¤¹¤ëÃÏ°è¤Ç¤³¤½¥ï¥¤¥ó¤¬À¸»º¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁê´Ø´Ø·¸¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ø²Ì´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¸ì¤ë¥¦¥ó¥Á¥¯¤Î1¤Ä¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡Ø·ÐºÑ¤ÏÃÏÍý¤«¤é³Ø¤Ù!¡ÚÁ´ÌÌ²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë