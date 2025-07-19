£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£µ»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£±£´£²¥É¥ë°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£µ»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£±£´£²¥É¥ë°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°18Æü¡ÊNY»þ´Ö16:00¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö05:00¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡44341.98¡Ê-142.51¡¡-0.32%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡20895.66¡Ê+10.01¡¡+0.05%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡39745¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-85¡¡-0.21%¡Ë
²¤½£³ô¼°18Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 8992.12¡Ê+19.48¡¡+0.22%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24289.51¡Ê-81.42¡¡-0.33%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7822.67¡Ê+0.67¡¡+0.01%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.873¡Ê-0.031¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.426¡Ê-0.026¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.998¡Ê-0.009¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.425¡Ê-0.015¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.695¡Ê+0.020¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.674¡Ê+0.019¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.577¡Ê+0.010¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.336¡Ê-0.010¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.534¡Ê-0.001¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á117443.00¡Ê-2037.08¡¡-1.70%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á17467297¡Ê-302975¡¡-1.71%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
NY¸¶ÌýÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á67.34¡Ê-0.20¡¡-0.30%¡Ë
NY¶âÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á3358.30¡Ê+13.00¡¡+0.39%¡Ë
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
NY³ô¼°18Æü¡ÊNY»þ´Ö16:00¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö05:00¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡44341.98¡Ê-142.51¡¡-0.32%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡20895.66¡Ê+10.01¡¡+0.05%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡39745¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-85¡¡-0.21%¡Ë
²¤½£³ô¼°18Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 8992.12¡Ê+19.48¡¡+0.22%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24289.51¡Ê-81.42¡¡-0.33%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7822.67¡Ê+0.67¡¡+0.01%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.873¡Ê-0.031¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.426¡Ê-0.026¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.998¡Ê-0.009¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.425¡Ê-0.015¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.695¡Ê+0.020¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.674¡Ê+0.019¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.577¡Ê+0.010¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.336¡Ê-0.010¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.534¡Ê-0.001¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á117443.00¡Ê-2037.08¡¡-1.70%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á17467297¡Ê-302975¡¡-1.71%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
NY¸¶ÌýÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á67.34¡Ê-0.20¡¡-0.30%¡Ë
NY¶âÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á3358.30¡Ê+13.00¡¡+0.39%¡Ë
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì