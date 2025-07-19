ÆÈ¥À¥Ã¥¯¥¹¤Ï¾®Éý°Â¡á²¤½£³ô¼°³µ¶·
¡¡¤¤ç¤¦¤Î²¤½£³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£½ªÃÍ¤Ï¡¢£Æ£Ô£Ó£Å£±£°£°»Ø¿ô¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£±£¹¡¥£´£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î£¸£¹£¹£²¡¥£±£²¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢Ê©£Ã£Á£Ã£´£°»Ø¿ô¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£°¡¥£¶£·¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î£·£¸£²£²¡¥£¶£·¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡ÊÆÈ¡Ë»Ô¾ì¤Ï¡¢£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£¸£±¡¥£´£²¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î£²Ëü£´£²£¸£¹¡¥£µ£±¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÈ¥À¥Ã¥¯¥¹¤Ï¸ø±×¤Ê¤É¤¬·øÄ´¤â¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ä£É£Ã£Ô´ØÏ¢¤¬ÆðÄ´¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¨¥Í¥ë¥®ー²ñ¼Ò¤Î¥¨ー¥ª¥ó¡¢£Ò£×£Å¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡£ÀºÌ©µ¡´ï¤Î¥¶¥ë¥È¥ê¥¦¥¹¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¥·ー¥á¥ó¥¹¥¨¥Ê¥¸ー¡¢°åÎÅµ¡´ï¤Î¥Õ¥ì¥¼¥Ë¥¦¥¹¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥±¥¢¤Ê¤É¤¬¼å¤¤¡£
¡¡±Ñ£Æ£Ô¤Ï¾®Éý¹â¡£À½Ìô²ñ¼Ò£Ç£Ó£Ë¤¬ÆðÄ´¡¢¾ðÊó²ñ¼Ò¥ì¥ì¥Ã¥¯¥¹¤â¼å¤¤¡£·³¼û»º¶È¤Î£Â£Á£Å¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡¢Åê»ñ²ñ¼Ò£³i¤Ê¤É¤¬·øÄ´¡£
²¤½£³ô¼°18ÆüGMT16:10
±ÑFT100¡¡ 8992.12¡Ê+19.48¡¡+0.22%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24289.51¡Ê-81.42¡¡-0.33%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7822.67¡Ê+0.67¡¡+0.01%¡Ë
MINKABU PRESS
¡¡ÆÈ¥À¥Ã¥¯¥¹¤Ï¸ø±×¤Ê¤É¤¬·øÄ´¤â¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ä£É£Ã£Ô´ØÏ¢¤¬ÆðÄ´¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¨¥Í¥ë¥®ー²ñ¼Ò¤Î¥¨ー¥ª¥ó¡¢£Ò£×£Å¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡£ÀºÌ©µ¡´ï¤Î¥¶¥ë¥È¥ê¥¦¥¹¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¥·ー¥á¥ó¥¹¥¨¥Ê¥¸ー¡¢°åÎÅµ¡´ï¤Î¥Õ¥ì¥¼¥Ë¥¦¥¹¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥±¥¢¤Ê¤É¤¬¼å¤¤¡£
¡¡±Ñ£Æ£Ô¤Ï¾®Éý¹â¡£À½Ìô²ñ¼Ò£Ç£Ó£Ë¤¬ÆðÄ´¡¢¾ðÊó²ñ¼Ò¥ì¥ì¥Ã¥¯¥¹¤â¼å¤¤¡£·³¼û»º¶È¤Î£Â£Á£Å¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡¢Åê»ñ²ñ¼Ò£³i¤Ê¤É¤¬·øÄ´¡£
²¤½£³ô¼°18ÆüGMT16:10
±ÑFT100¡¡ 8992.12¡Ê+19.48¡¡+0.22%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24289.51¡Ê-81.42¡¡-0.33%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7822.67¡Ê+0.67¡¡+0.01%¡Ë
MINKABU PRESS