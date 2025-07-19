ÊÆCBS¥Æ¥ì¥Ó¡¢¿Íµ¤¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡¦¥ì¥¤¥È¡¦¥·¥ç¡¼¡×ÍèÇ¯5·î¤Ë½ªÎ»¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÈãÈ½Åª¤Ê»Ê²ñ¼Ô
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎCBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ï17Æü¡¢¿Íµ¤¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡¦¥ì¥¤¥È¡¦¥·¥ç¡¼¡×¤òÍèÇ¯5·î¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÈãÈ½Åª¤Ê»Ê²ñ¼Ô¤¬Ä¹Ç¯»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦CBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö¥¶¡¦¥ì¥¤¥È¡¦¥·¥ç¡¼¡×¤Ï¡¢Ä¹Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¿¼Ìë¤Î¿Íµ¤¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¡¢2015Ç¯¤«¤é¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÈãÈ½Åª¤Ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥³¥ë¥Ù¥¢¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
CBS¤Ï17Æü¡¢ÈÖÁÈ¤òÍèÇ¯5·î¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¡¢ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿¼Ìë¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¾õ¶·²¼¤Ç¤Î½ã¿è¤ËºâÀ¯Åª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î»ö¾ð¤È¤Ï°ìÀÚ´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CBS¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÊÌ¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÂçÅýÎÎÁª¤ÎÂÐÎ©¸õÊä¤ËÍÍø¤ÊÊüÁ÷¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÁÊ¤¨¡¢º£·î¡¢CBS¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤¬1600Ëü¥É¥ë¡¢¤ª¤è¤½24²¯±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤ÇÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö¥³¥ë¥Ù¥¢¤¬¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£Èà¤ÎºÍÇ½¤Ï»ëÄ°Î¨¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÄã¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£