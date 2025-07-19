¡Ö¥ê¡¼¥°¤Ç°ìÈÖ¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡×DeNAÆþÃÄ¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤¬º´Æ£µ±ÌÀ¤È¤ÎÂÐÀïÇ®Ë¾¡¡ºå¿ÀÀï¤Ø¡Ö¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤À¤±¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð(¾Ð)¡×
¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤¬18ÆüÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¸ÅÁã¡¦ºå¿À¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£Ï²Åê¼ê¤Ï2012Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç2·å¾¡Íø¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£3Ç¯ÌÜ¤Î2015Ç¯¤Ë¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î221Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¡¢ºå¿À¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¤Ç189»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ57¾¡(54ÇÔ)¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ÎºÝ¡¢ºå¿À¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿Æ£Ï²Åê¼ê¡£¸ÅÁã¡¦ºå¿ÀÀï¤Ë¤Ï¡Ö3Ç¯Á°¤Þ¤ÇÌ£Êý¤Ç¡ØÍê¤â¤·¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¬Å¨¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤óÁ´ÎÏ¤ÇÍÞ¤¨¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£¹Ã»Ò±à¤Ï¹¥¤¤Êµå¾ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤·¡¢Åê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤À¤±¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È(¾Ð)¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜµå³¦¤ÇÂÐÀï¤¬³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ïºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡¢¡Ö¥ê¡¼¥°¤Çº£°ìÈÖ¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢°ìÈÖÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡×¤È¾Î»¿¡£ÂÐÀï¤Ë¤Ï¡ÖÈëºö¤ÏÆÃ¤ËÌµ¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤ÐÎÏ¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡×¤È¡¢¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤òË¾¤ß¤Þ¤·¤¿¡£