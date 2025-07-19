Âç¶¶ÏÂÌé¡ÈÍ¥²æ¡É¡¢½ÂÃ«Æäºé¡È²Ö¡É¤È½é¥Ç¡¼¥È¤Ë¥É¥¥É¥¡¡¡Ø¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¹¥Ñ¥¤¡ÙÂè3ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼¡Ø¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¹¥Ñ¥¤¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å11¡§00¡ËÂè3ÏÃ¤¬19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢Âè3ÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¤Þ¤ë¤Ç¾®Æ°Êª¡ª¤Û¤Ã¤Ú¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Û¤ª¤Ð¤ëÂç¶¶ÏÂÌé
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢Éü½²¤ËÇ³¤¨¤ë¥¹¥Ñ¥¤¤È¡¢¤½¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¼ÒÄ¹Îá¾î¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¶ØÃÇ¤Î¡È¥¹¥Ñ¥¤¡¦¥é¥Ö¥³¥á¡É¡£²¿¼Ô¤«¤ÎºöÎ¬¤Î¤»¤¤¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿·»¤ÎÉü½²¤Î¤¿¤á¡¢¡ÈÉ½¡É¤Ç¤Ï»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¡¢¿ÍÌ®¤ò¼¡¡¹¤È¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ò¤È¤ê¤ÎÀÄÇ¯¡¦¿û¸¶Í¥²æ¡ÊÂç¶¶¡Ë¡£°ìÊý¡¢¡ÈÎ¢¡É¤Ç¤Ï¡¢Ë´¤·»¤Î¤â¤È¤«¤éÂçÀÚ¤Ê¾ðÊó¤òÃ¥¤Ã¤¿ÈÈ¿Í¤òÁÜ¤¹¥¹¥Ñ¥¤¤È¤·¤Æ°ÅÌö¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¼ÒÄ¹Îá¾î¡¦éÂÌ¶ÅÄ²Ö¡Ê½ÂÃ«Æäºé¡Ë¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£
¡¡Âè3ÏÃ¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÍ¥²æ¤È²Ö¤¬½é¥Ç¡¼¥È¤Ø¡£¤·¤«¤·¡¢²Ö¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥ÉÌò¤Ë¡ÈÍê¤ì¤ëÁêËÀ¡É¤Ç¤¢¤ë°¦¸¤¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ê!?¡ËÁÛÄê³°¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¡¢Í¥²æ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤¬ÇËÃ¾¤·¾Ç¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡¢¿¿Ç·²ð¡Ê¿¥»³¾°Âç¡Ë¤¬Äó°Æ¤·¤¿¡Ö¸¤¤È¤ª¾îÍÍ¤È¹Ô¤¯½îÌ±Åª¤Ê¥Ç¡¼¥È¥³¡¼¥¹¡×¤Ç¤³¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡£¿¿Ç·²ð¤Î¤«¤æ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¥Ê¥¤¥¹¤Ê¥Õ¥©¥í¡¼¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢2¿Í¤Ç¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç²Ö¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ìÌÌ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢½é¤á¤Æ¥±¥Ð¥Ö¥µ¥ó¥É¤ò¤Þ¤ë¤«¤¸¤ê¤·¡¢¤Ï¤¸¤±¤ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¾¦Å¹³¹¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤ò¿ÍÀ¸½é¤Î¡ÈÇã¤¤¿©¤¤¡É¤ò¤·¡¢¥È¥¥á¥¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Í¥²æ¤Î¿´¶¤ËÊÑ²½¤¬¡½¡½¡£»×¤ï¤º¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤È¤¤¤¦¿´¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£2¿Í¤¬¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¹À¼¡Ïº¡ÊÄÍÃÏÉð²í¡Ë¤¬¡¢¡ÖËÜÅö¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤À¤Ã¤¿¤é¹¬¤»¤À¤í¤¦¤Ë¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤Û¤É¤Î¤ª»÷¹ç¤¤¤Ö¤ê¤ò¤ß¤»¤ë¡£
¢£Âè3ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡ÖéÂÌ¶ÅÄ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Ç¡¼¥¿¡×¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ëéÂÌ¶ÅÄÎ´°ì¡Ê¹âÅèÀ¯¿¡¿¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤Î°¦Ì¼¡¦²Ö¤Ë¶á¤Å¤¡¢Èà½÷¤ò¥¾¥Ã¥³¥ó¤Ë¤µ¤»¤Æ¾ðÊó¤òÊ¹¤½Ð¤½¤¦¤È¤â¤¯¤í¤à¿û¸¶Í¥²æ¡£²Ö¤¬¡¢Æâ½ï¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Ð¥¤¥ä¡¼¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Í¥²æ¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤ËÈà½÷¤È¥Ç¡¼¥È¤ÎÌóÂ«¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ç¡¼¥ÈÅöÆü¡½¡½¡£¤Ê¤ó¤È¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Ë¤Ï°¦¸¤¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ò¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¤È¤·¤Æ°ú¤Ï¢¤ì¤¿²Ö¤¬¤¤¤Æ¡Ä!?¡¡»×¤ï¤Ì»öÂÖ¤Ë¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤¬ÂæÌµ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿Í¥²æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ñ¥¤Ãç´Ö¤Ç¤¢¤ë²¬»³¿¿Ç·²ð¤¬¡Ö¸¤¤È¤ª¾îÍÍ¤È¹Ô¤¯½îÌ±Åª¤Ê¥Ç¡¼¥È¥³¡¼¥¹¡×¤òÄó°Æ¤·¡¢»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤ë¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Ë¶½¤¸¤ë2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÍ¥²æ¤Ï²Ö¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¤òÁê¼ê¤Ë¸«¤»¤ë²Ö¤Î¾Ð´é¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¥±¥Ð¥Ö¥µ¥ó¥É¤ò¶²¤ë¶²¤ë¤Û¤ª¤Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¦Å¹³¹¤ÇÇã¤Ã¤¿¥³¥í¥Ã¥±¤ò½é¤á¤Æ¡ÔÇã¤¤¿©¤¤¡Õ¤·¤¿¤ê¤·¤¿ºÝ¤ÎÈà½÷¤Î¥Ô¥å¥¢¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÍ¥²æ¤Ï¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£»×¤ï¤º¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤È¸À¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ï¥Ã¤È»×¤¤Ä¾¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â²Ö¤ò¸ýÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Âº·É¤¹¤ë·»¡¦¾°Ç·¡Ê¹ÂÃ¼½ßÊ¿¡Ë¤Î»à¤Î¿¿Áê¤òÃµ¤ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Î¤¿¤á¤Ê¤Î¤À¤È¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢²Ö¤È¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ÎÉÔºß¤òÃÎ¤Ã¤¿éÂÌ¶ÅÄÎ´°ì¤Ï¡¢²Ö¤ÎËå¡¦ºé¡ÊÀ¶Çµ¤¢¤µÉ±¡Ë¤Ë·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦ÅÁ¤¨¤ë¡£ºé¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¤ªÃã¤ò¤¹¤ë2¿Í¤Î¤â¤È¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤¬¡Ä¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢Í¥²æ¤È²Ö¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤Î¹ÔÊý¤Ï¡½¡½!?
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¤Þ¤ë¤Ç¾®Æ°Êª¡ª¤Û¤Ã¤Ú¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Û¤ª¤Ð¤ëÂç¶¶ÏÂÌé
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢Éü½²¤ËÇ³¤¨¤ë¥¹¥Ñ¥¤¤È¡¢¤½¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¼ÒÄ¹Îá¾î¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¶ØÃÇ¤Î¡È¥¹¥Ñ¥¤¡¦¥é¥Ö¥³¥á¡É¡£²¿¼Ô¤«¤ÎºöÎ¬¤Î¤»¤¤¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿·»¤ÎÉü½²¤Î¤¿¤á¡¢¡ÈÉ½¡É¤Ç¤Ï»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¡¢¿ÍÌ®¤ò¼¡¡¹¤È¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ò¤È¤ê¤ÎÀÄÇ¯¡¦¿û¸¶Í¥²æ¡ÊÂç¶¶¡Ë¡£°ìÊý¡¢¡ÈÎ¢¡É¤Ç¤Ï¡¢Ë´¤·»¤Î¤â¤È¤«¤éÂçÀÚ¤Ê¾ðÊó¤òÃ¥¤Ã¤¿ÈÈ¿Í¤òÁÜ¤¹¥¹¥Ñ¥¤¤È¤·¤Æ°ÅÌö¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¼ÒÄ¹Îá¾î¡¦éÂÌ¶ÅÄ²Ö¡Ê½ÂÃ«Æäºé¡Ë¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢2¿Í¤Ç¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç²Ö¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ìÌÌ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢½é¤á¤Æ¥±¥Ð¥Ö¥µ¥ó¥É¤ò¤Þ¤ë¤«¤¸¤ê¤·¡¢¤Ï¤¸¤±¤ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¾¦Å¹³¹¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤ò¿ÍÀ¸½é¤Î¡ÈÇã¤¤¿©¤¤¡É¤ò¤·¡¢¥È¥¥á¥¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Í¥²æ¤Î¿´¶¤ËÊÑ²½¤¬¡½¡½¡£»×¤ï¤º¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤È¤¤¤¦¿´¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£2¿Í¤¬¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¹À¼¡Ïº¡ÊÄÍÃÏÉð²í¡Ë¤¬¡¢¡ÖËÜÅö¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤À¤Ã¤¿¤é¹¬¤»¤À¤í¤¦¤Ë¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤Û¤É¤Î¤ª»÷¹ç¤¤¤Ö¤ê¤ò¤ß¤»¤ë¡£
¢£Âè3ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡ÖéÂÌ¶ÅÄ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Ç¡¼¥¿¡×¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ëéÂÌ¶ÅÄÎ´°ì¡Ê¹âÅèÀ¯¿¡¿¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤Î°¦Ì¼¡¦²Ö¤Ë¶á¤Å¤¡¢Èà½÷¤ò¥¾¥Ã¥³¥ó¤Ë¤µ¤»¤Æ¾ðÊó¤òÊ¹¤½Ð¤½¤¦¤È¤â¤¯¤í¤à¿û¸¶Í¥²æ¡£²Ö¤¬¡¢Æâ½ï¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Ð¥¤¥ä¡¼¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Í¥²æ¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤ËÈà½÷¤È¥Ç¡¼¥È¤ÎÌóÂ«¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ç¡¼¥ÈÅöÆü¡½¡½¡£¤Ê¤ó¤È¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Ë¤Ï°¦¸¤¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ò¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¤È¤·¤Æ°ú¤Ï¢¤ì¤¿²Ö¤¬¤¤¤Æ¡Ä!?¡¡»×¤ï¤Ì»öÂÖ¤Ë¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤¬ÂæÌµ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿Í¥²æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ñ¥¤Ãç´Ö¤Ç¤¢¤ë²¬»³¿¿Ç·²ð¤¬¡Ö¸¤¤È¤ª¾îÍÍ¤È¹Ô¤¯½îÌ±Åª¤Ê¥Ç¡¼¥È¥³¡¼¥¹¡×¤òÄó°Æ¤·¡¢»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤ë¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Ë¶½¤¸¤ë2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÍ¥²æ¤Ï²Ö¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¤òÁê¼ê¤Ë¸«¤»¤ë²Ö¤Î¾Ð´é¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¥±¥Ð¥Ö¥µ¥ó¥É¤ò¶²¤ë¶²¤ë¤Û¤ª¤Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¦Å¹³¹¤ÇÇã¤Ã¤¿¥³¥í¥Ã¥±¤ò½é¤á¤Æ¡ÔÇã¤¤¿©¤¤¡Õ¤·¤¿¤ê¤·¤¿ºÝ¤ÎÈà½÷¤Î¥Ô¥å¥¢¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÍ¥²æ¤Ï¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£»×¤ï¤º¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤È¸À¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ï¥Ã¤È»×¤¤Ä¾¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â²Ö¤ò¸ýÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Âº·É¤¹¤ë·»¡¦¾°Ç·¡Ê¹ÂÃ¼½ßÊ¿¡Ë¤Î»à¤Î¿¿Áê¤òÃµ¤ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Î¤¿¤á¤Ê¤Î¤À¤È¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢²Ö¤È¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ÎÉÔºß¤òÃÎ¤Ã¤¿éÂÌ¶ÅÄÎ´°ì¤Ï¡¢²Ö¤ÎËå¡¦ºé¡ÊÀ¶Çµ¤¢¤µÉ±¡Ë¤Ë·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦ÅÁ¤¨¤ë¡£ºé¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¤ªÃã¤ò¤¹¤ë2¿Í¤Î¤â¤È¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤¬¡Ä¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢Í¥²æ¤È²Ö¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤Î¹ÔÊý¤Ï¡½¡½!?