¡Úºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¸ìÏ¿¡Û¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Á°3»î¹ç¡¢¤Þ¤¿ÉáÄÌ¤ËÀï¤¦¡£Î©¤Á¸þ¤«¤¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç»ý¤Ã¤Æ
¡¡¡Úºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¸ìÏ¿¡Û
¡¡¢§½àÈ÷´°Î»¡¡Áª¼ê¤ÎÉ½¾ð¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤Þ¤¿ÉáÄÌ¤ËÀï¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Ê¥²¡¼¥à¡ËÁ°¤Î3»î¹ç¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤É½¾ð¤Ç¤¢¤¹¡Ê19Æü¡Ë¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡¡¢§¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¡¡Ê»î¹ç¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¤³¤Î2Æü´Ö¤ÏÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³«ËëÀï¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¾ï¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£·ë²Ì¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡£