¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÃË»Ò£Õ£²£°¥¢¥¸¥¢Æ¼¡¦ËÜÂ¿Àµ¸×¤¬½é¤ÎÆüËÜ°ì¤Ø¡¡ÀÅ²¬¤«¤éÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤Ø¡Öµ±¤±¡ª¥¢¥ª¥Ï¥ë¡×
¡¡¥¢¥¸¥¢¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¹â¹»ºÇ¹âÊö¤ÎÂç²ñ¤ËÄ©¤à¡££¹Æü¤Ë¥¥ë¥®¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Õ£²£°¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë£µ£µ¥¥íµé¤Ç£³°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿ËÜÂ¿Àµ¸×¡ÊÀÅ²¬¡¦ÈôÎ¶£³Ç¯¡Ë¤¬¡¢µ¢¹ñ¸å½éÀï¤Î¥Þ¥Ã¥È¤Ë¾å¤¬¤ë¡£ÁíÂÎ¤Ï¥°¥ì¥³¤¬¤Ê¤¯¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë£µ£µ¥¥íµé¤Ç½Ð¾ì¡£¡Ö¥°¥ì¥³¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¤ÎÊý¤¬¹¥¤¡×¤È¹â¹»½é¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡½é¤Î³¤³°¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡ÖÄ©Àï¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾¥á¥À¥ë¤¬¼è¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡££Õ£²£°¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÂç³ØÀ¸À¤Âå¤Ë¤Þ¤¸¤Ã¤Æ¤ÎÉ½¾´Âæ¤À¤±¤Ë¡¢²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»À¸¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¸¢¡¢ºò½©¤Î¹ñ¥¹¥Ý¤È¤â½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÁ´¹ñ¹â¹»ÁªÈ´¡¢£Ê£Ï£Ã¥¸¥å¥Ë¥¢¸ÞÎØ¤È¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡£¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Çµ»¤ò¤«¤±¤ëÍ¦µ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Âç»ö¤Ê·è¾¡¤Ç¼åµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤òÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡¸ºÎÌÊýË¡¤òÊÑ¤¨¤¿¡£ÉáÃÊ¤ÎÂÎ½Å¤Ï£µ£¸¥¥í¤Ç¡¢£µ£µ¥¥íµé¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á£³¥¥í¤Û¤É¸º¤é¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖºÇÃ»£´Æü¤°¤é¤¤¤Ç°ìµ¤¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï£³½µ´Ö¤Û¤É¤«¤±¤Æ¸º¤é¤·¤¿¡£¡Ö°ìµ¤¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÏºÇ¸å¤Ë¥¹¥¿¥ß¥ÊÀÚ¤ì¤·¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÉ½¾´Âæ¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö£²°Ì¤È£³°Ì¤Ï¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦Í¥¾¡¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£ÆÀ°Õµ»¤ÎÊÒÂ¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç¡¢º£ÅÙ¤³¤½¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¤ë¡£¡Ê±öÂô¡¡Éð»Î¡Ë
¡¡¢¡ËÜÂ¿¡¡Àµ¸×¡Ê¤Û¤ó¤À¡¦¤Þ¤µ¤È¤é¡Ë£²£°£°£·Ç¯£´·î£µÆü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£¿Ü²ì»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££±£¸ºÐ¡££³ºÐ¤Ç¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿¡£²ÈÂ²¤ÏÎ¾¿Æ¤È»Ð¡¢Äï¡££±£¶£¶¥»¥ó¥Á¡¢£µ£¸¥¥í¡£