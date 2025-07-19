¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û£²£³Ç¯²Æ½à£Ö¤Î°°ÀîÌÀÀ®¡¦ÀéÍÕ¹µ¬´ÆÆÄ¤¬º£²Æ¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¡¡Â©»Ò¡¦Î´¹¤Ïµð¿ÍÅê¼ê
¡¡£²£°£²£³Ç¯²Æ¤ÎËÌËÌ³¤Æ»Âç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿°°ÀîÌÀÀ®¤ÎÀéÍÕ¹µ¬´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤¬¡¢º£²Æ¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤·¤¿¤³¤È¤¬£±£¸Æü¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£º£¸å¤ÏÉôÄ¹¤È¤·¤ÆÌîµåÉô¤ò»Ù¤¨¤ë¡£¿·´ÆÆÄ¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËÂÓ¹¹©¡¢ÀçÂæÂç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¾®ÅçÈ»ÉôÄ¹¡Ê£³£·¡Ë¤¬¾º³Ê¤¹¤ë¡£
¡¡°°ÀîÌÀÀ®¤Ï£±£¹£´£·Ç¯ÁÏÎ©¤Î»äÎ©¹»¡£ÌîµåÉô¤Ï£¹£¸Ç¯¤ËÁÏÉô¤·¤¿¡£°°ÀîÂç¹â¡Ê¸½¡¦°°Àî»ÖÊ÷¡Ë¤Î¥³¡¼¥Á¡¢ÉôÄ¹¤È¤·¤Æ£³ÅÙ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÀéÍÕ»á¤Ï¡¢£²£°£²£°Ç¯£±£²·î¤Ë°°ÀîÌÀÀ®¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡££²£³Ç¯²Æ¤Ë¤ÏÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ëµð¿Í¡¦ÀéÍÕÎ´¹Åê¼ê¡Ê£²£°¡Ë¡á£²£³Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£¶°ÌÆþÃÄ¡á¤òÍÊ¤·¤Æ»Ë¾å½é¤ÎËÌËÌ³¤Æ»Âç²ñ·è¾¡¿Ê½Ð¡£¥¯¥é¡¼¥¯¤Ë£°¡½£±¤ÇÀËÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¸òÂå¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÀéÍÕ»á¤¬Æ±¹»¤Î¶µÆ¬¤Ë¾ºÇ¤¤·¤¿¤¿¤á¡£½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿ËÌËÌ³¤Æ»Âç²ñ³«ËëÁ°¤«¤éÂàÇ¤¤¬´ûÄêÏ©Àþ¤À¤Ã¤¿¡£¿·¥Á¡¼¥à¤Ï£¹·î£±£¸Æü³«ËëÍ½Äê¤Î½©µ¨Á´Æ»Âç²ñ°°ÀîÃÏ¶èÍ½Áª¤Ë¸þ¤±¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿·ÂÎÀ©¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÀéÍÕ»á¤Ï¡ÖÎ©¾ì¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤±¤É¡¢ÌÀÀ®¹â¹»¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤Ê¤Î¤ÇÂ´¶È¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£