¾å¹Ä¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡Ö15Ç¯ÀïÁè»Ë´Ñ¡×¤È¤Ï²¿¤«¡Ä°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÂçÅì°¡ÀïÁè¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×
Àï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÀïÁè¡×¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆüËÜ¤Ï¤É¤³¤Ç¡Ö´Ö°ã¤¨¤¿¡×¤Î¤«¡£¤½¤â¤½¤â¤¤¤Ä»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£·Ç¤²¤¿ÍýÁÛ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸í¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡ÖÂçÅì°¡¡×¤ÏÆüËÜ¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¡¼¡¼¡£
7·î17ÆüÈ¯Çä¡Ø¡Ö¤¢¤ÎÀïÁè¡×¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡ËÃø¼Ô¤ÎÎò»Ë²È¡¦ÄÔÅÄ¿¿º´·û¤µ¤ó¤¬¡¢±¦¤Ç¤âº¸¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÖÀïÁè¤ÎÁ´ÂÎÁü¡×¤òÉÁ¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤«¤é¡Ö¤¢¤ÎÀïÁè¡×¤òÌä¤¤Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢ÄÔÅÄ¿¿º´·û¡Ø¡Ö¤¢¤ÎÀïÁè¡×¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
ÆüÃæÀïÁè¤ò¡Ö»ÙÆá»öÊÑ¡×¤È¸Æ¤ó¤ÀÇØ·Ê
Îò»Ë¤òÀµ¤·¤¯Âª¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢·Á¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÂÂÖ¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÏÀÍý¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ½½Ê¬Íý²ò¤·¤¦¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥í¥·¥¢¤Ï2022¡ÊÎáÏÂ4¡ËÇ¯2·î¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¿¯¹¶¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÀï¤¤¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¡ÖÆÃÊÌ·³»öºîÀï¡×¤È¾Î¤·¡¢¸ø¼°¤Ë¤ÏÀïÁè¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¸Æ¾Î¤Ø¤Î¸Ç¼¹¤Ë¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¹ñÆâ¤ÎÀ¯¼£Åª»ö¾ð¤¬¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤È¤¤¤¦¹ñ²È¤ÎÆâ¾ð¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¤¿¤À¤Á¤Ë¡Ö¥í¥·¥¢¤Î¼çÄ¥¤òÂº½Å¤·¡¢¤¢¤ì¤ÏÀïÁè¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ÂÂÖ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬ÀïÁè¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤¦ÃÇ¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ó¤Î»Ù¾ã¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ±¤¸¤³¤È¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ÆüÃæÀïÁè¤ò»ÙÆá»öÊÑ¤È¸Æ¤ó¤ÀÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢³°¸òÅª¡¦À¯¼£Åª¤Ê°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°Õ¿Þ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤ÎÆâ¾ð¤òÃÎ¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¸Æ¾Î¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¼ÂÂÖ¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÆüÃæÀïÁè¤Ï¡¢ÁÐÊý¤¢¤ï¤»¤Æ¿ôÉ´Ëü¿Í°Ê¾å¤â¤ÎÊ¼»Î¤¬Æ°°÷¤µ¤ì¡¢¹Âç¤ÊÀï°è¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿Âçµ¬ÌÏ¤ÊÉðÎÏ¾×ÆÍ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÀïÁè¤È¤ß¤Ê¤¹¤³¤È¤ÏÎò»ËÅª»ö¼Â¤È¤·¤ÆÂÅÅö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤à¤·¤íÉÔ²ÄÈò¤È¤µ¤¨¤¤¤¨¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ÎÀïÁè¤Îµ¯ÅÀ¤Ï¡¢1937Ç¯7·î7Æü¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤¤¤ä¡¢¤â¤Ã¤È¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤âÀÎ¤«¤éº¬¶¯¤¤¡£Ëþ½§»öÊÑ¤³¤½¡¢ÆüÃæ´Ö¤ÎÉðÎÏ¾×ÆÍ¤ÎÈ¯Ã¼¤À¤È¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£
Ëþ½§»öÊÑ¤Ï¡¢1931¡Ê¾¼ÏÂ6¡ËÇ¯·î18Æü¡¢ÊôÅ·¡Ê¸½¡¦ßÄÍÛ¡Ë¹Ù³°¤ÎÌø¾ò¸Ð¤Ç´ØÅì·³¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿Å´Æ»ÇúÇË»ö·ï¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¡£´ØÅì·³¤Ï¤³¤Î»ö·ï¤òÃæ¹ñÂ¦¤Î»Å¶È¤È¼çÄ¥¤·¡¢¼«±Ò¤òÌ¾ÌÜ¤Ë·³»ö¹ÔÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸½ºß¤ÎÃæ¹ñÅìËÌÉô¤ËËþ½§¹ñ¤¬·ú¹ñ¤µ¤ì¤ë¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¡£
Ëþ½§¤Ï¡¢ÆüÏªÀïÁè¸å¤ËÆüËÜ¤¬Å´Æ»¤äÉíÂ°ÃÏ¤Ê¤É¤ò¥í¥·¥¢¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿ÃÏ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö»þÆüËÜÎÎ¤À¤Ã¤¿Ä«Á¯È¾Åç¤ÈÎÙÀÜ¤·¡¢¥½Ï¢¤È¤Î¹ñ¶¤Ë¤âÀÜ¤¹¤ëÀïÎ¬Åª¤Ë½ÅÍ×¤ÊµòÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀÐÃº¤äÅ´¹ÛÀÐ¤Î¶¡µë¸»¤È¤·¤Æ¤â²ÁÃÍ¤¬¹â¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ·³»ö¡¦·ÐºÑ¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÉÔ²Ä·ç¤Ê¾ì½ê¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ·³¤ÏËþ½§¹ñ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤Î¤Á¤â¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ë¤¢¤¿¤ë²ÚËÌ¤ò¼«¹ñ¤Î±Æ¶Á²¼¤Ë¤ª¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡Ö²ÚËÌÊ¬Î¥¹©ºî¡×¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢Âè2¡¢Âè3¤ÎËþ½§¹ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Ëþ½§¹ñ¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ï¤±¤À¡£¤³¤ì¤¬Ãæ¹ñÂ¦¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ò¶¯¤¯»É·ã¤·¡¢ÆüÃæÀïÁè¤¬¶ÉÃÏÅª¤Ê·³»ö¾×ÆÍ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Á´ÌÌÀïÁè¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë±ó°ø¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Ëþ½§»öÊÑ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¤¢¤ÎÀïÁè¤òÂª¤¨¤ëÎò»Ë´Ñ¤ò15Ç¯ÀïÁè»Ë´Ñ¤È¤¤¤¦¡Ê¼Â¼Á¤Ï14Ç¯¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¤¬¡¢Â³Ý¤±15Ç¯¤È¹Í¤¨¤ë¡Ë¡£
¤³¤ÎÎò»Ë´Ñ¤Ï¡¢Ëþ½§»öÊÑ¡¦ÆüÃæÀïÁè¡¦ÂçÅì°¡ÀïÁè¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¤Ç¤¤´¤È¤òÉ¬Á³Åª¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿Ï¢Â³¤·¤¿ÀïÁè¤ÈÂª¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬ÂçÎ¦¿¯Î¬¤ò°ì´Ó¤·¤Æ·×²èÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º¸ÇÉÅª¤ÊÎò»Ë´Ñ¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¶µ²Ê½ñ¤ä°ìÈÌ½ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¤¯¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
15Ç¯ÀïÁè»Ë´Ñ¤Ï¾å¹Ä¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤¿¡©
¤½¤ÎÉáµÚ¤Î¤Û¤É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Ê¿À®¤ÎÅ·¹Ä¡Ê¸½¡¦¾å¹Ä¡Ë¤¬2015¡ÊÊ¿À®27¡ËÇ¯1·î¡¢Àï¸å70Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÈ¯¤·¤¿¤Ä¤®¤ÎÈ¯¸À¤À¡£
¡ÖËÜÇ¯¤Ï½ªÀï¤«¤é70Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀïÁè¤Ç¤·¤¿¡£³ÆÀï¾ì¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡¹¡¢¹Åç¡¢Ä¹ºê¤Î¸¶Çú¡¢Åìµþ¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë³ÆÅÔ»Ô¤ÎÇú·â¤Ê¤É¤Ë¤è¤êË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î¿ô¤ÏÀ¿¤ËÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢Ëþ½£»öÊÑ¤Ë»Ï¤Þ¤ë¤³¤ÎÀïÁè¤ÎÎò»Ë¤ò½½Ê¬¤Ë³Ø¤Ó¡¢º£¸å¤ÎÆüËÜ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢º£¡¢¶Ë¤á¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÖËþ½£»öÊÑ¤Ë»Ï¤Þ¤ë¤³¤ÎÀïÁè¡×¤Ï¡¢15Ç¯ÀïÁè»Ë´Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤¤Û¤É½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÎò»Ë´Ñ¤Ïº¸ÇÉÅª¤Ê·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢Îò»ËÇ§¼±ÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤¤â¤Î¤¿¤Á¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤ÏÅ·¹Ä¤ÎÈ¯¸À¤¬¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
Å·¹Ä¤¬¤³¤¦¤·¤¿È¯¸À¤ò¤·¤¿ÇØ·Ê¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢2013¡ÊÊ¿À®25¡ËÇ¯¡¢Å·¹Ä¤ÏÈ¾Æ£°ìÍø¡¢ÊÝºåÀµ¹¯¡¢°ëÅÄÆ»»Ë¤Î3Ì¾¤È¹Äµï¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢Ëþ½§»öÊÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¾ì¤Ç¡¢Å·¹Ä¤Ï¤Ä¤®¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËþ½§»öÊÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×
¤³¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢È¾Æ£¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡ÖËþ½§»öÊÑ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆüÃæÁ´ÌÌÀïÁè¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡×
°Ê¾å¤Ï¡¢ÊÝºåÀµ¹¯¤Î¡ØÊ¿À®¤ÎÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼Âç¤¤¤Ë¸ì¤ë¡Ù¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Å·¹Ä¤ÎÎò»ËÇ§¼±¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Ëþ½§»öÊÑ¡¦ÆüÃæÀïÁè¡¦ÂçÅì°¡ÀïÁè¤òÏ¢Â³¤·¤¿¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¸«Êý¤¬¡¢¤±¤Ã¤·¤ÆÆÃ°Û¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤µ¤é¤ËÏ¢ºÜµ»ö¡ã¡Ö¤¢¤ÎÀïÁè¡×¤Ï¤¤¤Ä»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÂçÅì°¡ÀïÁè¡×¤È¡ÖÆüÃæÀïÁè¡×¤ÎÏ¢Â³À¡ä¤Ç¤Ï¡¢±¢ËÅÏÀ¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯ÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ÎÀïÁè¡×¤Ï¤¤¤Ä»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÂçÅì°¡ÀïÁè¡×¤È¡ÖÆüÃæÀïÁè¡×¤ÎÏ¢Â³À