Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¡õ¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥óÆüÂ¼Í¦µª¡¢¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë¡¡ÅìMAX¤¬Ì¥ÎÏ¾Ò²ð
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤ÎÆüÂ¼Í¦µª¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å11¡§30¡Ë¤¬¡¢¤¤ç¤¦19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û³Ú¤·¤½¤¦¡ª¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¤ËÌ´Ãæ¤Êº´µ×´ÖÂç²ð¡õÆüÂ¼Í¦µª
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£º£²ó¤Ï¡Ö¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÈÅìµþ²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤Ï¡¢¡ÖÁ´¹ñ¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤ÆüËÜ¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ²¡¹¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£ËèÇ¯¡¢Á´¹ñ¤«¤éÌó100Ëü¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ºòÇ¯¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï1Æü¤Ç180²¯±ßÄ¶¤¨¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ÖÆüËÜ»°Âç²Ö²ÐÂç²ñ¡×¡Ö²Ö²Ð¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×3¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¬ÌÏ¤âÂÇ¤Á¾å¤²¿ô¤âÆüËÜ°ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡ÈÆüËÜ°ì¿Íµ¤¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¡É¤Ë¤Ê¤ì¤¿ÈëÌ©¤òÅ°Äì²òË¶¤¹¤ë¡£
¡¡¿ä¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢1978Ç¯¤ÎÂè1²óÂç²ñ¤«¤éËèÇ¯·ç¤«¤µ¤ºÃÏ¸µ¤Ç¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¿ä¤·Îò48Ç¯¤ÎÅìMAX¤³¤ÈÅìµ®Çî¤é¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£²Ö²ÐÂç²ñ¤Î±ÇÁü¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¸½ºß¤Þ¤ÇÂ³¤¯ÆüËÜºÇ¸Å¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¡×¡Ö²Ö²Ð»Õ¤¿¤Á¤¬µ»½Ñ¤ò¶¥¤¦ÍýÍ³¡×¡Ö¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñºÇÂç¤Î¿Íµ¤¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Åì¤¬¸ì¤ë¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤Î¶½Ì£¿¼¤¤Îò»Ë¤ä¾ðÊó¡¢¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡Ö¤ª¤â¤·¤ì¡¼¡ª¤½¤³ÃÎ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ê¡×¤È¡¢º´µ×´Ö¤ÏÂç¶½Ê³¡£²áµî¤Ë¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¡¢ÆüÂ¼¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤ì¤¤¡×¤Èµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏËèÇ¯Âçº®»¨¤Î¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¤Ë²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤á¤ëÁÀ¤¤ÌÜ¥¨¥ê¥¢¤ä¡¢Ä¶·ê¾ì¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û³Ú¤·¤½¤¦¡ª¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¤ËÌ´Ãæ¤Êº´µ×´ÖÂç²ð¡õÆüÂ¼Í¦µª
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£º£²ó¤Ï¡Ö¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¿ä¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢1978Ç¯¤ÎÂè1²óÂç²ñ¤«¤éËèÇ¯·ç¤«¤µ¤ºÃÏ¸µ¤Ç¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¿ä¤·Îò48Ç¯¤ÎÅìMAX¤³¤ÈÅìµ®Çî¤é¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£²Ö²ÐÂç²ñ¤Î±ÇÁü¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¸½ºß¤Þ¤ÇÂ³¤¯ÆüËÜºÇ¸Å¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¡×¡Ö²Ö²Ð»Õ¤¿¤Á¤¬µ»½Ñ¤ò¶¥¤¦ÍýÍ³¡×¡Ö¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñºÇÂç¤Î¿Íµ¤¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Åì¤¬¸ì¤ë¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤Î¶½Ì£¿¼¤¤Îò»Ë¤ä¾ðÊó¡¢¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡Ö¤ª¤â¤·¤ì¡¼¡ª¤½¤³ÃÎ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ê¡×¤È¡¢º´µ×´Ö¤ÏÂç¶½Ê³¡£²áµî¤Ë¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¡¢ÆüÂ¼¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤ì¤¤¡×¤Èµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏËèÇ¯Âçº®»¨¤Î¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¤Ë²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤á¤ëÁÀ¤¤ÌÜ¥¨¥ê¥¢¤ä¡¢Ä¶·ê¾ì¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£