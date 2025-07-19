¡Ú£Ç¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥¿¡Û£²ÇÔ¤·¤¿¤é¡Äºå¿ÀÀï»Ë¾åºÇÂ®Éé¤±±Û¤··èÄê
¡¡µð¿Í¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÀïÁ°¤ÎÁ°È¾Àï¤òºå¿À£³Ï¢Àï¤Ç½ª¤¨¤ë¡£¸½ºß¡¢£´£±¾¡£´£²ÇÔ£³Ê¬¤±¤Ç¡¢Á°È¾Àï¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡ºå¿ÀÀï¤Ï£´¾¡£±£±ÇÔ¤È¤³¤Á¤é¤â¡¢¤¢¤È£²ÇÔ¤ÇÉé¤±±Û¤·¡£Éé¤±±Û¤·¥¿¡¼¥ó¤Èºå¿ÀÀï¤ÎÉé¤±±Û¤·ÁË»ß¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤³¤Î£³Ï¢Àï¤Ï£²¾¡°Ê¾å¤Ï¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£µð¿Í¤¬ºå¿ÀÀïÉé¤±±Û¤·¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢£²£³Ç¯¤Ë£¶¾¡£±£¸ÇÔ£±Ê¬¤±¤Ç¡¢ºå¿ÀÀï¤Î¥ï¡¼¥¹¥ÈÇÔÀï¤òµÊ¤·¤Æ°ÊÍè¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ºå¿ÀÀï¤ÎÉé¤±±Û¤·¤¬Á°È¾Àï¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥«¡¼¥É¤Ç½é¤Ë¤Ê¤ë¡££±£¹Æü¤Î¥²¡¼¥à¤Çºå¿À¤ËÇÔ¤ì¤ë¤È¡¢£±£²ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¥«¡¼¥É¤Î£±£¶»î¹çÌÜ¤Þ¤Ç¤ÎºÇÂ¿ÇÔÀï¤À¤±¤Ë½éÀï¤ÏÍî¤È¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡µð¿Í¤Ï£³Ï¢Àï¤Ç£²ÇÔ¤¹¤ë¤È¡¢Á°È¾Àï¤ÎÉé¤±±Û¤·¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ó°Ì¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤¬£±£°¥²¡¼¥àº¹°Ê¾å¤ÇÁ°È¾Àï¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£Éé¤±±Û¤·¥¿¡¼¥ó¤Ê¤é¡¢£²£³Ç¯°ÊÍè¡¢£±£°¥²¡¼¥àº¹°Ê¾å¤Ê¤é¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë£±£³¡¦£µº¹ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿£²£²Ç¯°ÊÍè¤À¤¬¡¢ºå¿ÀÀï¤ÎÉé¤±±Û¤·ÁË»ß¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Á°È¾ÀïÉé¤±±Û¤·²óÈò¤Ë¤â¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë£³Ï¢Àï¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¤¬ºÇÄã¥Î¥ë¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊÊ¡»³¡¡ÃÒµª¡Ë