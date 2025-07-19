TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

7·î20Æü¤ËÅê³«É¼¤¬Ç÷¤Ã¤¿»²µÄ°÷Áªµó2025¡£Áªµó¶è¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ522¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¡¢µÄÀÊ¤òÁè¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÁÅç¡¦¹âÃÎ¡¢¹áÀî¡¢°¦É²¤Î¸õÊä¼Ô°ìÍ÷¤Ç¤¹¡£

¡Ú¸õÊä¼Ô¤Î´é¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆÁÅç¡¦¹âÃÎ¡¢¹áÀî¡¢°¦É²

♦ÆÁÅç¡¦¹âÃÎ¡Ê²þÁª1¡Ë

¢§ÂçÀÐ¡¡½¡¡Ê44¡Ë    
¼«Í³Ì±¼çÅÞ¡¡¿·¡¡¸µ¹âÃÎ¸©µÄ²ñµÄ°÷

¢§¹­ÅÄ¡¡°ì¡Ê56¡Ë    
Ìµ½êÂ°¡¡¸½¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¡¡¸µËÉ±ÒÂç¿ÃÀ¯Ì³´±

¢§¶â¾ë¡¡´´ÂÙ¡Ê43¡Ë    
»²À¯ÅÞ¡¡¿·¡¡¸À¸ìÄ°³Ð»Î¡¡¸µÅÞ¹âÃÎ¸©²ñÄ¹

¢§ÃæÅç¡¡¹¯¼£¡Ê46¡Ë    
½ôÇÉ(£Î£È£ËÅÞ)¡¡¿·¡¡£Î£È£ËÅÞ»ÙÉôÄ¹

♦¹áÀî¡Ê²þÁª1¡Ë

¢§Ä®Àî¡¡½ç»Ò¡Ê66¡Ë
Ìµ½êÂ°¡¡¿·¡¡¸µ»²±¡µÄ°÷Èë½ñ

¢§¸¶ÅÄ¡¡½¨°ì¡Ê52¡Ë
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¿·¡¡¸µ¾Ú·ô²ñ¼ÒÌò°÷

¢§¾®ÎÓ¡¡Ä¾Èþ¡Ê51¡Ë    
»²À¯ÅÞ¡¡¿·¡¡ÅÞ¸©»öÌ³¶ÉÄ¹

¢§»°Âð¡¡¿­¸ã¡Ê63¡Ë    
¼«Í³Ì±¼çÅÞ¡¡¸½¡¡¸µÆü·Ð¿·Ê¹µ­¼Ô

¢§Ä¹Èø¡¡¿¿´õ¡Ê36¡Ë
ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¡¡¿·¡¡ÀÖ´úµ­¼Ô

¢§ÌîÏ¤¡¡ÈþÏÂ»Ò¡Ê61¡Ë
½ôÇÉ(£Î£È£ËÅÞ)¡¡¿·    £Î£È£ËÅÞ»ÙÉôÄ¹

♦°¦É²¡Ê²þÁª1¡Ë

¢§±Ê¹¾¡¡¹§»Ò¡Ê65¡Ë    
Ìµ½êÂ°¡¡¸½¡¡¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼

¢§¾åÌî¡¡Í³²Â¡Ê30¡Ë    
¼«Í³Ì±¼çÅÞ¡¡¿·¡¡¸µ¥³¥ó¥µ¥ë¼Ò°÷

¢§¸¶ÅÄ¡¡¿µÂÀÏº¡Ê35¡Ë    
»²À¯ÅÞ¡¡¿·¡¡¸µ»²±¡µÄ°÷Èë½ñ

¢§ÀÆÆ£¡¡Çî¼ù¡Ê52¡Ë
½ôÇÉ(£Î£È£ËÅÞ)¡¡¿·¡¡£Î£È£ËÅÞ»ÙÉôÄ¹

¢§ÀîÃ¼¡¡Í¤Åµ¡Ê35¡Ë
½ôÇÉ(¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤)¡¡¿·¡¡¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤°÷