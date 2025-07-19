ÌÚÍü·ûÉð¡¢Âçºå¤«¤é£³²óÌÜ¤ÎÁ´¹ñ½ä²óÅ¸¡¡³èÆ°µÙ»ßÃæÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤Î¶á¶·¤Ï¡Ö´°àú¤Ë¼£¤¹¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤È¡×
¤È¤ó¤Í¤ë¤ºÌÚÍü·ûÉð¡Ê63¡Ë¤¬18Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç19Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ö¡ØÌÚÍü·ûÉðÅ¸¡ÝTOUCH¡ÙSERENDIPITY¡Ý°ÕÌ£¤¢¤ë¶öÁ³¡×¡Ê8·î31Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÆâÍ÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¼«¿È3²óÌÜ¤ÎÁ´¹ñ½ä²óÅ¸¡£
Âçºå¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÃÏ¤ËÁª¤Ó¡¢¡Öº£²ó¤ÎPR²ñÄ¹¤Ï¥ê¥ó¥´»Ð¤µ¤ó¡ª¡×¤ÈÃç¤Î¤¤¤¤¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¥ê¥ó¥´¤ò»ØÌ¾¡£¿©Æ»¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ßÃæ¤ÎÁêÊý¡¢ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·´°àú¤Ë¼£¤¹¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¼£¤Ã¤ÆÂÎÎÏ²óÉü¤·¤¿¤é¥é¥¤¥Ö¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤è¤¦¡×¤È¶á¶·Êó¹ð¤·¤¿¡£