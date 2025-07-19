»¦¿Íºá¤ÇÉþÌò¤·¤¿Á°Àî¾´»Ê¤µ¤ó¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÌµºá¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¡×¡ÄÂáÊá¤«¤é£³£¸Ç¯¤¿¤Á´ÔÎñ¤Ë¡ÖÀµ¡¹Æ²¡¹»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸Êâ¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡ÂáÊá¤«¤é£³£¸Ç¯¡¢Ç°´ê¤ÎÈ½·è¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¡¡£±£¹£¸£¶Ç¯¤ËÊ¡°æ»Ô¤Çµ¯¤¤¿Ãæ£³½÷»ÒÀ¸ÅÌ»¦³²»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Íºá¤ÇÉþÌò¤·¤¿Á°Àî¾´»Ê¤µ¤ó¡Ê£¶£°¡Ë¤Ë£±£¸Æü¡¢ºÆ¿³Ìµºá¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£»ÊË¡È½ÃÇ¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Ìµºá¤òÁÊ¤¨Â³¤±¤¿Á°Àî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÌµºá¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¡£ÀµÄ¾¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¸á¸å£²»þ¡¢Ì¾¸Å²°¹âºÛ¶âÂô»ÙÉô¤ÎË¡Äî¡£ÁýÅÄ·¼Í´ºÛÈ½Ä¹¤¬ºÆ¿³Ìµºá¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤ëÁ°Àî¤µ¤ó¤ÏÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤º¡¢Á°¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁýÅÄºÛÈ½Ä¹¤ÏÈ½·èÍýÍ³¤Ç¡¢Íºá¤Îº¬µò¤È¤µ¤ì¤¿ÃÎ¿Í¤ÎÌÜ·â¾Ú¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡Ö¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¡£Ê¡°æ¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¾Ú¸À¤ÎÍ¶Æ³¤ä¡¢¾Úµò¤ò³«¼¨¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¡»¡¤Î»ÑÀª¤ò¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡£³»þ´ÖÍ¾¤ê¤ËµÚ¤ó¤À¸À¤¤ÅÏ¤·¤ÎºÇ¸å¡¢ÁýÅÄºÛÈ½Ä¹¤Ï¡Ö¾¯¤·ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢Á°Àî¤µ¤ó¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¹´ü´Ö¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤´¶ìÏ«¤ò¤«¤±¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤Î»þ´Ö¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÁ°Àî¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¹¬Â¿¤«¤é¤ó¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Àî¤µ¤ó¤ÏÁýÅÄºÛÈ½Ä¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¡¢ÂàÄî¤·¤¿¡£
¡þ
¡¡ÊÄÄî¸å¡¢Á°Àî¤µ¤ó¤Ï¶âÂô»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¡ÖºÛÈ½Ä¹¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¿´¤ËÇ®¤¤¤â¤Î¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¥¨¡¼¥ë¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼¸çÊÛ¸îÃÄÄ¹¤Ï¡¢¶¡½ÒÍ¶Æ³¤ä¾Úµò³«¼¨¤ÎÌäÂê¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö·Ù»¡¡¢¸¡»¡¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¡£º£²ó¤Î»ö·ï¤Ï¶¡½Ò¾Úµò¤Î´í¤¦¤µ¡¢¶²¤í¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Á°Àî¤µ¤ó¤Ï£¸£·Ç¯¤ÎÂáÊá¤«¤é°ì´Ó¤·¤ÆÈÝÇ§¡££²£°£±£±Ç¯¤Ë£±²óÌÜ¤ÎºÆ¿³³«»Ï·èÄê¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¡¢°ìÅÙ¤ÏºÆ¿³¤ÎÈâ¤¬ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¡£ÌµÎÏ´¶¤ò´¶¤¸¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ê»þ¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦È¿¹ü¿´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤Ç¤â¡¢Ê¡°æ¸©Æâ¤ÇºÆ¿³À©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤òÁÊ¤¨¤ë³¹Æ¬³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡ÖËÜÅö¤Ï¤ä¤Ã¤¿¡Ê»¦¤·¤¿¡Ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÇØÉé¤Ã¤¿½½»ú²Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â½Å¤¤¡£ºÆ¿³Ìµºá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¿¤¦¿Í¤Ïµ¿¤¦¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡£¹ñ²ÈÇå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂáÊá»þ¤Ï£²£±ºÐ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Öº£¸å¤ÏÀµ¡¹Æ²¡¹¤È»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß¤¿¤¤¡×¡£º£Ç¯£µ·î¤Ë¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ºÆ¿³À©ÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë½¸²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¡ÖÀ©ÅÙ²þ³×¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Êâ¤ß¤ò»ß¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¶ì¤·¤ó¤À¿ÍÀ¸¤¬¡¢Â¾¤Î¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¡þ
¡¡ºÆ¿³¤âÄÌ¾ï¤Î·º»öºÛÈ½¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¾åÁÊ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¸©·Ù¤Î¿¹ËÜÎÏ¡¦·º»ö´ë²è²ÝÄ¹¤Ï¡Öº£¸å¡¢¸¡»¡Åö¶É¤ÇÈ½·èÆâÍÆ¤òÀººº¤·¡¢ÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤â¤Î¤È¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºÆ¿³À©ÅÙ¤Ë¾Ü¤·¤¤ÂçºåÂç¤Î¿åÃ«µ¬ÃË¶µ¼ø¡Ê·º»öÁÊ¾ÙË¡¡Ë¤ÎÏÃ¡Öµõµ¶¤Î¾Ú¸À¤òÍ¶Æ³¤·¤¿·Ù»¡¡¢¾Úµò¤Î¸í¤ê¤òºÛÈ½¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¡»¡¡¢ÑÍºá¡Ê¤¨¤ó¤¶¤¤¡Ë¤À¤È¸«È´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÛÈ½½ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀÕÇ¤¤Ï½Å¤¤¡£Æ±¤¸²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢³ÆÁÈ¿¥¤Ç¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÍºáÈ½·è¤ò°Ý»ý¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¼±¤Î²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×
¡¡¸µÅìµþ¹âºÛÉôÁí³çÈ½»ö¤ÎÆ£°æÉÒÌÀ¡¦ÆüËÜÂç³ØË¡²ÊÂç³Ø±¡¶µ¼ø¡Ê·º»öÁÊ¾ÙË¡¡Ë¤ÎÏÃ¡Ö´Ø·¸¼Ô¾Ú¸À¤Î¿®ÍÑÀ¤ò¾Ü¤·¤¯¸¡Æ¤¤·¤¿ÃúÇ«¤ÊÈ½·è¤À¡£Á°Àî¤µ¤ó¤Ë¤ª¤ï¤Ó¤·¤¿ºÛÈ½Ä¹¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¸í¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ò¤·¤¿Åö»þ¤ÎºÛÈ½´±¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£È½·è¤Ç¡¢·Ù»¡¤È¸¡»¡¤ÎÉÔÅö¤Ê¹Ô°Ù¤¬µÒ´ÑÅª¤Ê¾Úµò¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤¿°Ê¾å¡¢¾å¹ð¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡×