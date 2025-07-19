¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¡Ú¶²ÉÝ»Ø¿ô¡Û£Ö£É£Ø¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÊNY»þ´Ö¡§15:54¡Ë ¡Ú¶²ÉÝ»Ø¿ô¡Û£Ö£É£Ø¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÊNY»þ´Ö¡§15:54¡Ë ¡Ú¶²ÉÝ»Ø¿ô¡Û£Ö£É£Ø¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÊNY»þ´Ö¡§15:54¡Ë 2025Ç¯7·î19Æü 5»þ11Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡Ú¶²ÉÝ»Ø¿ô¡Û£Ö£É£Ø¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÊNY»þ´Ö¡§15:54¡Ë ¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¡¡¡16.48¡Ê-0.04¡¡-0.24¡ó¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È £Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£µ»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£±£´£²¥É¥ë°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü £Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£´»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£±£¸£¹¥É¥ë°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü £Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£³»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£²£°£²¥É¥ë°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü