¥¤¥Á¥í¡¼»á¡¢¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÎ©¾ì¤â¡Ö¤½¤ì¤Ï¿Í¤¬·è¤á¤Æ¡×¡¡ÊÆÅÂÆ²Æþ¤ê¤ÇÌÀ¤«¤¹¿´¶¤ÈÌîµå¤ÎÌ¤Íè
MLBÄÌ»»3089°ÂÂÇ¡¢¥·¡¼¥º¥ó262°ÂÂÇ¤Î¶â»úÅã¤â
¡¡¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤ÎÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£º£¸å¤Ï¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ï¿Í¤¬·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢°úÂà¸å¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌîµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿Í´Ö¤È¿Í´Ö¤¬Àï¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¡£¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡£¾ðÇ®¤È¤«µ¤»ý¤Á¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¢¤Þ¤êÌµµ¡¼Á¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¡¢¿Í´Ö¤È¿Í´Ö¤Î¶¥µ»¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òËÍ¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎÅ¯³Ø¤Ë¸ÀµÚ¡£Â³¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬¹¬¤»¤ËÌîµå¤ò¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¸ùÀÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Îò»Ë¤òÆ§¤ó¤Ç¡¢º£¤Î²æ¡¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤Î´¶¼Õ¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¿´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¡¢¹â¹»À¸¤Ê¤É¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ìîµå¤Î»ØÆ³¤òÀºÎÏÅª¤Ë¤³¤Ê¤¹¡£Àè¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ÀèÇÚ¤¬¸åÇÚ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶¯Ä´¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç¤Î»ØÆ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖËÍ¤ÏÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Áª¼ê¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤ò¤·¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤ËÊÆ¥¯¡¼¥Ñ¡¼¥º¥¿¥¦¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤ëÅÂÆ²Æþ¤ê¤ÎÉ½¾´¼°Åµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡¢¿ÍÁ°¤ÇÏÃ¤¹»þ¤Ï¶ÛÄ¥¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤½¤ì¤è¤ê¤âÍè·î¤Î31Æü¤ËÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¡¢½÷»Ò¤ÎÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤È¤Î»î¹ç¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ç¤Î¹â¹»½÷»ÒÁªÈ´¤È¤ÎÂÐÀï¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤é¤·¤µ¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡1·î¤Ë»ñ³Ê1Ç¯ÌÜ¤ÇÁª½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Á´ÊÆÌîµå¶¨²ñ¤Ë10Ç¯°Ê¾å½êÂ°¤¹¤ëµ¼Ô¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Ç·èÄê¤µ¤ì¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç10Ç¯°Ê¾å¥×¥ì¡¼¤·¤¿Áª¼ê¤¬°úÂà¤«¤é5Ç¯¤Ç»ñ³Ê¤òÆÀ¤Æ¡¢Á´ÅêÉ¼¿ô¤Î75¡ó¤ò½¸¤á¤ë¤ÈÅÂÆ²Æþ¤ê¤È¤Ê¤ë¡£Ìî¼ê»Ë¾å½é¤ÎËþÉ¼¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â1É¼Â¤ê¤º¡¢99.7¡ó¤Ç¤ÎÁª½Ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ï2001Ç¯¤Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢ÅðÎÝ²¦¡¢MVP¡¢¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±Ç¯¤«¤é10Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂÇÎ¨3³ä¡¢200°ÂÂÇ¤òÃ£À®¡£2004Ç¯¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó262°ÂÂÇ¤Î¿·µÏ¿¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»ÄÌ»»3089°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢2019Ç¯¤Ë°úÂà¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë