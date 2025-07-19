ÊÆ¡¢Ãæ¹ñÀÒ¤Î¸¦µæ¼Ô¤é²ò¸Û¡¡ÇÀ¶È¾Ê¡¢°ÂÊÝ¥ê¥¹¥¯¤Ç
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï18Æü¡¢ÊÆÇÀÌ³¾Ê¤¬¡Ö·üÇ°¹ñ¡×½Ð¿È¤Î¸¦µæ¼Ô¤éÌó70¿Í¤ò²ò¸Û¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¿©ÎÁ¶¡µë¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤ÉÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢¼ç¤ËÃæ¹ñÀÒ¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÃæ¹ñ¤Î´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆ¹ñÆâ¤ÎÇÀÃÏ¤ÎÇäµÑ¶Ø»ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¹ÔÆ°·×²è¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤Î·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÇî»Î¹æ¼èÆÀ¸å¤ËÇÀÌ³¾Ê¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñÀÒ¤Î¸¦µæ°÷¤é¡£ºÎÍÑÁ°¤Ë¿³ºº¤ò¼õ¤±¡¢2Ç¯´Ö¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÇÀÌ³¾Ê¤Î¹Êó´±¤Ï¡¢·üÇ°¹ñ½Ð¿È¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ïº£¸å¡¢Æ±¾Ê¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£