¼ó°Ì¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤È3Ï¢Àï¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤òÂÔ¤Á¹½¤¨¤ë¤Î¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î11¾¡Åê¼ê¡õ10ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤ÎÅê¼ê
¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¦¥²¡¼¥à¤¬½ª¤ï¤ê¤¤¤è¤¤¤è¸åÈ¾Àï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏËÜµòÃÏ¤Ç¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤È3Ï¢Àï¤òÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÏÁ°È¾Àï32ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢ÂÇÎ¨.276¡¢60ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤¹¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤é¤¬3Ï¢Àï¤òÀï¤¦¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¤Ï¥¯¥¤¥ó¡¦¥×¥ê¡¼¥¹¥¿¡¼Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£º£µ¨17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢5·î14Æü¤ÎÉé¤±¤òºÇ¸å¤Ë10ÀïÏ¢Â³¹õÀ±¤Ê¤¯¡¢7¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.55¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè2Àï¤Ï¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿Åê¼ê¡£º£µ¨20»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·11¾¡(4ÇÔ)¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤¹¡£¸½ºß6Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï2.66¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè3Àï¤Ï¥×¥í14Ç¯ÌÜ¤Î¥Û¥»¡¦¥¥ó¥¿¥ÊÅê¼ê¡£º£µ¨13»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·6¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.28¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÁ°È¾Àï¤ÇÅ¥¾Â7Ï¢ÇÔ¤ò¤è¤¦¤ä¤¯È´¤±¡¢2Ï¢¾¡¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£58¾¡39ÇÔ¤Ç¸½ºß¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢2°Ì¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È5.5¥²¡¼¥àº¹¤È¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£