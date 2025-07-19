¤â¤Ï¤äÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸ÅÚÉ¶¤Ë¤âÎ©¤Æ¤Ê¤¤¡Ä´Ú¹ñ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¡¢VNL¹ß³Ê¤Ç¡ÈÄì¤Ê¤·¤Î°Å¹õ´ü¡É¤Ø¡ÖÇ¯Êð¤À¤±¹âÆ¡¢¶¨²ñ¤Ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ê¤·¡×
ÌäÂê¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê¤Î¤Ë¡¢²ò·èºö¤¬¤Þ¤ë¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¤¡£´Ú¹ñ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡È¿¼¤¤Ì¸¡É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¤Ê¤¼¡©¡Û¡Ö¤â¤Ï¤äÆüËÜ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×´Ú¹ñ¥Ð¥ì¡¼¿êÂà¤ÎÍýÍ³
½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¸½ºß¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëFIVB¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊVNL¡Ë¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ç½Ð¾ì18¥«¹ñÃæºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Íèµ¨¤ÎVNL½Ð¾ì¸¢¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
2026Ç¯¤«¤é¤Ï²¼°ÌÂç²ñ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡ÖAVC¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡×¤Ë²ó¤ë¡£VNL¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Âç²ñÌ¤½Ð¾ì¹ñ¤ÎÃæ¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°ºÇ¾å°Ì¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
´Ú¹ñ¤ÏºÇ¿·¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç37°Ì¡£Íèµ¨¤ÎVNL¤Ë¤Ï¸½15°Ì¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¾º³Ê¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂÎÏ¤ËÈ¿¤·¤Æ¹âÆ¤¹¤ëÇ¯Êð¡¢¡ÈÌµºö¡É¤Î¶¨²ñ
·üÇ°¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤À¡£¶áÇ¯¤Î´Ú¹ñ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤ÏVNL¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼º¤Ã¤Æµ×¤·¤¤¡£
2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¥Ù¥¹¥È4¤ËÆþ¤Ã¤¿±É¸÷¤â²áµî¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢2022Ç¯¤È2023Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ24»î¹çÁ´ÇÔ¡£ºòµ¨¤Ï¤ï¤º¤«2¾¡¤Ç¡¢º£µ¨¤â¿É¤¦¤¸¤Æ1¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â¥³¥¢¥Á¡¼¥àÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ß³Ê¤òÌÈ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤«¤éÆ±À©ÅÙ¤ÎÇÑ»ß¤Ç¹ß³Ê¤Î²ÄÇ½À¤¬À¸¤¸¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ÈÃ¦Íî¡É¤òÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤ÎÄãÌÂ¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤Î¥¥à¡¦¥è¥ó¥®¥ç¥ó¤¬Åìµþ¸ÞÎØ¤òºÇ¸å¤ËÂåÉ½°úÂà¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÌÀ³Î¤Ë²¼¹ßÀþ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥à¡¦¥è¥ó¥®¥ç¥ó¤ä¥ä¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥ó¤Ê¤É¼çÎÏ¤Î¸å·Ñ¼Ô¤¬¸½¤ì¤º¡¢VNL¤Ï¤ª¤í¤«¥¢¥¸¥¢¤Ç¤â¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÄã²¼¤ÈÈ¿ÈæÎã¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¹âÆ¤¹¤ëÇ¯ÊðÌäÂê¤âÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃË½÷¤òÌä¤ï¤º´Ú¹ñ¤Î¥×¥í¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Ï¡ÈÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊó½·¡É¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´Î¿´¤Î¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
º£¤Î´Ú¹ñV¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢¼çÎÏµé¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð½÷»Ò¤Ï2¡Á3²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÆüËÜ±ß¡áÌó2133Ëü¡Á3200Ëü±ß¡Ë¡¢ÃË»Ò¤Ï5²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó5334Ëü±ß¡Ë¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢´Î¿´¤Î¼ÂÎÏ¤¬²áµî¤«¤éÂç¤¤¯¸þ¾å¤»¤º¡¢¤à¤·¤í¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¡×¡Ö¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤âÊ®½Ð¤·¡¢´Ú¹ñ¥Ð¥ì¡¼³¦¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢²þÁ±¤¹¤Ù¤ÌäÂê¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡ÖÈ´ËÜÅª¤Ê²ò·èºö¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´Ú¹ñ¥Ð¥ì¡¼³¦¤Î¸½¼Â¤À¡£
¾¯»Ò²½¤Î±Æ¶Á¤Ç¶¥µ»¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢¥æ¡¼¥¹À¤Âå¤Î°éÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¤âÀ¤³¦¤ÎÄ¬Î®¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëV¥ê¡¼¥°¤â¡¢¡È¶¥ÁèÎÏ¡É¤ÎÌÌ¤Ç¤ÏÇ¯¡¹Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇÂç¤ÎÀÕÇ¤¤Ï´Ú¹ñ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤Ë¤¢¤ë¡£Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¡É¤³¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¡É¤òÍ½¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶¨²ñ¤Ï¸ú²ÌÅª¤ÊÂÐºö¤òÂÇ¤Æ¤º¤Ë¿êÂà¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Éü³è¤Î¤¿¤á¤ÎÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
V¥ê¡¼¥°¤ò¼ç´É¤¹¤ë´Ú¹ñ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊKOVO¡Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡¢KOVO¤ÏÂåÉ½¥Á¡¼¥à¶¯²½¤Î¤¿¤á¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢V¥ê¡¼¥°¤Î³èÀ²½¤¬¼ç¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÁÈ¿¥¤À¡£
º£¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¤ÏÅöÌÌ¡¢´Ú¹ñ¥Ð¥ì¡¼³¦¤Ë´õË¾¤Î¸÷¤ò¸«½Ð¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤À¡£VNL½Ð¾ì¸¢¤¹¤é¤Ê¤¤ÃË»ÒÂåÉ½¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÎÌö¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤É¤ì¤Û¤ÉÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÌ¤ÃÎ¿ô¤È¸À¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¡£