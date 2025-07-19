1945Ç¯7·î16Æü¡¢¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼¤¬¸«¤¿Á®¸÷¡ÄÊªÍý³Ø»Ë¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡¼¼Â¸³¡×¤Î¶²ÉÝ
¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤ÇË²õÎÏ¡×¤Ï¤É¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡©
³ËÊ¬Îö¤ÎÈ¯¸«¡Ê1938Ç¯¡Ë¤«¤é¸¶ÇúÅê²¼¤Þ¤Ç¡¢¤ï¤º¤«6Ç¯8¥õ·î¡£¡ÖÊª¼Á¤Îº¬¸»¡×¤òÃµµæ¤·¡¢¡Ö¸¶»Ò¤È¸¶»Ò³Ë¤ò¤á¤°¤ëÆæ¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤¿¤á¡¢ÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤éËÛÁö¤·¤¿Æü¡¦ÊÆ¡¦²¤¤Î²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¡£Â¿¿ô¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤ò´Þ¤à¿ÍÎà¤Î±ÃÃÒ¤Ï¤Ê¤¼¡¢µæ¶Ë¤Î¡Ö°ì½ÖÌµº¹ÊÌÂçÎÌ»¦Ù¤¡×Ê¼´ï¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶áÂåÊªÍý³Ø¤Îµ±¤«¤·¤¤È¯Å¸¤ÈÉ½Î¢¤ò¤Ê¤¹¸¶Çú¤Î³«È¯¡¦À½Â¤²áÄø¤ò¡¢Í½È÷ÃÎ¼±¤Ê¤·¤Ç¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦²òÀâ¤·¤¿¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤¬²þÄû¡¦ÁýÊä¤µ¤ì¡¢¡Ø¸¶»ÒÇúÃÆ¡Ò¿·Áõ²þÄûÈÇ¡Ó¡¡³ËÊ¬Îö¤ÎÈ¯¸«¤«¤é¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó·×²è¡¢Åê²¼¤Þ¤Ç¡Ù¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÃíÌÜ½ñ¤«¤é¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¿ÍÎà¤¬½é¤á¤ÆÌÜ·â¤·¤¿³ËÇúÈ¯¤Î°ÒÎÏ¤È¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«¿ôÇ¯Á°¤À¤Ã¤¿³ËÊ¬Îö¸½¾Ý¤ÎÈ¯¸«¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢¡Ø¸¶»ÒÇúÃÆ¡Ò¿·Áõ²þÄûÈÇ¡Ó¡¡³ËÊ¬Îö¤ÎÈ¯¸«¤«¤é¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó·×²è¡¢Åê²¼¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤òºÆ¹½À®¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô »³ÅÄ ¹îºÈ¡Ê¤ä¤Þ¤À¡¦¤«¤Ä¤ä¡Ë¡¡¡Ú¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤Ãø¼Ô¤Î°ì¿Í¡ÛÊÆ¹ñ¥Æ¥Í¥·¡¼Âç³ØÍý³ØÉôÊªÍý³Ø²ÊÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄø¡ÊÍýÏÀÊªÍý³Ø¡Ë½¤Î»¡£Ph.D.¡£¸µ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥Ô¥¢¡¼¥¹Âç³ØÊªÍý³Ø²Ê¶µ¼ø¡£¥¢¥á¥ê¥«ÊªÍý³Ø²ñ²ñ°÷¡£¹ÖÃÌ¼Ò²Ê³Ø½ÐÈÇ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡£
1945Ç¯7·î¡¢¥Ë¥å¡¼¥á¥¥·¥³¡Ä¿ÍÎà½é¤Î³Ë¼Â¸³
1945Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ20Ç¯¡Ë7·î15ÆüÌë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥á¥¥·¥³½£¡¼¡¼¡£
¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿º½ÇùÃÏÂÓ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Û¥ë¥Ê¥À¡¦¥Ç¥ë¡¦¥à¥¨¥ë¥È¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ëÃÏÅÀ¤Ï¡¢°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Î¦·³´Ø·¸¼Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤ò´Þ¤à°ìÀþµé¤Î²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é²¿¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô°Ê³°¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÃÏÅÀ¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥á¥¥·¥³½£¤ÎºÇÂçÅÔ»Ô¥¢¥ë¥Ð¥«¡¼¥¤è¤êÌó250kmÆî²¼¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é100km¶á¤¯Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¥¢¥é¥â¥´¡¼¥É¶õ·³´ðÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£¥Û¥ë¥Ê¥À¤Ë¤Ï¹â¤µ30£í¤¢¤Þ¤ê¤ÎÅ´Åã¤¬¤½¤Ó¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¡¢»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÊªÍý³Ø¼Â¸³¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¶ËÈë¼Â¸³¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¼Â¸³ÃÏ¤ª¤è¤Ó¼Â¸³¤Ï¡¢Áí³çÅª¤Ë¡Ö¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼Â¸³ÁõÃÖ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æºî¶È¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï²Ê³Ø¼Ô¼«¤é¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢ºî¶È¤Î¿ÊÅ¸¤ËÈæÎã¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÈà¤é¤Î¶ÛÄ¥ÅÙ¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æºî¶È¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æµ¤¾Ý¾õ¶·¤¬°²½¤·¡¢¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ï±«¡¢Íë¡¢¤½¤·¤ÆÉ÷¤ò¤È¤â¤Ê¤¦Íò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¿¿ÌëÃæ¤¬²á¤®¤¿7·î16Æü¸áÁ°2»þ¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÅ·¸õ¤Ï¹¥Å¾¤»¤º¡¢°Å¤¤¶õ¤Ï½Å¤¤±À¤ÇÊ¤¡Ê¤ª¤ª¡Ë¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Å´Åã¤ÎÅ·ÊÕ¡Ê¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê¼Â¸³ÁõÃÖ¤¬¿ø¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸áÁ°3»þ¡¢¼Â¸³¤ÏÌëÌÀ¤±¤Î¸áÁ°5»þ30Ê¬¤Ë·è¹Ô¤µ¤ì¤ë·èÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢¤³¤Î¼Â¸³¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë³«È¯·×²è¤Ë20²¯¥É¥ë¤È¤¤¤¦µðÈñ¤òÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Î20²¯¥É¥ë¤Ï¡¢¸½ºß¤Î500²¯¥É¥ë°Ê¾å¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£Åö»þ¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿¹ñºÝ¾ðÀª¤äÀ¯¼£Åª¤ÊÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼Â¸³¤Î±ä´ü¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¼ºÇÔ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
Åê»ñ³Û¤ÎÌäÂê¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤½¤ì¤Þ¤ÇÉ¬»à¤ËÊÝ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÈëÌ©¤¬³°Éô¤ËÏ³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¶ÛÄ¥¤ÈÉÔ°Â¤¬Â³¤¡¢¤³¤³¿ôÆü´Ö¤ÏÃ¯¤â½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼Â¸³¤Î·è¹ÔÌ¿Îá¤¬²¼¤µ¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë½àÈ÷¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
Á®¸÷¡¢¤½¤·¤ÆÃÙ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¹ì²»
Á´°÷¤¬¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤«¥´¡¼¥°¥ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÍÏÀÜÍÑ¤Î´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Å´Åã¤«¤é10km¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤¿¡£´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Î°ì¤Ä¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿»ÊÎá¼¼¤Ç¡¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÊÊ¬ÆÉ¤ß¡Ë¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
20Ê¬Á°¡¢10Ê¬Á°¡¢5Ê¬Á°¡Ä¡Ä¡¢ÉÃÆÉ¤ß¤ÏÅÓÃæ¤«¤é¼«Æ°ÁõÃÖ¤ËÀÚ¤ê´¹¤¨¤é¤ì¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥È¤Ï³Æ´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤ËÈ÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤«¤éÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
5ÉÃÁ°¡¢4ÉÃÁ°¡Ä¡Ä¡¢¶ÛÄ¥¤Ï¶ËÅÀ¤ËÃ£¤·¤¿¡£¸áÁ°5»þ30Ê¬¡¢Ã¯¤â¤¬¸ÇÂÃ¡Ê¤«¤¿¤º¡Ë¤ò°û¤ó¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ï²¡¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢°Å¤¤¾õÂÖ¤«¤é°ìµó¤Ë¡¢À²¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¿¿²Æ¤Î¿¿Ãë¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÌÀ¤ë¤¯±Ô¤¤Á®¸÷¡Ê¤»¤ó¤³¤¦¡Ë¤¬Áö¤Ã¤¿¡£´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤«¤é4.8kmÀè¤Ë¤¢¤ë»³¡¹¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¸«¤¨¤¿¡£¾¯¤·´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¤«¤éÀ¨¤Þ¤¸¤¤¹ì²»¤¬Â³¤¡¢´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤ò¶¯É÷¤¬½±¤Ã¤¿¡£
´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤«¤é10km¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Â¸³ÃÏÅÀ¤«¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿§¤ò¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿µðÂç¤Êµå·Á¤Î±À¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¡¢¤½¤ì¤¬¤ä¤¬¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¥Î¥³±À¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
1945Ç¯7·î16Æü¡¢ÌëÌÀ¤±¤Î¸áÁ°5»þ30Ê¬¡¼¡¼¿ÍÎà¤Ï½é¤á¤Æ¡¢¸¶»ÒÇúÃÆ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¼Â¸³¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿30£í¤ÎÅ´Åã¤Ï¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¾øÈ¯¡¦¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¸¶»Ò¤Î¡Ö³Ë¡×
¼Â¤ò¤¤¤¨¤Ð¡Ö¸¶»ÒÇúÃÆ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¸í¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¸¶»ÒÇúÃÆ¤Ï¡Ö¸¶»Ò¤¬ÇúÈ¯¤òµ¯¤³¤¹ÇúÃÆ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¸¶»Ò¡×¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯6·î»þÅÀ¤Ç¿åÁÇ¡¢»ÀÁÇ¡¢ÃºÁÇ¡¢ÃâÁÇ¡¢Å´¡¢¶â¡¢¶ä¡¢Æ¼¡¢¥¦¥é¥ó¡¢¥×¥ë¥È¥Ë¥¦¥à¤Ê¤É118¼ïÎà¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊª¼Á¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¸¶»Ò¤¬Â¿¿ô¡¢´ó¤ê½¸¤Þ¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶»Ò°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤µ¤Ï1²¯Ê¬¤Î1cmÄøÅÙ¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤ÊÎ³»Ò¤Ç¤¢¤ë¡Ê¿Þ¡Ö¸¶»Ò¤Î¹½Â¤¡×¡Ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢50g¤ÎÅ´¤ÎÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ´¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¸¶»Ò¤Î¿ô¤Ï¡¢1¤Î¸å¤Ë¥¼¥í¤¬23¸Ä¤Ä¤¯¤Û¤É¤Î¿ô¡Ê10²³¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢²æ¡¹¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤ÇÀÜ¤¹¤ëÊª¼Á¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ËËÄÂç¤Ê¿ô¤Î¸¶»Ò¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Å´¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤É¤ó¤Ê¼ïÎà¤Î¸¶»Ò¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¸¶»Ò¤ÏÆâÉô¹½Â¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶»Ò¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¡Ö¸¶»Ò³Ë¡×¤È¤¤¤¦¤µ¤é¤Ë¾®¤µ¤Ê¡¢¤·¤«¤â½Å¤¤³Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î³Ë¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ò¡ÖÅÅ»Ò¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ë·Ú¤¤Î³»Ò¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤¹¤Ï¡¢ÂÀÍÛ·Ï¤ò×Ç×Ê¡Ê¤Û¤¦¤Õ¤Ä¡Ë¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÂÀÍÛ·Ï¤ÏÂÀÍÛ¤¬Ãæ¿´¤Ë¤¢¤ê¡ÊÂÀÍÛ·Ï¤Î³Ë¡Ë¡¢ÂÀÍÛ¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¿åÀ±¤ä¶âÀ±¡¢ÃÏµå¡¢²ÐÀ±¤Ê¤É¤ÎÏÇÀ±¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÀÍÛ·Ï¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î³Ë¤òÀ®¤¹ÂÀÍÛ¤¬ºÇ¤â½Å¤¤¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ÂÀÍÛ¤¬¸¶»Ò³Ë¤ËÁêÅö¤·¡¢ÏÇÀ±¤¬ÅÅ»Ò¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£
¸¶»Ò³Ë¤ÏÅöÁ³¡¢¸¶»Ò¤è¤ê¤â¾®¤µ¤¯¡¢¸¶»Ò³Ë¤ÎÂç¤¤µ¤Ï10ÃûÊ¬¤Î1cmÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸¶»ÒÇúÃÆ¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î³Ë¤¬ÇúÈ¯¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÀµ³Î¤Ë¤Ï¸¶»ÒÇúÃÆ¤Ï¡Ö¸¶»Ò¡È³Ë¡ÉÇúÃÆ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¸¶»Ò¤ÎÃæ¿´¤Î³Ë¤Î¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÆâÉô¹½Â¤
¤½¤·¤Æ¡¢¸¶»Ò¤ÎÃæ¿´¤òÀ®¤¹¤³¤Î³Ë¼«ÂÎ¤â¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÆâÉô¹½Â¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢³Ë¤Ï¡Ö²¿¤«¡×¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î²¿¤«¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡£³Ë¤Ï¡¢2¼ïÎà¤ÎÎ³»Ò¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¡ÖÍÛ»Ò¡Ê¥×¥í¥È¥ó¡Ë¡×¤È¡ÖÃæÀ»Ò¡Ê¥Ë¥å¡¼¥È¥í¥ó¡Ë¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤¤ï¤á¤Æ¾®¤µ¤ÊÎ³»Ò¤Ç¡¢Æó¤Ä¤È¤â¤Û¤ÜÆ±¤¸½Å¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£
³Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍÛ»Ò¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÃæÀ»Ò¤¬´ó¤ê½¸¤Þ¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ê¿Þ¡Ö¸¶»Ò¤Î¹½Â¤¡×»²¾È¡Ë¡¢¸¶»Ò¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î³ËÆâ¤ÎÍÛ»Ò¤Î¿ô¤äÃæÀ»Ò¤Î¿ô¤¬°Û¤Ê¤ë¡£³Ë¼«¿È¤¬¤¹¤Ç¤Ë10ÃûÊ¬¤Î1cm¤È¤¤ï¤á¤Æ¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î¹½À®Î³»Ò¤Ç¤¢¤ëÍÛ»Ò¤äÃæÀ»Ò¤Ï¤â¤Ã¤È¾®¤µ¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡ª
³Ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍÛ»Ò¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÃæÀ»Ò¤¬½ê¶¹¤·¤È¤Û¤È¤ó¤É·ä´Ö¤Ê¤¯¥®¥å¥¦¥®¥å¥¦¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶»ÒÆâ¤Î³Ë¤Ï½Å¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÅ»Ò¤Ï¤¤ï¤á¤Æ·Ú¤¤¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¸¶»Ò1¸Ä¤Î½Å¤µ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢¤½¤Î³Ë¤Î½Å¤µ¤ËÅù¤·¤¤¡£
¤³¤Î³Ë¤ÎÇúÈ¯¤¬¸¶»ÒÇúÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£³Ë°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÇúÈ¯¤Ï¡Ö³ËÊ¬Îö¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¤Ä¤Î³Ë¤¬Æó¤Ä¤Ë³ä¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¤Î»Ï¤Þ¤ê
1938Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ13Ç¯¡Ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç2¿Í¤Î²½³Ø¼Ô¤¬¥¦¥é¥ó¸¶»Ò¤Î³Ë¤¬Ê¬Îö¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£³ËÊ¬Îö¤ÎÈ¯¸«¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³ËÊ¬Îö¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÏÉáÄÌ¤Î²½³ØÈ¿±þ¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¥¬¥½¥ê¥óÅù¤ÎÇ³¾ÆÈ¿±þ¡Ë¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤è¤ê¤â·å³°¤ì¤ËÂç¤¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢³ËÊ¬Îö¤ÏÏ¢º¿È¿±þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¤é¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°ú²ÐÀ¤Î¶¯¤¤Êª¼Á¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¥¬¥½¥ê¥ó¡Ë¤Î°ìÉô¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë²Ð¤Î¼ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤¹¤Ù¤ÆÇ³¤¨¿Ô¤¤ë¤Þ¤ÇÇ³¾Æ¤¬Â³¤¯¸½¾Ý¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£
³ËÊ¬Îö¤¬Ï¢º¿È¿±þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î³Ë¤¬¼¡¡¹¤ÈÊ¬Îö¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤Ã¤¿1¸Ä¤Î³Ë¤¬Ê¬Îö¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢²½³ØÈ¿±þ¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤Ê¥¨¥Í¥ë ¥®¡¼¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð1kg¤Î¥¦¥é¥óÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³Ë¤¬Ï¢º¿È¿±þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬Îö¤òµ¯¤³¤»¤Ð¡¢ËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¸¶»Ò³Ë¤ÎÈëÌ©¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¤¢¤Ð¤«¤ì¤ë¤È¡¢¿ÍÎà¤ÏÅöÁ³¡¢³ËÊ¬Îö¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÇúÃÆ¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤â¤·³ËÊ¬Îö¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÇúÃÆ¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤Ã¤¿1¸Ä¤ÎÇúÃÆ¤Ç¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÉáÄÌ¤Î²½³ØÇúÌô¤Ë¤è¤ëTNTÇúÃÆ¤Î²¿Àé¥È¥ó¡¢ÈÝ¡¢²¿Ëü¥È¥óÊ¬¤â¤Î°ÒÎÏ¤¬À¸¤¸¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤¬ÍÆ°×¤Ë¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡
ÊªÍý³Ø»Ë¾å¤Ë»Ä¤ëÂçÈ¯¸«¤Ç¤¢¤ë¡Ö³ËÊ¬Îö¤ÎÈ¯¸«¡×¡£¤³¤ÎÈ¯¸«¤Î¤Û¤ó¤Î¿ô¥õ·îÁ°¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¿Í¡¢½÷À²Ê³Ø¼Ô¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢¥æ¥À¥ä·Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¿Í¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¥Ê¥Á¥¹À¯¸¢²¼¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤ËµïÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¤ï¤á¤Æ´í¸±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤Ï¡¢³ËÊ¬Îö¤ÎÈ¯¸«¤ÎÍâÇ¯¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¿¯¹¶¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢À¤³¦ÂçÀï¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÈ¯¸«¤«¤é¤´¤¯Ã»´ü´Ö¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ëÀïÎ¬·×²è¤¬Ì©¤«¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼¡²ó¤Ï¡¢Ï¢¹ç¹ñ³Æ¹ñ¤¬·üÇ°¤¹¤ë¥É¥¤¥Ä¤Î³ËÊ¼´ï³«È¯¤È¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó·×²è»ÏÆ°¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Á³¸½¾Ý¤òÃµµá¤¹¤ë¿ÍÎà¤Î±ÃÃÒ¤¬¡¢ÂçÎÌ»¦Ù¤Ê¼´ï¤Î³«È¯¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤ë½Ö´Ö¤¬¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶»ÒÇúÃÆ¡Ò¿·Áõ²þÄûÈÇ¡Ó¡¡³ËÊ¬Îö¤ÎÈ¯¸«¤«¤é¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó·×²è¡¢Åê²¼¤Þ¤Ç
³ËÊ¬Îö¤ÎÈ¯¸«¤«¤é¸¶ÇúÅê²¼¤Þ¤Ç¡¢¤ï¤º¤«6Ç¯8¥õ·î¡¼¡¼¡£
ÊªÍý³Ø¤ÎÃµµæ¤Ï¤Ê¤¼¡¢³ËÊ¼´ï¤Î³«È¯¤Ø¤ÈÊÑ¼Á¤·¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö±Ê±óÉÔÊÑ¡×¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¸¶»Ò³Ë¤¬¡¢¼Â¤ÏÊ¬Îö¤¹¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢ÇüÂç¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊü½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ä¡Ä¡£¶áÂåÊªÍý³Ø¤Îµ±¤«¤·¤¤È¯Å¸¤ÈÉ½Î¢¤ò¤Ê¤¹¸¶Çú¤Î³«È¯¡¦À½Â¤²áÄø¤ò¡¢Í½È÷ÃÎ¼±¤Ê¤·¤Ç¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÚÂ³¤¤ò¤è¤à¡Û³ËÊ¬ÎöÈ¯¸«¤ÈÂçÀïËÖÈ¯¤Î¡Ö´ñÌ¯¤Ê¡É»þ¡É¤Î°ìÃ×¡×¡Ä¥É¥¤¥Ä¤ÈÆüËÜ¤¬¡Ö¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó·×²è¡×¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±