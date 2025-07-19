¡Ú¥´¥ë¥Õ¡Ûº´Æ£¿´·ë¡¡º£µ¨¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ç¼ó°Ì¥¿¥¤È¯¿Ê¡¡7Ï¢Â³´Þ¤à9¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼ÌÀ¼£°ÂÅÄ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Âè1Æü¡Ê2025Ç¯7·î18Æü¡¡µÜ¾ë¸©¡¡ÀçÂæ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯GC¡á6642¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤Ç17Æü¤Î¶¥µ»¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢Ìµ´ÑµÒ¤Ç3Æü´Ö¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿Âç²ñ¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼1¾¡¤Îº´Æ£¿´·ë¡Ê¤ß¤æ¡¢21¡á¥Ë¥È¥ê¡Ë¤Ï7Ï¢Â³¤ò´Þ¤à9¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Îº£µ¨¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È63¤Î9¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç²ó¤ê¡¢¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¹ÓÌÚÍ¥Æà¡Ê20¡áSky¡Ë¤â9¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤ó¤À¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶â¤Ï75¡ó¤Ë¸º³Û¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÅÜÞ¹¡Ê¤É¤È¤¦¡Ë¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥é¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¡£6ÈÖ¥Ñ¡¼4¡¢»Ä¤ê114¥ä¡¼¥É¤ÎÂè2ÂÇ¤ò48ÅÙ¤Î¥¦¥¨¥Ã¥¸¤Ç¿¶¤êÈ´¤¡¢¥Ô¥ó1¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¦¤È¡¢12ÈÖ¤Þ¤Ç7Ï¢Â³¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀµÄ¾¼«Ê¬¤¬²¿Ï¢Â³¼è¤Ã¤¿¤È¤«¤â¤¢¤Þ¤êÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤È¥Ñ¥Ã¥È¤¬À¨¤¤¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤º¤Ë²Ì´º¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Î·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡7Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç·Þ¤¨¤¿13ÈÖ¤Ç¤Ï¥Ô¥ó¤Þ¤Ç5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤¬¥«¥Ã¥×¤Ë½³¤é¤ì¤ÆÀË¤·¤¯¤âÆþ¤é¤º¡£¥Ä¥¢¡¼µÏ¿¤Î¡Ö8¡×¤Ë¤Ï¤¢¤È1¤ÄÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢7Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ï¼«¿È½é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶¥µ»¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿17Æü¤Ï¡¢´ä¼ê¸©Ê¿ÀôÄ®¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦Ê¸²½°ä»º¤ÎÃæÂº»û¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¹ñÊõ·úÂ¤ÊªÂè1¹æ¤Î»ØÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¶â¿§Æ²¤â¸«³Ø¤·¡¢¡Ö¶â¿§¤Ç¥Ô¥Ã¥«¥Ô¥«¤ÇÀ¨¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡4Æü´Ö¤«¤é3Æü´Ö¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¡¢Ìµ´ÑµÒ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£Âç²ñ¡£¡ÖÈ½ÃÇ¤¬À¨¤¯Æñ¤·¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢³«ºÅ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢1»î¹ç¸º¤ë¤Î¤È¤ä¤ë¤Î¤Ç¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡×¤È¶»Ãæ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£½µËö¤â°ÂÁ´ÂÐºö¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£º´Æ£¤Ï¡Ö¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤°ÌÃÖ¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡×¤È2¾¡ÌÜ¤ØÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¢ã¾¡¤ß¤Ê¤ß¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤ë¡×¢äÂç²ñ¤Ï°ÂÁ´ÂÐºö¤òÅ°Äì¤·¤¿¾å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ä«6¡Á7»þ¤ÈÍ¼Êý4¡Á5»þ¤ËÎÄÍ§²ñ¤¬¥³¡¼¥¹³°¼þ¤ò¸«²ó¤ê¡¢Ä«5»þ¤ÈÁ´ÁÈ¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¸å¤Ë¥´¥ë¥Õ¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥³¡¼¥¹³°¼þ¤ÇÇúÃÝ¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£¥³¡¼¥¹³°¼þÉÕ¶á¤Ë¤Ï·×8Âæ¤Î¥é¥¸¥ª¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¶¥µ»³«ºÅÃæ¤â²»¤òÌÄ¤é¤·¡¢Á°Æü¤«¤é½Ã¿¯ÆþËÉ»ß¥Õ¥§¥ó¥¹±è¤¤¤Ë½Ã¤¬·ù¤¦¤Ë¤ª¤¤¤ò»¶ÉÛ¡£¤³¤ÎÆü¥³¡¼¥¹Æâ¤ËÆ°Êª¤Î¤Õ¤ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÁª¼ê¤«¤é»ØÅ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ª¤è¤ÓÎÄÍ§²ñ¤Ï¡Ö¥¿¥Ì¥¡¢¥Ï¥¯¥Ó¥·¥ó¡¢¥¢¥Ê¥°¥Þ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¤Õ¤ó¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾¡¤ß¤Ê¤ß¤Ï¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¸å¡ÖÎÄÍ§²ñ¤ÎÊý¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡Ê³«Ëë¤Ç¤¤Æ¡ËËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£