¡Ö¥í¥Ð¡¼¥È¡×½©»³Îµ¼¡¡¡Prime¡¡Video¤Ç¼ç±é¡Ö¾Ð¥¥¤»¤§¤ë¤¹¤Þ¤ó¡×¾ï¤Ë¸ý¤ò³«¤¤¤Æ¡È¤Ê¤ê¤¤ê¡É
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥í¥Ð¡¼¥È¡×¤Î½©»³Îµ¼¡¡Ê46¡Ë¤¬18Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÇPrime¡¡Video¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¾Ð¥¥¤»¤§¤ë¤¹¤Þ¤ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþÀ©ºî¡Ë¤ÎÇÛ¿®µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£»ÒÉÔÆóÍº¡ÊA¡Ë¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÎÁÓ¹õÊ¡Â¤¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ËÌ¾»É¤òÇÛÉÛ¤·¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Ìòºî¤ê¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¸¶ºî¤ÇÁÓ¹õ¤¬¸ý¤òÊÄ¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯¸«¡£»£±Æ¤Ë¤ÏÁ´ÊÔ¸ý¤ò³«¤±¤ÆÎ×¤ß¡Ö´¶¾ðÉ½¸½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÈÊªÀ¨¤¯¸ý¤¬´¥¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£