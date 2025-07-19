¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¡¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÇWAKIWAKI¡¡½é³¤³°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖJAPAN¡¡EXPO¡×¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¥À¥ó¥¹
¡¡²Î¼ê¤Î¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ê29¡Ë¤¬18Æü¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Ç³«Ëë¤·¤¿ÆüËÜÊ¸²½¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖJAPAN¡¡EXPO¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£³¤³°¤Ç¤Î»Å»ö¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡Ö±é²Î¡¦²ÎÍØ¤òÀ¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤ëÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Ìó100¿Í¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸þ¤±¥Þ¥ì¡¼¸ì¤Ç¡Ö¥Ê¥Þ¡¡¥µ¥ä¡¡¥ì¥ª¥ó¡Ê»ä¤ÎÌ¾Á°¤Ï¥ì¥ª¥ó¤Ç¤¹¡Ë¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¤Ç¶ÛÄ¥¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤äÅÁÅý¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈÀÕÇ¤´¶¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡Æ±¹ñ¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¹â¹»2Ç¯À¸¤Î»þ¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô°ÊÍè2ÅÙÌÜ¡£¡ÖÅö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤·Ê¿§¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¥Ê¥·¥´¥ì¥ó¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Æ¤ÈÓÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£»Ð¤â¤«¤Ä¤ÆÆ±¹ñ¤Ë¥Û¡¼¥à¥¹¥Æ¥¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¸½ÃÏ¤ÎÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é²¿ÅÙ¤âÍè¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£19Æü¤Ë¤ÏEXPO²ñ¾ì¤Ç²Î¾§¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¿·¶Ê¡ÖFun¡ªFun¡ªFun¡ª¡×¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥¢¥Ë¥á¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¹ñ¤Ç¤âÍÌ¾¡£ÂÎ¤ÎÀµÌÌ¤Çº¸±¦¤ÎÏÓ¤ò¾å²¼¤ËÆ°¤«¤¹¡ÖWAKI¡¡WAKI¡Ê¥ï¥¥ï¥¡Ë¥À¥ó¥¹¡×¤âÏÃÂê¤À¡£¿·ÉÍ¤Ï¼°Åµ¸å¡¢ÇÐÍ¥¤ä²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬ÄÌ¤¦¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢°ì½ï¤ËÏÓ¤ò¾å²¼¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¿¶¤êÉÕ¤±¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£¡Ö³¤³°¤Ç¤âÍÙ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½¼¼Â´¶¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÍÙ¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ý»²¤·¤¿ÅÉ¤ê³¨¤Ê¤É¤Ç¤â»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤ò°é¤ó¤À¡£¥Þ¥ì¡¼¸ì¤Ç¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥Ü¥ì¥Ü¥ì¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡ÖÀ¤³¦¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£¤¬¤ó¤Ð¥ì¥ª¥ó¡ª¥Ü¥ì¥Ü¥ì¥ª¥ó¡ª¡×¤È¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢ÈÇ¤Î¡È¥ì¥ª¥ó¸ì¡É¤ò¸ò¤¨¤ÆËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¡£