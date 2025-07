アニメ『鬼滅の刃』シリーズの主題歌を担当してきたAimerとLiSAが、7月18日より公開となった『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』主題歌の2曲をそれぞれ担当、そのW主題歌が各配信ストアにてダウンロード・ストリーミング配信スタートした。 ◆Aimer・LiSA 画像 Aimerが歌う「太陽が昇らない世界」は、アニメ『鬼滅の刃』の総監督であるufotableの近藤光が作詞、作曲・編曲はアニメ『鬼滅の刃』にて劇中音楽を担当する椎名豪が手掛ける、重厚で荘厳なオーケストラとAimerのボーカルが共鳴する主題歌に。そしてLiSAが歌う「残酷な夜に輝け」は、同じくアニメ「鬼滅の刃」にて劇中音楽を担当する梶浦由記の作詞・作曲による主題歌。これまでにも同シリーズで多くの主題歌を生み出してきた「LiSA×梶浦由記」が再びタッグを組んだ、壮大で力強い世界観を感じさせる1曲に仕上がっているという。 本主題歌を収録したシングルCDは、両商品共に7月23日に同時発売される。期間生産限定盤は、両シングルのために描き下ろした『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』イラストを使用したミニポスター付&三方背ケース仕様だ。 Aimer「太陽が昇らない世界」のシングルは作中キャラクターの「胡蝶しのぶ」のイラストが、LiSA「残酷な夜に輝け」のシングルは作中キャラクターの「冨岡義勇」のイラストがそれぞれ描き下ろされた三方背ケース仕様となり、それぞれの歌う主題歌MVを収録したBlu-ray Discも同梱される。 さらにCDショップで予約すると、各店舗オリジナルの特典がもらえるとのこと。そして期間生産限定盤をAimer・LiSAどちらも対象の店舗で購入すると、抽選でジャケットイラストを使用した特典がプレゼントされるので、ぜひチェックしてほしい。 ◾️Aimer シングル「太陽が昇らない世界」配信リンク:https://lnk.to/250719CD予約(2025年7月23日発売):https://aimer.lnk.to/0723PKG ・期間生産限定盤(CD+BD)/ VVCL 2751-2752:価格 1,760円(税込)※アニメ描きおろしイラスト使用ミニポスター付 & 三方背ケース仕様 ◆CD収録内容 ※期間生産限定盤 / 通常盤のCD収録内容は同内容01.太陽が昇らない世界 (作詞:近藤 光(ufotable) 作曲:椎名 豪 編曲:椎名 豪、宮野幸子)02.太陽が昇らない世界 -Instrumental- ◆BD収録内容「太陽が昇らない世界」Music Video ・通常盤(CD)/ VVCL 2750 価格 1,430円(税込) ◾️LiSA シングル「残酷な夜に輝け」配信リンク:https://lnk.to/250719CD予約(2025年7月23日発売):https://lisa.lnk.to/0723PKG ・期間生産限定盤(CD+BD)/ VVCL 2754-2755:価格 1,760円(税込)※アニメ描きおろしイラスト使用ミニポスター付 & 三方背ケース仕様 ◆CD収録内容 ※期間生産限定盤 / 通常盤のCD収録内容は同内容01.残酷な夜に輝け (作詞:梶浦由記 作曲:梶浦由記 編曲:梶浦由記)02.残酷な夜に輝け -Instrumental- ◆BD収録内容「残酷な夜に輝け」MUSiC CLiP ・通常盤(CD)/ VVCL 2753 価格 1,430円(税込) […]

The post Aimer・LiSA、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』W主題歌「太陽が昇らない世界」「残酷な夜に輝け」配信開始 first appeared on BARKS.