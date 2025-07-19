¡Ö¡É¥«¥ï¥¤¥¤¡É¤À¤±¤¸¤ãÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¡Ä¡ÖKYNEÀ¤Âå¡×¤¬¡É¥¢¡¼¥È¤È¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤ë¡É¤¿¤á¤Î¡Ö¼¡¤Ê¤ëÉ½¸½¡×¡Ú¸½Âå¥¢¡¼¥ÈÅ°Äì²òÀâ£¡Û
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¸½Âå¥¢¡¼¥È»Ô¾ì¤Ç¶áÇ¯¤È¤ê¤ï¤±¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÖKYNE¡×¡£ºîÉÊ°ì¤Ä¤Ë¿ôÀéËü±ß¤ÎÃÍ¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ëÈà¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢5·îËö¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡ÈÃÍÊø¤ì¡É¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¥¢¡¼¥È³¦·¨¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤À¤Ã¤¿Èà¤äÈà¤ÎºîÉÊ¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¸½Âå¥¢¡¼¥È¤È¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡£SNS¤òÃæ¿´¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Èþ½Ñ²òÀâ¤Ç¿Íµ¤¤ÎÈþ½Ñ²òÀâ²È¡ÖÈþ½Ñ²òÀâ¤¹¤ë¤¾¡¼¡×»á¤ËÆüËÜÆÈÆÃ¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤«¤é¸½¾õ¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÄó¸À¤Þ¤ÇÁ´3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÚÂè1²ó¡Û¡Ø¡ÖÂ¼¾åÎ´¤«¤éKYNE¤Ø¡×¡ÄÆüËÜ¤Ç¡Ö¥¢¥Ë¥á·Ï¥¢¡¼¥È¡×¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍýÍ³¤È¸½ºßÃÏ¡Ú¸½Âå¥¢¡¼¥ÈÅ°Äì²òÀâ¡¡Û¡Ù
¡ÚÂè2²ó¡Û¡Ø¡Ö¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÖKYNE¡×¤Ë°ÛÊÑ¡©¡×¡Ä¡Ö¥¢¥Ë¥á·Ï¥¢¡¼¥È¡×¤Ïº£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¡©»Ô¾ì½Ì¾®¤ÈAI¤Î±Æ¡Ú¸½Âå¥¢¡¼¥ÈÅ°Äì²òÀâ¢¡Û¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
Âè3²ó
KYNE¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡Ú¥¢¥Ë¥áÄ´¥¤¥é¥¹¥È·Ï¥¢¡¼¥È¡Û¤Ï¡¢º£¸å¤É¤¦Å¸³«¤·ÆÀ¤ë¤Î¤«¡£¤³¤³¤Ç°ìÅÙ¡¢¤³¤¦¤·¤¿É½¸½¤¬Ã±¤Ë¾þ¤ê¤ä¤¹¤¯¿Íµ¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆüËÜÆÃÍ¤Î¡É¥¢¡¼¥È¡É¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Ç¤É¤¦É¾²Á¤µ¤ìÆÀ¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤è¤êÐíâ×Åª¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÉ®¼Ô¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡ÖÈþ¤·¤¤³¨¡×¤«¤é¡Ö±Ô¤¤ÈãÉ¾¡×¤Ø¡§¥¢¥¸¥¢ºî²È¤ÎÂæÆ¬
¸½ºß¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¸½Âå¥¢¡¼¥È¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Îºî²È¤¬ÂæÆ¬¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥¸¥¢·÷¤ä¥¤¥ó¥É¤Î¸½Âå¥¢¡¼¥È¤Ï¡¢¤½¤ÎÎò»ËÅª¡¦¼Ò²ñÅª¤ÊÇØ·Ê¤ò¶¯¤¯È¿±Ç¤·¤¿Ê¸Ì®À¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¤ÊÆ¤Î¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤äÈãÉ¾²È¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥É¤Î¸½Âå¥¢¡¼¥È¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥³¥í¥Ë¥¢¥ë¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡¢½¡¶µÅªÂ¿¸µÀ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢¸ÇÍ¤ÎÂ¤·Á¸À¸ì¤ÇÈãÉ¾Åª¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¡ÖÈãÉ¾À¤Î¤¢¤ëÃÏ°èÅªÉ½¾Ý¡×¡Ê¥¤¥ó¥É¤Î¸½¾õ¤äÌ·½â¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ª¡Ë¤¬¶¯¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¿¡¼¥Ë¡¦¥»¥Æ¥£¡ÊTarni Sethi¡Ë¤Ï¡¢½÷À¤ÎÍçÂÎ¤äÀ¡¢¿ÀÏÃÅª¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤¢¤¨¤Æ²á¾ê¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤·¡¢¥¤¥ó¥É¼Ò²ñ¤Ëº¬¿¼¤¯»Ä¤ë¶Ø´÷¤ä¸¡±Ü°Õ¼±¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ©ÀïÅª¤Ê»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥É¤Çº£¤Ê¤ª»Ä¤ëº¹ÊÌ¤äÉÔ¹çÍý¤È¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤¹¤ë¼Ò²ñ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¤¢¤¨¤ÆºîÉÊ¤ËÉ½¤¹¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿ºî²È¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Èþ½Ñ´Û¤ÎÊÉ¤Ë¾þ¤é¤ì¤ë¡ÖÈþ¤·¤¤³¨¡×¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ¤ä¼Ò²ñ¹½Â¤¡¢Ê¸²½Åªµ¬ÈÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë±Ô¤¤ÈãÉ¾¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÌÀ³Î¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÈÊ¸Ì®À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²¤ÊÆ¤Î¥¢¡¼¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤âÃå¼Â¤ËÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈKEA TSAI¡ÊèñÌÒÃ£¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ä¥Ý¥Ã¥×¥¢¥¤¥³¥ó¤òÌÏ¤·¤¿µ¹æÅª¤Ê¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ñËÜ¼çµÁ¼Ò²ñ¤Îµ½âÖ¤ä¸¢ÎÏ¹½Â¤¤ò±Ô¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÎºîÉÊ¤Ï°ì¸«¤¹¤ë¤È¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï´Æ»ë¼Ò²ñ¤äÅÔ»Ô¤Î¶Ñ¼Á²½¤Ø¤ÎÉ÷»É¤¬Àø¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÂæÏÑ¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ÈÊ¸²½¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¸¥¢ÆÃÍ¤Î¼Ò²ñÇØ·Ê¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿µ¹æÁàºî¤Î¹ª¤ß¤µ¤È¥í¡¼¥«¥ë¤ÊÈãÉ¾À¤Î·ë¹ç¤¬¡¢²¤ÊÆ¤Î¥¢¡¼¥È´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¹ñºÝ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÃå¼Â¤ËÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥É¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼¤äµí¡×¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡ÖÃæ¹ñ¤È¤Î¶ÛÄ¥¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¥¢¡¼¥ÈÅª¡¦À¯¼£Åª¥¯¥ê¥·¥§¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤òÃ¦µÑ¤·¡¢¿·¤·¤¤¸ì×Ã¤Ç¸½Âå¼Ò²ñ¤ò¸ì¤ëºî²È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾ÍÎÃæ¿´Åª¤ÊÈþ½Ñ¤«¤é¸«¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤È¡¢¼ÂºÝ¤Î¥í¡¼¥«¥ë¤ÊÀ¸³è´¶³Ð¤È¤Î¥º¥ì¤ò°·¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥ó¥É¤Î¥ë¡¼¥ë¡×¤ä¡ÖÂæÏÑ¤Î»ëÅÀ¡×¤ò¡¢À¾ÍÎ¥¢¡¼¥È¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¡£
ÆüËÜ¥¢¡¼¥È¤Ë·ç¤±¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¤Ø¤Î²ðÆþÀ¡×
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥áÄ´¥¤¥é¥¹¥È·Ï¥¢¡¼¥È¤Ï¡¢»ë³ÐÅª¤Ê´°À®ÅÙ¤ä¡Èkawaii¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñÌ±À¤ÎÆÃÄ§¤òÂÓ¤Ó¤¿µ¹æÀ¤Ç¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖºîÉÊ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤ò¸À¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÈãÉ¾À¤ÎÌä¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÌ¤¤ÀÉÔ½½Ê¬¤À¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢À©ÅÙ¤ä¼Ò²ñ¤Ø¤Î¡Ö²ðÆþÀ¡×--¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥¢¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Ê¤¼¤½¤ÎÉ½¸½¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ø¤ÎÌÀ³Î¤ÊÂÖÅÙ¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ÎÅÀ¤¬¡¢¡ÖKYNE¤È¤½¤ÎÂ¾¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎºîÉÊ¤Î¤É¤³¤¬°ã¤¦¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤äÈãÈ½¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç°ì¤Ä½ÅÍ×¤Ê»ëÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£KYNE¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢80Ç¯Âå¤Î½÷ÀÁü¤È¤¤¤Ã¤¿¡È´û»ë´¶¤Î¤¢¤ëµ¹æ¡É¤ò¡¢¤¢¤¨¤Æ¸½Âå¥¢¡¼¥È¤ÎÀ©ÅÙ¤ÎÃæ¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¡¢¡ÖÀ©ÅÙ¤Ø¤Î´³¾Ä¡á¥¢¡¼¥ÈÅª¹Ô°Ù¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤À¡£
ÆÃ¤Ë¶áÂå°Ê¹ß¤Î¥¢¡¼¥È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÁõ¾þ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¯Á°½Ò¤ÎÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À©ÅÙ¤¬¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢À©ÅÙ¤½¤Î¤â¤Î¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤³¤È¤ÇºÆÄêµÁ¤òÂ¥¤¹±Ä¤ß¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¢¡¼¥È¤È¤·¤Æ¼è¤ê°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¥¢¡¼¥È¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤µ¤»¤ë¹Ô°Ù¤äÈ¯É½¤Î»ÅÊý¤½¤Î¤â¤Î¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥©¡¼¥Û¥ë¤ä¡¢¥í¥¤¡¦¥ê¥¥Æ¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¡¼¥È¤Îºî²È¤¬»î¤ß¤¿ÊýË¡¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¶õµõ¤Êµ¹æ¡×¤ò¤É¤¦°·¤¦¤«
¤³¤¦¤·¤¿KYNE¤é¤ÎºîÉÊ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡¢µ¹æÅª²÷³Ú¤È°ÕÌ£¤Î¶õµõ¤µ¤Î¶¦Â¸--¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ï¿´ÃÏ¤è¤¤¤¬¡¢°ÕÌ£¤È¤·¤Æ¤Ï¶õ¤Ã¤Ý¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ--¤Ï¡¢¡Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈËÜ¿Í¤¬¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡Ë¥Ý¥¹¥È¥â¥À¥ó°Ê¹ß¤Î¥¢¡¼¥È¤¬¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿³Ë¿´Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ü¡¼¥É¥ê¥ä¡¼¥ë¤ÎÍýÏÀ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Î¤´¤È¤Î¡ÖËÜÅö¤Î°ÕÌ£¡×¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤¬°ì¿ÍÊâ¤¤·¤ÆÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê»þÂå¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Í¤Ó¤È¤ÏËÜ¼Á¤è¤ê¤â¡Èµ¹æ¡É¤ä¡ÈÊ·°Ïµ¤¡É¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¤³¦¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æü¾ï²ñÏÃ¤Ç¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖÎÉ¤¤¡×¤Î¤«¡Ö°¤¤¡×¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤¬¤É¤¦¡È¥ä¥Ð¤¤¡É¤Î¤«¤ÏÛ£Ëæ¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯´¶¾ð¤äÊ·°Ïµ¤¤ÏÅÁ¤ï¤ë--¤È¤¤¤¦¤¢¤Î´¶¤¸¤À¡£
¸½Âå¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡È°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÎ®ÄÌ¤¹¤ëµ¹æ¡É¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢Èà¤ä¤½¤Î¼þÊÕºî²È¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤³¤Î¶õµõ¤µ¤ò¼«³ÐÅª¤Ë°·¤¨¤ë¤«¡×¡¢¤Þ¤¿¡Ö¤½¤Îµ¹æÁàºî¤òÀ©ÅÙÈãÉ¾¤È¤·¤Æ¤É¤¦Å¸³«¤¹¤ë¤«¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎºîÉÊ¤¬¿¿¤Ë¹ñºÝÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢KYNE¤Î¤è¤¦¤ËÆ¿Ì¾Åª¤Ê½÷ÀÁü¤òÉÁ¤¯¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´é¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¤Ê¤¼´¶¾ð¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ìä¤¤¤ò¡¢¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤Î
¡¦¡ÖÆ¿Ì¾À¡×¤ä¡Ö¶Ñ¼ÁÀ¡×¤¬ÈþÆÁ¤È¤µ¤ì¤ëÊ¸²½¤¬º¬¶¯¤¤
¡¦ÆÃ¤ËÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö·²½°¡×¤È¤·¤Æ¿Í¤¬¤¤¤ë´¶¤¸
¡¦´¶¾ð¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ë¼Ò²ñ
¡¦Æ¿Ì¾À¤¬¤â¤¿¤é¤¹°Â¿´¤È¸ÉÆÈ
¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¾õ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤ËÄó¼¨¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ã±¤Ê¤ë¡È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¡É¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢KYNE¤Î¤è¤¦¤Ê´é¤ÎÎà·¿²½¤Ï¡Ö¸Ä¤ÎÉÔºß¡×¡Ö¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¿Í¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¼Ò²ñÅª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡È¥¢¥Ë¥áÉ÷¤Î´é¡É¤Ë¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð±Ø¹½Æâ¤Î¹¹ð¶õ´Ö¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÊÉ»æ¡¢LINE¥¹¥¿¥ó¥×¤Ê¤É¤Î¡Ö¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤Î»ë³Ð¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë»È¤¤¡¢¤¢¤¨¤ÆKYNEÅª¤ÊÆ¿Ì¾¤Î½÷ÀÁü¤òÌµ¿ô¤ËÎ®ÄÌ¤µ¤»¤¿¤È¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½÷À¥¤¥á¡¼¥¸¤òÌµ°Õ¼±¤Ë¹ÎÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¥ë¥Ã¥¥º¥à¤Ê¼Ò²ñ¤Î¸½¾õ¡Ê¤³¤ÎÁü¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ë¡Ë¡×¤ò¿Í¡¹¤ÎÈ¿±þ¤ò¤â¤Ã¤ÆßÕ¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÎ©ÇÉ¤ÊÀ©ÅÙÈãÉ¾¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½Âå¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Î²ðÆþ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ê¼ÂºÝ¤ËKYNE¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï´ë¶È¹¹ð¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤È¤Ï°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¤³¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢³ä°¦¤¹¤ë¡Ë
¤Ä¤Þ¤ê¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡È¥¢¥Ë¥áÉ÷¤Î´é¤òÉÁ¤¤¤¿¡É¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î´é¤¬¡Ö²¿¤ò°ÕÌ£¤·¡¢²¿¤Ë¹³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤ò³Æ¡¹¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼«¿È¤¬¼«³Ð¤·¡¢¤½¤ì¤ò´ÑµÒ¤Ë³«¼¨¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤Î¤À¡£»ë³ÐÅªÌ¥ÎÏ¤äµ¹æÅª²÷³Ú¤À¤±¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÉ½¸½¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÇä¤ì¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¸½Âå¥¢¡¼¥È¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñÀ¤äÀ©ÅÙÈãÉ¾¤ÎÉÔºß¤¬¸Â³¦¤ò¤â¤¿¤é¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤È¤¤¤¦¡É´ï¡É¤ËÉÁ¤¯¡¢¤È¤¤¤¦É½ÌÌ¾å¤Î¥¢¡¼¥È¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÆüËÜ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿É½¾Ý¡×¤¬À©ÅÙ¤òÈãÉ¾¤·¡¢¼Ò²ñ¤òÆÉ¤ßÂØ¤¨¤ë¤«¡£¡È¥¢¥Ë¥áÄ´¥¤¥é¥¹¥È·Ï¥¢¡¼¥È¡É¤¬¡¢KYNE°Ê¹ß¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥¢¡¼¥È¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡×¤¿¤á¤Î¸°¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¤³¤½¤¢¤ë¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÂè1²ó¤òÆÉ¤à¡Û¡ÖÂ¼¾åÎ´¤«¤éKYNE¤Ø¡×¡ÄÆüËÜ¤Ç¡Ö¥¢¥Ë¥á·Ï¥¢¡¼¥È¡×¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍýÍ³¤È¸½ºßÃÏ¡Ú¸½Âå¥¢¡¼¥ÈÅ°Äì²òÀâ¡¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Êè,
³ùÁÒ,
»ûÅÄ²°,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ë¡Í×,
Ë¬Ìä²ð¸î,
Ä¹Ìî,
²£ÉÍ,
¥Û¥Æ¥ë