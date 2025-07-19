±ÊÅçÉÒ¹Ô¤¬¸ì¤ë¡ÖÊÆºî¤ê30Ç¯¡×º£¤ÏÅÔÆâ¤Ç¥Þ¥ë¥·¥§¤ò¼çºË¡ÖËÍ¤Ï¡ÈÌ¤´°À®¡É¤À¤«¤é¡×ÇÀ¤Ë¤³¤á¤¿¿ÍÀ¸´Ñ
¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤ÇÂçË»¤·¡ª¡¡ÅÄ¤ó¤Ü¤ËÌ´¤òÂ÷¤·¤Æ¤¤¿·ÝÇ½¿Í¤ËÊ¹¤¯¡¢ÊÆºî¤ê¤Î´î¤Ó¤È¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡±ÊÅçÉÒ¹Ô¡Ê68¡Ë¤¬ÅÄ¤Å¤¯¤ê¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æ¡¢¤â¤¦30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÂç³Ø¤Î½à¹Å¼°ÌîµåÉô¤ÎÃç´Ö¤Ë½©ÅÄ¸©½½Ê¸»úÄ®¤Î½Ð¿È¼Ô¤¬¤¤¤Æ¡¢Í¶¤ï¤ì¤ÆÌó30Ç¯Á°¤Ë½é¤á¤ÆÊÆºî¤ê¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢ÀéÍÕ¸©¼Ç»³Ä®¤Ê¤É¤Ç°ðºî¤äÈª»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Åö½é¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤Î°ì´Ä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇÀºî¶È¤ò¼êÅÁ¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Ã¤Æ¡¢Í·¤ó¤¸¤ã¤Ã¤ÆÌµÍý¤À¤±¤É¡¢Å¥¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶î¤±²ó¤Ã¤Æ¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð¡¢»Ò¶¡¤Ï¼«Á³¤Î²û¤í¤Î¿¼¤µ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¤Í¡×
¡¡¾¯Ç¯´ü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤â¼«Á³¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼Â²È¤ÏÀéÍÕ»Ô¤ÇÎ¹´Û¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÏÑ¤Ï¤Þ¤À¤¤ì¤¤¤Ç¡¢º½ÉÍ¤Ë¥¢¥µ¥ê¤ä¥Ï¥Þ¥°¥ê¤¬Í¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·Â¤ò±ä¤Ð¤»¤ÐÎ¤»³¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í·¤ÓÊüÂê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Î½ª¤ï¤ê¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê³¤¤Ï±ø¤ì¡¢¿¹¤â³«È¯¤Ç¼º¤ï¤ì¡¢³¤âÃî¤â¸«¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡1977Ç¯¤Ë±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¹â¹»µå»ù¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¾¯Ç¯¤Ê¤É¡¢ÁÇ¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤ëÌò¤¬Â³¤¤¤¿¡£Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢1981Ç¯¤ÎÎ©¾¾ÏÂÊ¿¸¶ºî¤Î±Ç²è¡Ø±óÍë¡Ù¡£¼çÌò¤Î¥È¥Þ¥ÈÇÀ²È¤ÎÀÄÇ¯¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡Ö½ù¡¹¤ËÅÔ»Ô²½¤·¤Æ¤¤¤¯±§ÅÔµÜ¤¬ÉñÂæ¤Ç¡¢¤è¤êÅìµþ¤Ë¶á¤¯¡¢Àè¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤È°õ¾Ý¤¬½Å¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àºº²¤³¤á¤Æ¥Ï¥¦¥¹¤Çºî¤Ã¤¿¥È¥Þ¥È¤¬Ï©ÃÏÊª¤È¤«¤Á¹ç¤Ã¤Æ°Â¤¯Çã¤¤¤¿¤¿¤«¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ï¡¢º£¤ÎÊÆÁûÆ°¤È¤â°ìÌ®ÄÌ¤¸¤ëÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡£¼ç±é¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¥µ¡¼¥É¡Ù¤ÎÅìÍÛ°ì´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤ªÁ°¤Ë¤Ïµ»¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤Ç¤â´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¼«¿È¤¬¡ÈÌ¤´°À®¡É¤À¤«¤é¡¢ÊÆ¤äÌîºÚ¤È¤¤¤¦¡ØÁÇºà¤Å¤¯¤ê¡Ù¤¬À¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡2005Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÀÄ¶õ»Ô¾ì¡×¤È¤¤¤¦¼ÒÃÄË¡¿Í¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Åìµþ¤Î´Ý¤ÎÆâ¡¢»ÍÃ«¡¢Ë½§¤Ê¤É¤Ç¥Þ¥ë¥·¥§¤òÄê´ü³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ°è¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ÈÅÔ¿´Éô¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤òË¬¤Í¤Æ½Ð¸þ¤¯µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤³¤È¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¬¿¼¤¤¤Î¤¬Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¤ÎÇÀ¶ÈË¡¿Í¡ÖËÌÀ¶¿å¡×¤À¡£
¡Ö¤½¤Î¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Ï¡¢°ÂÆÞÌî¤ÎÊæ郄¿À¼Ò¤ËÊôÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¹Äµï¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¿·¾¨º×¤Î¸¥¾åÊÆ¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤âÃç´Ö¤òÏ¢¤ì¤ÆÅÄ¿¢¤¨¤ò¼êÅÁ¤¤¡¢°ð´¢¤ê¤Ë¤â»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡×
¡¡¼Â¤ê¤Î½©¤¬¡¢º£¤«¤éÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£
±ÊÅçÉÒ¹Ô
1977Ç¯¡¢±Ç²è¡Ø¥É¥«¥Ù¥ó¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø±óÍë¡Ù¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡ÖÀÄ¶õ»Ô¾ì¡×¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥Þ¥ë¥·¥§¤òÄê´ü³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë
¼Ì¿¿¡¦ÊÝºäñÑñÌ
¼èºà¡¿Ê¸¡¦ÎëÌÚÎ´Í´