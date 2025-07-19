ÂÐEU´ØÀÇ15¡Á20¡ó¤ÎÊý¿Ë¡¡ÊÆ¡¢¼Ö¤Ï25¡ó°Ý»ý¤ÈÊóÆ»
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û±Ñ»æ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡ÊFT¡ËÅÅ»ÒÈÇ¤Ï18Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ç¡¢¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â15¡Á20¡ó¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£EU¤Ï¼«Æ°¼Ö¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ25¡ó¤ÎÄã¸º¤âµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤Ï°Ý»ý¤¹¤ë¹½¤¨¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï12Æü¡¢EU¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë8·î1Æü¤«¤é30¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤È¤·¡¢4·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿Åö½é¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ20¡ó¤«¤é¤Î°ú¤¾å¤²¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£FT¤Ë¤è¤ë¤È¡¢EU¤Ï¿ô½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Â¸µ¤ÇÅ¬ÍÑÃæ¤Î°ìÎ§´ØÀÇ10¡ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤Î¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¡¢¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£