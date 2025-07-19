¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡ÖËÍ¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¡×¹áÀî¿¿»Ê¡¦´¥µ®»Î¤ÎÎ¾Áª¼ê¤Ë´¶¤¸¤¿·èÄêÅª¤Êº¹
¡ÚÆ°²è¡ÛFOOT¡ßBRAIN+ #723 ¼ã¤ºÍÇ½°éÀ®½Ñ¡Ãhttps://youtu.be/I_JUppgs1Go
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ー¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë2011Ç¯4·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ØFOOT¡ßBRAIN¡Ù¡£
ÈÖÁÈ³«»Ï¤«¤é15Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¡ØFOOT¡ßBRAIN¡Ü¡Ù¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½¡¦±óÆ£¹Ò¤¬¸ø¸À¤·¤¿¡Ö¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¡×¡£FOOT¡ßBRAIN+¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬WÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¡¢¤è¤êÅ°ÄìÅª¤ËÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ー¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡Ê35¡Ë¤È¸µËÌÄ«Á¯ÂåÉ½¡¦Å¢ÂçÀ¤¡Ê41¡Ë¤¬¸ì¤ë¡¢¼ã¤ºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤ë¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÂ¼¡×¹¶Î¬Ë¡¡£
¹áÀî¿¿»Ê¤ä´¥µ®»Î¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬Å·ºÍ¤òÊÑ¤¨¡¢ÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¼ÂÂÎ¸³¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¡£ÆüËÜÂåÉ½¤¬WÇÕÍ¥¾¡¤òËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤»¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤âÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö²¦ÍÍ¡×¤À¤Ã¤¿¾¯Ç¯»þÂå¤Î¼«¸ÊÇ§¼±
ÈÖÁÈ¤ÎËÁÆ¬¡Ö¼ã¤¤º¢¡¢¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊÁ¡¢Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿³ÁÃ«¤Ï¡ÖËÍ¤Ï4ºÐ¤«¤é¥µ¥Ã¥«ー¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¥µ¥Ã¥«ー¤¬¾å¼ê¤¤¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£Æ±Ç¯Âå¤ÎÂåÉ½¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¾å¤À¤È»×¤¨¤ëÁª¼ê¤Ë¤â½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¼«¸ÊÃæ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥µ¥Ã¥«ー¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¬¥Üー¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¤³¤È¤ò¥µ¥Ã¥«ー¤Ã¤Æ¸Æ¤Ö¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡£¥Áー¥à¤È¤·¤ÆÀï¤¦¤È¤«¡¢ËÜÅö¤ËÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤µ¤¨³Ú¤·¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¡×¤ÈÅö»þ¤Î¹Í¤¨Êý¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·Å¢¤Ï¡Ö²¦ÍÍ¤À¤Í¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¡£¤·¤«¤·¡¢³ÁÃ«¤Ï¥Áー¥àÆâ¤Ç¤Ï¡ÖÇ¯¾å¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬¡ØÍË°ìÏ¯¤ÏÆÃÊÌ¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¦·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÇÅ¢¤Ï¡Ö²¦ÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ã¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Î¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÊÁ¼¡Âè¤Ç¹¥¤«¤ì¤ë¤«·ù¤ï¤ì¤ë¤«·è¤Þ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉáÃÊ¤Ï¿Í¤Ê¤Ä¤³¤¤¤·¡¢¿Í¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡¢ÉáÃÊ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È°¸ý¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ê¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÂ¸ºß¤¬ºÍÇ½¤ò°ú¤½Ð¤¹
ºÍÇ½¤¢¤ë¼ã¼êÁª¼ê¤ò³«²Ö¤µ¤»¤ë¸°¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¤ÎÂ¸ºß¤À¡£³ÁÃ«¤Ï¡Ö¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¹¥¤¾¡¼ê¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢Æ±´üÆþÃÄ¤Î¹áÀî¿¿»Ê¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÇÊÑ²½¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹áÀî¤Ï¸µ¡¹¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤¬¡Øµ»½Ñ¤â¤¢¤Ã¤Æ±¿Æ°ÎÌ¤â¤¢¤ë¤«¤é¥¢¥¿¥Ã¥«ー¤ÎÊý¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤í¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇµÞ¤ËÇúÈ¯¤·½Ð¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«ー¥»¥ó¥¹¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢IQ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±¿Æ°ÎÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¿¤è¤ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎý½¬°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò½Ð¤»¤ëÁª¼ê¡×¤È¸ì¤ë¡£
³ÁÃ«¼«¿È¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¿¿µÕ¡£Îý½¬¤Ï³Ú¤·¤¯¤Æ¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥µ¥Ýー¥¿ー¤¬Æþ¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤Æ½Ì¤³¤Þ¤ë¡×¥¿¥¤¥×¡£¤µ¤é¤Ë¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ë´¥µ®»Î¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡Ö¤µ¤é¤Ë¹áÀî¤¬µ±¤¤¤Æ¡¢´¥¤â±³¤ß¤¿¤¤¤Ë³èÌö¤·¤Æ¡£2¿Í¤¬¡Ê¾å¤ÎÂ¸ºß¤Ë¡Ë¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¾õÂÖ¤Ë¡£
¡Ö¼þ¤ê¤Ï¡ØÍË°ìÏ¯¤âÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾Ç¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Î¾Áª¼ê¤È¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÁÃ«¤Ï¡ÖËÍ¤è¤ê¤â°µÅÝÅª¤Ë¥µ¥Ã¥«ー¤¬¹¥¤¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ï¥µ¥Ã¥«ー¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£¹áÀîÁª¼ê¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»î¤¹¥¿¥¤¥×¡£´¥Áª¼ê¤Ï¤¿¤À¤¿¤À¥µ¥Ã¥«ー¤¬¹¥¤¤Ç¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤â¥µ¥Ã¥«ー¤ò¤·¤¿¤¤¡£ËÍ¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÊÑ¤Ê¥×¥é¥¤¥É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼«¿È¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«²¿¤ò¤ß¤ó¤Ê¤½¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡¢ÌÀÆü¤ÎÎý½¬¤Î¤¿¤á¤Ëº£Æü¤«¤é½àÈ÷¤¹¤ë¤Î¤ä¤í¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤ï¤»¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹
¼ã¤¤ºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¸°¤¬¡ÖÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤ï¤»¤ë¡×¤³¤È¡£
³ÁÃ«¤Ï¡ÖËÍ¤ß¤¿¤¤¤ÊÀÕÇ¤´¶¤Î¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë²¿¤«Í¿¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Áー¥à¤òÇØÉé¤ï¤»¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤¤¤¦Ìò¿¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤ªÁ°¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ºÝ¤Ë´ÆÆÄ¤«¤éÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»î¹çÃæ¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¸òÂå¤·¤¿¤é¼¡¤ÏËÍ¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þー¥¯¤ò¡£¤³¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þー¥¯¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦ËÍ¤ß¤¿¤¤¤ÊÃ±½ã¤Ê¿Í´Ö¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤À¤±¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¢¤«¤ó¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤Âç»ö¤Ê¤³¤È¡×¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÁÒ´Ó°ìµ£¤¬Îý½¬¤Î3»þ´ÖÁ°¤«¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¼«¿È¤âÁá¤¯Îý½¬¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÍ¤¬¤½¤¦¤¤¤¦Ìò¿¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÁá¤¯Íè¤Æ¤ë¤ó¤ä¤í¡Ù¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¬ÌÏÈÏ¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ËÌá¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëÇØÈÖ¹æ8¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥»¥ì¥Ã¥½¤Î8ÈÖ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¡¢4ºÐ¤«¤é¥»¥ì¥Ã¥½¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î8ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£8ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¤³¤Î¥Áー¥à¤ÎÃæ¿´¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Á´¤Æ¤òÇØÉé¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÕÇ¤´¶¤Î²êÀ¸¤¨¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¿Í´ÖÀ¤¬ºÍÇ½¤òº¸±¦¤¹¤ë
Å¢¤Ï¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¹ðÇò¡£À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹»þÂå¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥É¥¦¥°¥é¥¹¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤ÆËÍ¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÇÔËÌ¤òÇ§¤á¤¿Áª¼ê¡£¤â¤Ã¤È¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Çº£°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤°¤é¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤¢¤ë»î¹ç¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¢¤Ï¡ÖÃÏ¹ö¤ËÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿µ¤Ê¬¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ë¥É¥¦¥°¥é¥¹¤¬¡Ö°ì½ï¤ËÀï¤ª¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢ËÍ¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤ò´Õ¤ß¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤¨¤ÆËÍ¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤¿¡£¤³¤¤¤Ä¤É¤ó¤À¤±´ï¤¬¹¤¤¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥µ¥Ã¥«ー¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡¢¿Í´ÖÅª¤Ë¤âÎ©¤ÁÂÇ¤Á¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¤½¤Î»þ¤Ë¥Ü¥¯¤Ï¤³¤¤¤Ä¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¿Í´ÖÀ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«¿È¤Î¸Â³¦¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹»þÂå¤Ë¼«¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡ÖËÍ¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÉáÃÊ¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤¬»î¹çÃæ¤Ë¤âÊ¸¶ç¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Øº£¤Î¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¹Ô¤±¤Ð¡Ù¤Ã¤Æ¤¦¤¶¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£¥Áー¥àÆâ¤ÎÊ¬ÃÇ¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ー¤ÎÊÑ²½¤ÈÌ¤Íè
ÈÖÁÈ¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«²ò¤â¸ì¤é¤ì¤¿¡£
Å¢¤Ï¡Ö¤À¤¤¤ÖÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÀÎ¤À¤Ã¤¿¤éËÜÅÄ·½Í¤Áª¼ê¤¬¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡ØÌµÍý¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£º£¤Ï¤â¤¦ÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤À¤·¡¢Â¿Ê¬º£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÃ¯¤âµ¿¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÀÎ¤À¤Ã¤¿¤éÆüËÜ¤ÇJ¥êー¥°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¡¢ÂåÉ½¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦½ç½ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤½¤³¤ÇÀäÂÐÅª¤Ë³èÌö¤ò¤·¤Æ½é¤á¤ÆÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤È¤¤¤¦½ç½ø¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±À¤³¦¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤ãÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦º£¤Î´Ä¶¤¬¡¢¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¿®ØáÀ¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
³ÁÃ«¤â¡Öº£¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤ÈÁ´°÷¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»¿Æ±¡£
¤¿¤À¤·¡Ö¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Áー¥à¤ÏÂ¿Ê¬Á´¥Áー¥àÆ±¤¸¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥°¥ëー¥×¥êー¥°ÇÔÂà¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡×¤È¸½¼ÂÅª¤Ê¸«Êý¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤½¤Î1»î¹ç1»î¹ç¡£°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ²ø²æ¿Í¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¡£³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Áー¥à¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£°ÜÀÒ¤ò¤¹¤ë¤ÈÄ´»Ò¤òÊø¤¹Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢Áª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤è¤ëÄ´»Ò¤ÎÊÑ²½¤ò·üÇ°¤¹¤ë°Õ¸«¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡ßÅ¢ÂçÀ¤ ¥×¥í°Õ¼±¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡ª¡©¥¯¥»¤¢¤ëºÍÇ½¤òÀ¸¤«¤¹¶Ë°Õ¤ËÇ÷¤ë¡ª
WÇÕÍ¥¾¡¸ø¸À¡Ö¤¢¤È¤â¤¦1¤ÄÄ¶¤¨¤ì¤Ð·è¾¡¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¡£Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¡×¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¸ì¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÌ¤Íè¿Þ
¡ÚÆ°²è¡ÛÊ¿»³ÁêÂÀ¤È³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤¬·ãÏÀ¡ª¹â¹»¤«¥¯¥é¥Ö¥æー¥¹¤«Âç³Ø¤«¡©Ì¤Íè¤ò·è¤á¤ëÁªÂò