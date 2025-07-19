¡Ö²¿¤è¤ê¤â¤´Êô»Å¡×Åù ¡ÄºÊ¤À¤Ã¤¿½÷À¤ËÀÀÌóÊ¸¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î½ñ¤«¤»¡È»ÙÇÛ¡É¤« »¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤Î32ºÐÃË
¡¡Åö»þºÊ¤À¤Ã¤¿½÷À¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î32ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃË¤¬½÷À¤ËÀÀÌóÊ¸¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦ËÒÎ¼ÍÆµ¿¼Ô(32)¤ÏµîÇ¯9·î¡¢ÃæÀî¶è¤Î¼«Âð¤ÇÅö»þºÊ¤À¤Ã¤¿½÷À(30)¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç18ÆüÄ«¡¢Á÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÒÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢½÷À¤Ø¤Î½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ê¤É¤Ç7²óÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢¡Ö²¿¤è¤ê¤â¤´Êô»Å¡×¤Ê¤É¡¢ËÒÍÆµ¿¼Ô¤Î»Ø¼¨¤Ç½ñ¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÀÀÌóÊ¸¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ö·ï¤Î1¥«·î¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥±¥ó¥«¤òµ¿¤Ã¤¿¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¤ÎÄÌÊó¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬ËÒÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½÷À¤«¤éË½ÎÏ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿½¤·½Ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏËÒÍÆµ¿¼Ô¤¬½÷À¤òÀº¿ÀÅª¤Ë¤â»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£