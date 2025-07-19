ËÌÌîÉð´ÆÆÄ¡Ö¥ê¥¿¥¤¥¢¤ÎÂÎÀª¤Ç¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»Å»ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×CM»£±Æ¤Î¤¿¤á¥Ô¥¢¥Î¤ÎÎý½¬¤â
ËÌÌîÉð´ÆÆÄ¡Ê78¡Ë¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇSCO¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·CMÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Æ±CM¤Ç¤Ï¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬¡Ö»£±Æ¤Î2¡¢3ÆüÁ°¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡£²È¤Î¥Ô¥¢¥Î¤ÇÎý½¬¤·¤¿¤±¤ÉÄ´Î§¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉèÌÌ¤ò¸«¤ÆÃÆ¤¤¤¿¤Î¤Ë²»¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»£±Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤é¥®¥ã¥é¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤é¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏ³¤é¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
ºÇ¶á¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤³²¿Ç¯¤«¤ÇCM¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è¤â¿·¤·¤¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤âÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥ê¥¿¥¤¥¢¤ÎÂÎÀª¤Ç¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤¤¤í¤ó¤Ê»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Í¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£