¡Ö°ïºà¤òÈ¯·¡¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×²¤½£°ÜÀÒÌÜÁ°¤Î25ºÐÆüËÜ¿Í¤Ë¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´üÂÔ¹â¤Þ¤ë¡ª¡ÖÈà¤Î³ÍÆÀ¤ò¤è¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¼Ô¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡×
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤ÏÀèÆü¡¢»³ÅÄ¿·¤Î²ÃÆþ¤¬ÉÃÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¶áÆüÃæ¤Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤«¤é¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡×¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¶áÇ¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤È¤ÎÈæ³Ó¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¸Å¶¶µü¸è¤äÁ°ÅÄÂçÁ³¤Î¤³¤È¤À¡£Á°¼Ô¤Ï¥Ø¥ó¥ê¥¯¡¦¥é¡¼¥·¥ç¥ó°ÊÍè¤ÎFW¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸Å¶¶¤¬ºòµ¨ÅÓÃæ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Á°ÅÄ¤¬ÆÀÅÀÎÏ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØCelts Are Here¡Ù¤Ï£··î17Æü¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¾¯¤·°ã¤¦¤â¤Î¤â¤â¤¿¤é¤»¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥×¥ì¥¹¤ÎÎÏ¤ÏÆ±Ë¦¤¿¤Á¡Ê¸Å¶¶¡¢Á°ÅÄ¡Ë¤Î¤è¤¦¤À¤À¤¬¡¢Èà¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¡¢Ì£Êý¤ò¥×¥ì¡¼¤ËÍí¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¶õÃæÀï¤Ç¤â¶¼°Ò¤È¤Ê¤ì¤ë¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÌó150Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£²²¯9000Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¹µ¤¨¤á¤Ê¶â³Û¤ÎÊä¶¯¤À¤¬¡¢¥ä¥Þ¥À¤Ï¿ô¹ç¤ï¤»¤Ç²Ã¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä¾¶á¤ÎÆÀÅÀ¿ô¤«¤éÈà¤Î³ÍÆÀ¤ò¤è¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¼Ô¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤Ã¤È·è¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£Èà¤Ë¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¤°¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¤À¤±¤ÎÉð´ï¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¼«¿®¤ÈÌî¿´¤â¤¢¤ê¡¢¥ä¥Þ¥À¤ÏÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¥¾¡¤âË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢Ä¾¶á¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥¹¥«¥Ã¥É¤Ç»þ¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£Èà¤¬¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¹ç¤¦½ÐÍè¤Ê¤é¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏºÆ¤Ó¤¦¤Þ¤¯°ïºà¤òÈ¯·¡¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÁ°Àþ¶¯²½¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»Ø´ø´±¤Î»³ÅÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£³¤³°½éÄ©Àï¤Î25ºÐ¤¬¤½¤Î¸«Êý¤òÊ¤¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖËÜÅö¤ËÆü´ÚÀï¤Ê¤Î¤«¡×¥¢¥¦¥§¡¼´Ú¹ñ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¡È°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¡É¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡ÖÆüËÜ¤«¤é¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡×¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¶áÇ¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤È¤ÎÈæ³Ó¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¸Å¶¶µü¸è¤äÁ°ÅÄÂçÁ³¤Î¤³¤È¤À¡£Á°¼Ô¤Ï¥Ø¥ó¥ê¥¯¡¦¥é¡¼¥·¥ç¥ó°ÊÍè¤ÎFW¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸Å¶¶¤¬ºòµ¨ÅÓÃæ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Á°ÅÄ¤¬ÆÀÅÀÎÏ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥×¥ì¥¹¤ÎÎÏ¤ÏÆ±Ë¦¤¿¤Á¡Ê¸Å¶¶¡¢Á°ÅÄ¡Ë¤Î¤è¤¦¤À¤À¤¬¡¢Èà¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¡¢Ì£Êý¤ò¥×¥ì¡¼¤ËÍí¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¶õÃæÀï¤Ç¤â¶¼°Ò¤È¤Ê¤ì¤ë¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÌó150Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£²²¯9000Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¹µ¤¨¤á¤Ê¶â³Û¤ÎÊä¶¯¤À¤¬¡¢¥ä¥Þ¥À¤Ï¿ô¹ç¤ï¤»¤Ç²Ã¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä¾¶á¤ÎÆÀÅÀ¿ô¤«¤éÈà¤Î³ÍÆÀ¤ò¤è¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¼Ô¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤Ã¤È·è¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£Èà¤Ë¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¤°¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¤À¤±¤ÎÉð´ï¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¼«¿®¤ÈÌî¿´¤â¤¢¤ê¡¢¥ä¥Þ¥À¤ÏÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¥¾¡¤âË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢Ä¾¶á¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥¹¥«¥Ã¥É¤Ç»þ¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£Èà¤¬¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¹ç¤¦½ÐÍè¤Ê¤é¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏºÆ¤Ó¤¦¤Þ¤¯°ïºà¤òÈ¯·¡¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÁ°Àþ¶¯²½¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»Ø´ø´±¤Î»³ÅÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£³¤³°½éÄ©Àï¤Î25ºÐ¤¬¤½¤Î¸«Êý¤òÊ¤¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖËÜÅö¤ËÆü´ÚÀï¤Ê¤Î¤«¡×¥¢¥¦¥§¡¼´Ú¹ñ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¡È°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¡É¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û